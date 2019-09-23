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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook Libra kripto parasını destekleyecek para birimleri belli oldu

    Sabit birime dayalı Facebook Libra kripto parası yüzde 50 oranında ABD doları ve yüzde 18 oranında Avro tarafından desteklenecek. Çin yuanı ise liste içerisinde yer almıyor.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tanıtıldığı günden bu yana Facebook’un kripto para birimi Libra tartışmaları bitmedi. Başta ABD olmak üzere Almanya, Fransa ve pek çok ülke Libra’nın oluşturacağı etkiden endişeli ve kara para aklama işlemlerinde kullanılmasından korkuyor.

    Facebook Libra nedir?

    Facebook Libra adındaki yeni kripto para gerçek değerlere dayanıyor. Yani USDT veya USD PAX gibi dengeli olarak bilinen ve global olarak kabul edilmiş bir kripto para olacak.

    Libra parası için Libra Association adında bir girişim kuruldu ve geniş bir ortak listesi tarafından katkı yapılıyor. Visa, Uber, Coinbase gibi pek çok dev firmanın bu girişimde olacağı belirtiliyor. Girişime katılmak için 10 milyon dolar bağış yapmak gerekiyor. Paranın kontrolü İsviçre merkezli bu girişimde olacak. Libra Blockchain ise blok zincirinin adı olacak. Zincirin Apache 2.0 lisansı altında açık kaynak olarak geliştirileceği ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli geliştiriciden karting oyunu denemesi"

    Facebook Libra için bir borsa satışı veya açık satış olmayacağı belirtiliyor. Firma Calibra adında bir cüzdan uygulamasını kullanıma sunacak ve Libra gönderimi bu cüzdandan yapılacak. WhatsApp ve Facebook Messenger uygulamalarına cüzdan entegre edilecek. Ayrıca Uber gibi ortaklar Libra parasını kendi hizmetlerinde kullanacaklar.

    Sıkıntılar bitmedi

    Tanıtıldığı günden bu yana pek çok ülke Facebook Libra para birimine karşı çıkıyor. Zaten Trump’ın kripto paralara sıcak bakmaması ayrı bir sıkıntı. Henüz düzenleyici kurumlardan onay alamayan Libra’nın kurucu üyelerinden bazılarının ayrılmak istediği de gündeme gelmişti.

    Facebook’un Alman politikacı Fabio De Masi’ye gönderdiği bir mektup ise Libra’nın arkasında olacak ana para birimlerini ortaya çıkardı. Mektuba göre Libra’nın arkasında yüzde 50 oranında ABD doları olacak. Avro yüzde 18 oranında, Japon Yeni yüzde 14 oranında, Sterlin yüzde 11 oranında ve Singapur doları da yüzde 7 oranında kripto parayı destekleyecek.

    Libra’nın çok fazla para birimi desteğinin olmaması geniş bir ağda kullanıma başlamasını engelleyebilir. Diğer taraftan Çin yuanının liste içerisinde yer almaması düzenleyici kurumlar açısında bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Zira Çin devletinin yuanı belirli bir seviyede tutarak ihracatını desteklediği suçlamaları sıkça yapılıyordu. Facebook Libra gelecek yıl kullanıma sunulacak.

     


    https://www.engadget.com/2019/09/22/facebook-libra-currency-backing/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 58 dk.
    Kara para aklama yıllardır normal paralar ile çok rahat yapılıyor, dijital para ile ne ilgisi var? Bu tip cümlelelere kaynak belirtilmesi gerekiyor, attım kafaödan gitti değil. Facebbok'un bu hamlesi doları ve euroyu en çok sıkıştıracak şey. Bitcoin de sert başladı ama değerini o kadar yüksekte tuttular ki oyuncağa döndü.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    serafon 45 dk. yorumculuklar
    bitcoin de libra da dolar da aynı adamlara ait. Bunlar ar-ge çalışmaları. Nihai hedef libra mı olur başka birşey mi olur bilemem ama bir planları olduğu açık! Doların devam edemeyeceğini biliyorlar eskisi gibi ayrıca planları icabı böyle bir şeye ihtiyaçları var.
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