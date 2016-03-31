Google Play Filmler ülkemizde kullanıma açıldı

Google’ın başladığı günden bu yana ülkemizden erişim mümkün olmayan film servisi, uzun bir aradan sonra nihayet faaliyetlerine başladı. Hem web üzerinden hem de Android üzerinden erişilebilen filmler, iTunes servisi ile aşağı yukarı aynı fiyatlara sahip.

Örneğin Marslı filmi 3.99TL kiralama-16.99TL (HD formatında 4.99TL-18.99TL) satın alma bedeline sahip. iTunes tarafında 3.99TL kiralama—15.99TL (HD formatında 4.99TL-18.99TL) satın alma bedeli mevcut. Veya Mucize filmi 2.99TL kiralama-10.99TL (HD formatında 3.99TL-14.99TL) satın alma bedeline sahip. iTunes tarafında ise 3.99TL kiralama—10.99TL (HD formatında 4.99TL-14.99TL) satın alma bedeli bulunuyor.

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WiFi bağlantısının yanında, Cuma günü başlayacak 4.5G bağlantısı ile filmlere erişim çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Android cihazınızda Google Play mağazası üzerinden, webde de ilgili Google Play adresinden filmlere erişebilirsiniz. iOS tarafında ise Google Play Filmler ve TV adındaki uygulamanın da kısa süre içerisinde aktif olması bekleniyor.