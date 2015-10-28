Google Play Oyunlar’a kayıt desteği geldi

Haber Editörü
Android işletim sistemli akıllı telefonların oyun merkezi Google Play Oyunlar, uzun zamandır beklenen kayıt desteğini sonunda kazandı.
Şimdilik Amerika ve İngiltere için hayata geçirilen Google Play Oyunlar için oyun kayıt desteği, kişilerin telefonlarında oynadıkları oyunları video ile kayıt altına almasına imkan tanıyor. 720p ve 480p çözünürlük desteği bulunan ve telefonların ön kamerası ile oyuncuları da kayda dahil edebilen uygulama, videoları direkt olarak YouTube’a atabiliyor ve atmadan önce bazı ufak değişikliklere de izin veriyor.
Google Play Oyunlar’ın kayıt desteğinin yakın zaman içerisinde diğer ülkeler için de aktif edileceği Google tarafından belirtiliyor.
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Zaten oyunlarda kaydedip kaldığın yerden devam etme özelliği var. Yoksa sen her oyunu baştan mı oynuyorsun?
Böyle bir özellik derken? Senin de videonu oyun üzerine kaydediyor mu mesela. Replay felan ne ya. Attığın golün tekrarını facebookda paylaşmak gibi mi?
Bu konu sizce önemli değil mi ?
Site yönetimi bu konuyu merak edip araştırdı mı acaba?
PC'de minecraft çeken veletler yetmiyormuş gibi bir de telefondan Minecraft PE çeken hatta canlı yayın yapan veletler türeyecek bu arada bu özelikleri apk kurunca rahat rahat kullanabilirsiniz çok duyurmamak lazım şimdilik