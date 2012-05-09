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Google Play 15 milyar indirme sayısını geçti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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App Store mazağasının ödüllü bir kampanya ile 25 milyarıncı indirme sayısını geride bırakmasının ardından Google Play Store da 15 milyarıncı indirme sayısını hanesine ekledi.

Google'ın resmi olarak paylaştığı son rakam 11 milyar indirme sayısıydı. En son Android Market adını taşırken duyuru yapan Google sonrasında herhangi bir rakam paylaşmamıştı. Google sadece bir süre önce 15 milyar barajının aşıldığını belirtmekle yetindi.

Bu rakamlara göre Google ayda 1 milyar indirme rakamını görürken Apple da ayda 1.25 milyar indirme sayısını görüyor. Google Play toplamda 500 000 uygulamaya erişmişken, App Store 600 000 sınırında. Ocak ayı istatistiklerine göre Google geliştiricilere toplam 320 milyon dolar dağıtmışken Apple ise 4 milyar dolar dağıttı.

Google'ın geliri genelde reklama dayalı olduğu için uygulamalardan fazla gelir elde etmiyor. 2011 yılında Android reklamlarından 492 milyon dolar, uygulamalardan ise 14.5 milyon dolar kazandığını Oracle ile olan davasında mahkemeye sunan Google, 2012 yılı için de reklamlardan 804 milyon, uygulama satışlarından ise 35.9 milyon dolar gelir bekliyor.

Ancak App Store indirme oranlarının yavaşlamaya başladığı da son dönemlerde gündeme gelen konulardan birisi. iOS ve Android cihazlarının toplam 700 milyona yaklaştığı düşünüldüğünde her bir kullanıcı ortalama 50 uygulama indirmiş olduğu ortaya çıkıyor.

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MrDj 7 yıl en beğenilen
rica ediyorum su fanboy lafini kullanmayalim.nerde ios-android ile ilgili bir haber gecse fan yada fanboy kelimesini goruyorum.TÜRKÇE'de boyle bir kelime yok.elestirilerimiz kisisel olmasin konu hakkinda olsun.iphone alanlar zengin androidli cihaz alanlar gariban gibi gosterilmesin.AMERİKA kimseye bedava vermiyor yada baska ulkeler.Yabancinin mali Yerlinin cenesini yormasin.
rica ediyorum su fanboy lafini kullanmayalim.nerde ios-android ile ilgili bir haber gecse fan yada fanboy kelimesini goruyorum.TÜRKÇE'de boyle bir kelime yok.el...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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samtual 7 yıl
Her sayi birbirine yakin giderken uygulama geliştiricilere dagitilan paraya gelince 12 kattan fazla dağıtmış bir Apple var, herseyden öte Apple'i uygulama gelisticilerine verdigi önemden ve eli acikligindan dolayi kutluyorun
iOS olmasaydı Android deki uygulamalarin cogu geliştirilmemiş olurdu. Belkide android diye birseyde olmazdi...
Her sayi birbirine yakin giderken uygulama geliştiricilere dagitilan paraya gelince 12 kattan fazla dağıtmış bir Apple var, herseyden öte Apple'i uygulama geli...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 7 yıl
Galaxy 3 güzel olmuş fakat iphone 3gs bile ondan daha güzel şu an. samsung plastik tasarımdan kurtulamadı gitti ve android hala çok kaba ve estetiksiz arayuz var ve ekranın kullanılabıilirlik alanı boyutlanabilir widgetlar hiç güzel değil sadece görüntü kirliliği. Ama apple hem tasarımı hem arayuzu hemde sezgisel olması ve güncelleme problemi olmaması çok hoş. İnsanlar iphonu ve aple ürünleri hava atmak için almıyor insanlar apple'ı onların hakkı olduğu için alıyor apple gerçekten sevgiyle iş yaptıkları için insanlar alıyor. Samsung gibi insanları keriz yerine koymuyor. Samsung hep kopya çekiyor bikerede kendi kendine bişi yapsa Galaxy 3 şimdide One x ile benzeşiyorlar komik ve acınacak haldeler bir türlü ortayı bulamamak. ya kaybettirecek bu tarz stratejileri yada gerilerde kalacak aklını başına almazzsa kaliteli ve samimi ürünler cıkarmazsa!
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gfbekir 7 yıl
isterse 20 milyari gecsin appstore'daki gibi kaliteli yapimlar var mi? olanlari da zaten android'e hep gec geliyor.
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Pulstar 7 yıl gfbekir
gfbekir

isterse 20 milyari gecsin appstore'daki gibi kaliteli yapimlar var mi? olanlari da zaten android'e hep gec geliyor.

+1


Ayrıca Google Play yol geçen hanı.

Misal aklıma gelen en kolay örnek Google Play'e "Wiki" yazıp aratın.

Çıkan ilk 2 sonuçtan en fazla indirilen 2. sıradaki uygulama. Peki bir de o uygulamanın yorumlarına bakın.
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VurqunCu 7 yıl
EmpLizy
Dünyada 7 milyar insan var diye biliyordum, uzaylılarda mı Android kullanıyor?

Kişi bazlı değil genel düşün. ben Android markketen deneme amaçlı birden çok uygulama indiriyorum mesela :)
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fatsuncuk 7 yıl
EmpLizy
Dünyada 7 milyar insan var diye biliyordum, uzaylılarda mı Android kullanıyor?

ne kullanıyosunuz aynısından bende istiyorum..
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Pulstar 7 yıl
slayshot
iphone lara appstore dışında uygulama yükleniyor Jailbreak ;)

Sanırım bunu diyen arkadaş normal şartlardan bahsetmiş.
JailBreak normal şartlar dahilinde değil.

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E_Aydin35 7 yıl
Google Play'de tahmin ediyorum hızla ilerliyicek indirme sayısı bakımından, zaten Apple geçem potansiyeli bile var şu Android kullanıcıları hergeçen gün arttıkça FGoogle Play'e fazlasıyla müşteri geliyor.. :)
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neoorog 7 yıl
android samsung, htc ve yanlis bilmiyorsam sony ericsson tarafindan kullaniliyor.

ios ise sadece apple i cihazlari tarafindan bunu da hesaba katmak gerek.

ios'u kullanan toplam 4 ipod, 3 ipad ve 5 iphone modeli var.

android kullanan cihaz sayisi bayaa fazla download sayisinda yeterli sayiyi yakalayamamis diye dusunuyorum.
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Sharelock 7 yıl
Dünyada 7 milyar insan var diye biliyordum, uzaylılarda mı Android kullanıyor?
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hseyin2 7 yıl
Apple'ın geliştiricilere bu kadar çok para dağıtması, uygulama kalitesi olarak ios'u her zaman birinci tutacaktır. Androiddeki kaliteli uygulamalara bakalım, hep büyük şirket yada sitelerin, ama ios da öyle değil. Hoş galaxy s2 kullanıyorum ve her şeyiyle kafi, tabletim de android olacak ama ios ekosistemi başka. Unutmayalım ki google android'i bir internet tarayıcı olarak kullanıyor, yani reklam görüntüleme aracı. Bunu ne kadar geliştirirse o kadar satar, o kadar satarsa da daha çok reklam gösterir, gelir artar.
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SkyLord4u 7 yıl
Durmak yok Google Devam!.
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