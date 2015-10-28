Google Play Oyunlar’a kayıt desteği geldi

Android işletim sistemli akıllı telefonların oyun merkezi Google Play Oyunlar, uzun zamandır beklenen kayıt desteğini sonunda kazandı.





Şimdilik Amerika ve İngiltere için hayata geçirilen Google Play Oyunlar için oyun kayıt desteği, kişilerin telefonlarında oynadıkları oyunları video ile kayıt altına almasına imkan tanıyor. 720p ve 480p çözünürlük desteği bulunan ve telefonların ön kamerası ile oyuncuları da kayda dahil edebilen uygulama, videoları direkt olarak YouTube’a atabiliyor ve atmadan önce bazı ufak değişikliklere de izin veriyor.





Google Play Oyunlar’ın kayıt desteğinin yakın zaman içerisinde diğer ülkeler için de aktif edileceği Google tarafından belirtiliyor.