Google, Play Music Podcast'i duyurdu

Google'ın müzik oynatma ve satın alma platformu Play Music, Podcast dünyasına giriş yapıyor.

İlk olarak Amerika merkezli kullanıma sunulan Google Play Music Podcast, şimdilik sadece yükleme noktasında görev yapıyor. Teknik altyapı bittikten sonra yüklenen bu Podcast içeriklerinin Android cihazlar üzerinden dinlenilmesine de imkan tanıyacak olan servis için, şimdiden birçok popüler Podcast kanalıyla da anlaşılmış durumda. Daha fazla kanal için de çalışmaların devam ettiği Google tarafından verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Bünyesinde arama ve keşfetme özelliklerini barındıracak olan Play Music Podcast, aynı zamanda sizin ilgi, duygusal durum ve yaptıklarınıza bağlı olarak da yeni Podcast kanalları önerebilecek ve insanları sadece sesleriyle bir araya getirecek. Yeni servis hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://officialandroid.blogspot.com.tr/2015/10/podcasters-welcome-to-google-play-music.html