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Google Play Filmler ülkemizde kullanıma açıldı

Uzun süredir merakla beklenen Google Play Filmler servisi, dün gece saatlerinde ülkemiz için de kullanıma başladı. Artık mobil ve web üzerinden çok geniş bir kataloğa erişebilirsiniz.
3 yıl
8b
1
35
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın başladığı günden bu yana ülkemizden erişim mümkün olmayan film servisi, uzun bir aradan sonra nihayet faaliyetlerine başladı. Hem web üzerinden hem de Android üzerinden erişilebilen filmler, iTunes servisi ile aşağı yukarı aynı fiyatlara sahip.

Örneğin Marslı filmi 3.99TL kiralama-16.99TL (HD formatında 4.99TL-18.99TL) satın alma bedeline sahip. iTunes tarafında 3.99TL kiralama—15.99TL (HD formatında 4.99TL-18.99TL) satın alma bedeli mevcut. Veya Mucize filmi 2.99TL kiralama-10.99TL (HD formatında 3.99TL-14.99TL) satın alma bedeline sahip. iTunes tarafında ise 3.99TL kiralama—10.99TL (HD formatında 4.99TL-14.99TL) satın alma bedeli bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Oracle, Google’ın peşini bırakmıyor"

WiFi bağlantısının yanında, Cuma günü başlayacak 4.5G bağlantısı ile filmlere erişim çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Android cihazınızda Google Play mağazası üzerinden, webde de ilgili Google Play adresinden filmlere erişebilirsiniz. iOS tarafında ise Google Play Filmler ve TV adındaki uygulamanın da kısa süre içerisinde aktif olması bekleniyor. 

iOS

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Guhong01 3 yıl en beğenilen N. Chomsky
S. Hawking
Her zamanki gibi Apple'ın gerisinde kalmış.

Şu muhabbet öyle bir sıktı ki artık...
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Fenomenon 3 yıl N. Chomsky
S. Hawking
Her zamanki gibi Apple'ın gerisinde kalmış.

Ne anlamda geride kalmış. Ya artık bırakın şu fanboyluğu. Aynı filmi aynı fiyata A firması ve B firması veriyor. Sen diyorsun ki B firması geride kalmış. Utanmasanız dicaprio itunes'da daha bi iyi oynuyor diyeceksiniz. Fanboyları anlamak zor hakikaten.
S. HawkingHer zamanki gibi Apple'ın gerisinde kalmış.Ne anlamda geride kalmış. Ya artık bırakın şu fanboyluğu. Aynı filmi ayn...
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Yanıtla +26
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There goes your life 3 yıl assasin34
assasin34


There goes your life

film başına 10 lira verilmez, netflix'e üye olun, destekleyin o servis 300 400 milyonu görünce tüm dünya tek platformdan uygun fiyata dizi-film ihtiyacını karşılayıp daha kaliteli filmler izleyecek.

Netflix şu anda Türkiye pazarına uygun bir çözüm değil.Türkçe içerik olmadan tutunması zor.Bu servisin gelmesi güzel olmuş.İsteyen alır isteyene kiralar izler.İncelemedim biraz Türkçe altyazı desteği var çoğunda.

açıldığı ilk gün 8 dizi/film de türkçe altyazı vardı bugün 108 dizi/film'de var netflix agresif yatırımlar yapıyor. Politikaları ve müşteri hizmetleri çağın ötesinde zamanla oturacaktır.
assasin34There goes your lifefilm başına 10 lira verilmez, netflix'e üye olun, destekleyin o servis 30...
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Yanıtla +14
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Be All My Sins Remembered 3 yıl
Türkçe alt yazı her filmde var mı ya da olup olmadığını kontrol edebiliyor muyuz?
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9unkarekoku 3 yıl
Pahalı arkadaş git sinemada izle daha iyi. Marslı filmi de en ucuzlardan biri reklamını da onla yapmışlar uyanıklar. Yeni film desen zaten yok, sonuç hüsran.
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DH Misafiri 3 yıl
Yeni filmler yok ki, eskiler var.Netflix te zaten film yok fazla, dizi dolu.Rusyada 300 rubleye aylık 16 tl ye tüm yeni filmleri online izleyebiliyorsunuz.Bizde yeni filmleri appleden tanesini 15 tl ye kiralayabiliyorsunuz... Bizde korsan zor biter...
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sombre06 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Yeni filmler yok ki, eskiler var.Netflix te zaten film yok fazla, dizi dolu.Rusyada 300 rubleye aylık 16 tl ye tüm yeni filmleri online izleyebiliyorsunuz.Bizde yeni filmleri appleden tanesini 15 tl ye kiralayabiliyorsunuz... Bizde korsan zor biter...

Rusya işi nasıl oluyor. Biraz ayrıntı verir misiniz.
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skywalker06 3 yıl
Apple ın gerisinde kalmış diyenler varda zamanında ipad 1im vardı film izlemek için altyazılı para ile program satın alıp öyle atıyordum androidde bedava uygulaması var yüklüyorsun bütün formatları destekliyor ayrıca appleın gerisinde kalmış diyenler kaç kişi appledan film kiraladınız ya da satın aldınız yada bir apple tv sahibisiniz gelip burda direk fanboyluk yapıyorsunuz.
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mcemen 3 yıl
Yeni filmler yok ki, eskiler var.Netflix te zaten film yok fazla, dizi dolu.Rusyada 300-400 rubleye aylık 16 tl ye tüm yeni filmleri online izleyebiliyorsunuz.Bizde yeni filmleri appleden tanesini 15 tl ye kiralayabiliyorsunuz... Bizde korsan zor biter...
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serafon 3 yıl
strathmorea
Yani pc deki filmi telefona atıp izlemek yerine buradan 10 tl vs vererek kaç kişi izler onu düşünmek lazım. Pek tutmaz (yani Türkiye de tutmaz).

Tutar tutar. Zaten onlar korsanı milleti alıştırmak için yapıyor, önce korsan kullanmayacaklara iyi opsiyon sunacaklar. Yeterince kullanıcıya, kulak reklamına, referansa vb. sahip olunca korsan tarafını zorlaştıracaklar böylece diğerlerini de bu tarafa çekebilecekler. Şahsen iyi hizmetler diye düşünüyorum. Fiyatlar da uygun olursa ya da çeşitli kampanyalar vb süper olur. Tabi her platformda istediğin zaman seyredebilmelisin....
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HakanCAT 3 yıl
bir s.kime yaramaz ve oturmaz bu sistem gayet belli çünki neden Filmlerin %95 hepsi ingilizce.. Türkçe Dublaj yok, neden yok sizce? Çünki Türkiye'ye de para mı akıtsın adamlar dimi adamlar para kazanmak ister bize para gelse onlardan yana içi yanar için..!
velhasıl kelam filmlerde pahalı sistem şuan çok booktan hareket ediyor cinema'dan yeni çıkan ve aradan 2-3 yıl geçen her film standart olmakla beraber fiyatı 1 TL olmalı ki herkes faydalansın.. ;)
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kadirirdem 3 yıl
bu iyi oldu gerçekten....
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enders07 3 yıl
Millet korsana alışmış
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gs09gs09 3 yıl
2 gb kotamla yanina bile yaklasmam xD
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