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Google Play Oyunlar’a kayıt desteği geldi

Google Play Oyunlar'a kayıt desteği geldi. Şimdilik ülkemizde aktif edilmeyen özellik, kişilerin oyun süreçlerini video ile kaydetmesine ve kolayca paylaşmasına yardımcı oluyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Play Oyunlar’a kayıt desteği geldi

Android işletim sistemli akıllı telefonların oyun merkezi Google Play Oyunlar, uzun zamandır beklenen kayıt desteğini sonunda kazandı.

Şimdilik Amerika ve İngiltere için hayata geçirilen Google Play Oyunlar için oyun kayıt desteği, kişilerin telefonlarında oynadıkları oyunları video ile kayıt altına almasına imkan tanıyor. 720p ve 480p çözünürlük desteği bulunan ve telefonların ön kamerası ile oyuncuları da kayda dahil edebilen uygulama, videoları direkt olarak YouTube’a atabiliyor ve atmadan önce bazı ufak değişikliklere de izin veriyor.

Google Play Oyunlar’ın kayıt desteğinin yakın zaman içerisinde diğer ülkeler için de aktif edileceği Google tarafından belirtiliyor.

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Pi 3 yıl
Ben de sandim oyunu kaydedip sonradan kaldigimiz yerden devam edecegiz. Ne yapayim video kaydini. Isim gucum yok oynadigim oyunu kaydedecem. Coluk combelek isleri bunlar.
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Ersin ÇAKI 3 yıl Pi
eren15935
Ben de sandim oyunu kaydedip sonradan kaldigimiz yerden devam edecegiz. Ne yapayim video kaydini. Isim gucum yok oynadigim oyunu kaydedecem. Coluk combelek isleri bunlar.

Zaten oyunlarda kaydedip kaldığın yerden devam etme özelliği var. Yoksa sen her oyunu baştan mı oynuyorsun?
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esmerbuyucu 3 yıl
Böyle bir özellik hali hazırda iOS'un UI'lerinde var. Hatta bazı oyunlarda Replay olarak kaydediliyor.
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Ersin ÇAKI 3 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu
Böyle bir özellik hali hazırda iOS'un UI'lerinde var. Hatta bazı oyunlarda Replay olarak kaydediliyor.

Böyle bir özellik derken? Senin de videonu oyun üzerine kaydediyor mu mesela. Replay felan ne ya. Attığın golün tekrarını facebookda paylaşmak gibi mi?
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resolument 3 yıl
Oynadıgım oyunları kaydetmek için garip garip programları deniyordum. Benim için güzel bir haber oldu.
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ne diyorum 3 yıl
En sonunda olacak zaten bu durum.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Adam akıllı save dosyalarını kaydetme özelliği de gelse keşke .....
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foreveriphone 3 yıl
Android işletim sistemli cihazlar ülkemize girdiğinde android market bile yoktu içinde eskiler bilir,Google hiçbir zaman kazımadı Türkiye'yi hatta bir ara vergi bile ödememek için 40 takla atmıştı.
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labkamil 3 yıl
Google ülkemize niçin destek vermiyor.
Bu konu sizce önemli değil mi ?
Site yönetimi bu konuyu merak edip araştırdı mı acaba?
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Rachsuchtig 3 yıl labkamil
labkamil
Google ülkemize niçin destek vermiyor.
Bu konu sizce önemli değil mi ?
Site yönetimi bu konuyu merak edip araştırdı mı acaba?

PC'de minecraft çeken veletler yetmiyormuş gibi bir de telefondan Minecraft PE çeken hatta canlı yayın yapan veletler türeyecek bu arada bu özelikleri apk kurunca rahat rahat kullanabilirsiniz çok duyurmamak lazım şimdilik
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