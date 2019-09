Google Play Pass abonelik hizmeti yakında başlıyor

Arama devi Google, Play Pass adlı abonelik hizmetinin kullanıma hazır hale geldiğini gösteren bir teaser yayınladı. Google Play'in resmi Twitter hesabında yapılan paylaşım hizmetin ne zaman başlatılacağı konusunda kesin bir tarih vermese de çok yakın olduğuna işaret ediyor.

Google Play Pass'in geliştirilme aşamasında olduğunu ilk kez geçen yıl öğrenmiştik. Hatta hizmetin nasıl olacağını gösteren birkaç ekran görüntüsü de internete sızdırıldı. Play Pass, yüzlerce premium uygulamaya ve oyuna aylık bir sabit ücret karşılığında erişilmesini sağlayacak bir abonelik hizmeti olacak.

Abonelik ücreti makul

Uygulamalara ve oyunlara tam erişim imkanının sunulması, reklam ya da uygulama içi satın alımların söz konusu olmayacağı anlamına geliyor. Bahsi geçen oyunlar arasında Monument Valley, Knights of the Old Republic, Threes, Limbo, Stardew Valley, Ticket to Ride ve Marvel Pinball da var.

Google'ın Play Pass aboneliği için aylık 4.99 dolar talep edeceği belirtiliyor. Özellikle uygulama içi satın alımlara düzenli olarak para harcayanlar için son derece uygun bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Google yeni abonelik hizmetini Pixel 4 lansmanı ile birlikte genel kullanıma açabilir.

