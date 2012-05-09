Google Play 15 milyar indirme sayısını geçti

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App Store mazağasının ödüllü bir kampanya ile 25 milyarıncı indirme sayısını geride bırakmasının ardından Google Play Store da 15 milyarıncı indirme sayısını hanesine ekledi.Google'ın resmi olarak paylaştığı son rakam 11 milyar indirme sayısıydı. En son Android Market adını taşırken duyuru yapan Google sonrasında herhangi bir rakam paylaşmamıştı. Google sadece bir süre önce 15 milyar barajının aşıldığını belirtmekle yetindi.Bu rakamlara göre Google ayda 1 milyar indirme rakamını görürken Apple da ayda 1.25 milyar indirme sayısını görüyor. Google Play toplamda 500 000 uygulamaya erişmişken, App Store 600 000 sınırında. Ocak ayı istatistiklerine göre Google geliştiricilere toplam 320 milyon dolar dağıtmışken Apple ise 4 milyar dolar dağıttı.Google'ın geliri genelde reklama dayalı olduğu için uygulamalardan fazla gelir elde etmiyor. 2011 yılında Android reklamlarından 492 milyon dolar, uygulamalardan ise 14.5 milyon dolar kazandığını Oracle ile olan davasında mahkemeye sunan Google, 2012 yılı için de reklamlardan 804 milyon, uygulama satışlarından ise 35.9 milyon dolar gelir bekliyor.Ancak App Store indirme oranlarının yavaşlamaya başladığı da son dönemlerde gündeme gelen konulardan birisi. iOS ve Android cihazlarının toplam 700 milyona yaklaştığı düşünüldüğünde her bir kullanıcı ortalama 50 uygulama indirmiş olduğu ortaya çıkıyor.