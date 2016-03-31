Google Play Filmler ülkemizde kullanıma açıldı

Google’ın başladığı günden bu yana ülkemizden erişim mümkün olmayan film servisi, uzun bir aradan sonra nihayet faaliyetlerine başladı. Hem web üzerinden hem de Android üzerinden erişilebilen filmler, iTunes servisi ile aşağı yukarı aynı fiyatlara sahip.
Örneğin Marslı filmi 3.99TL kiralama-16.99TL (HD formatında 4.99TL-18.99TL) satın alma bedeline sahip. iTunes tarafında 3.99TL kiralama—15.99TL (HD formatında 4.99TL-18.99TL) satın alma bedeli mevcut. Veya Mucize filmi 2.99TL kiralama-10.99TL (HD formatında 3.99TL-14.99TL) satın alma bedeline sahip. iTunes tarafında ise 3.99TL kiralama—10.99TL (HD formatında 4.99TL-14.99TL) satın alma bedeli bulunuyor.Ayrıca Bkz. "Oracle, Google’ın peşini bırakmıyor"
WiFi bağlantısının yanında, Cuma günü başlayacak 4.5G bağlantısı ile filmlere erişim çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Android cihazınızda Google Play mağazası üzerinden, webde de ilgili Google Play adresinden filmlere erişebilirsiniz. iOS tarafında ise Google Play Filmler ve TV adındaki uygulamanın da kısa süre içerisinde aktif olması bekleniyor.iOS
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Şu muhabbet öyle bir sıktı ki artık...
Ne anlamda geride kalmış. Ya artık bırakın şu fanboyluğu. Aynı filmi aynı fiyata A firması ve B firması veriyor. Sen diyorsun ki B firması geride kalmış. Utanmasanız dicaprio itunes'da daha bi iyi oynuyor diyeceksiniz. Fanboyları anlamak zor hakikaten.
açıldığı ilk gün 8 dizi/film de türkçe altyazı vardı bugün 108 dizi/film'de var netflix agresif yatırımlar yapıyor. Politikaları ve müşteri hizmetleri çağın ötesinde zamanla oturacaktır.