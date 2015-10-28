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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Play Music Podcast'i duyurdu

İnternet devi Google, Play Music içerisine Podcast desteğini de getirdi. Yakın zamanda herkesin kullanımına sunulacak olan servis, kitleleri sesleriyle birbirine bağlayacak.
3 yıl
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1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, Play Music Podcast'i duyurdu
 
Google'ın müzik oynatma ve satın alma platformu Play Music, Podcast dünyasına giriş yapıyor.
İlk olarak Amerika merkezli kullanıma sunulan Google Play Music Podcast, şimdilik sadece yükleme noktasında görev yapıyor. Teknik altyapı bittikten sonra yüklenen bu Podcast içeriklerinin Android cihazlar üzerinden dinlenilmesine de imkan tanıyacak olan servis için, şimdiden birçok popüler Podcast kanalıyla da anlaşılmış durumda. Daha fazla kanal için de çalışmaların devam ettiği Google tarafından verilen bilgiler arasında yer alıyor.
Bünyesinde arama ve keşfetme özelliklerini barındıracak olan Play Music Podcast, aynı zamanda sizin ilgi, duygusal durum ve yaptıklarınıza bağlı olarak da yeni Podcast kanalları önerebilecek ve insanları sadece sesleriyle bir araya getirecek. Yeni servis hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://officialandroid.blogspot.com.tr/2015/10/podcasters-welcome-to-google-play-music.html Yorum Yaz
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Cenkay KESER 3 yıl
Bakalım kaç yıl sonra Türkiye'de hizmet veremeye başlayacak.
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