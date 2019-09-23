Google Play Pass, ABD’de başladı

Google’ın Apple Arcade rakibi olacak oyun abonelik servisi Google Play Pass, deneme sürecinden sonra bu hafta ABD sınırları içerisinde kullanıcıların beğenisine sunuldu. Google Play ara yüzü de buna göre optimize ediliyor.

Google Play Pass neler sunuyor?

Google Play Pass yine aylık belirli bir ücret ödeyerek sayısız ücretli oyuna ücretsiz, reklamsız ve oyun için satın alma teklifleri olmadan erişme mantığına dayanıyor. Google de servisi aylık olarak 4.99$ şeklinde konumlandırdı. Muhtemelen ülkemizde yine 35TL fiyat etiketi göreceğiz ancak bir kampanya var.

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Google Play Pass ilk etapta 350 oyun ve uygulama ile başlayacak. Apple Arcade servisinden farklı olarak uygulamalar da abonelik içerisinde yer alıyor. 10 günlük deneme sürecinden sonra ücretlendirme başlayacak. İlk 12 ay boyunca abonelik 1.99$ şeklinde kampanyalı olarak ilerleyecek. Sonrasında ise 4.99$ olacak. İlk yıl için oldukça cazip olduğunu söyleyebiliriz.

Google Play ara yüzünde de Play Pass için özel bir sekme açıldı. En alt kısımda en solda servisin ikonu yer alıyor. Tıkladığınızda ise abonelik servisinin özel ana sayfası sizi karşılıyor. 5 aile üyesine de paylaştırılabilecek olan servis gelecek yıl başlarından itibaren diğer ülkelere de yayılacak.