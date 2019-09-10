Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Play Pass abonelik hizmeti yakında başlıyor

Google'ın Android kullanıcıları için geliştirdiği ücretli abonelik hizmeti yakında başlıyor. Kullanıcılar aylık ödeme yaparak premium uygulama ve oyunlara erişim sağlayabilecek.
3 sa.
1,6b
34
10
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Arama devi Google, Play Pass adlı abonelik hizmetinin kullanıma hazır hale geldiğini gösteren bir teaser yayınladı. Google Play'in resmi Twitter hesabında yapılan paylaşım hizmetin ne zaman başlatılacağı konusunda kesin bir tarih vermese de çok yakın olduğuna işaret ediyor.
Ayrıca Bkz. "Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 resmi olarak tanıtıldı"
Google Play Pass'in geliştirilme aşamasında olduğunu ilk kez geçen yıl öğrenmiştik. Hatta hizmetin nasıl olacağını gösteren birkaç ekran görüntüsü de internete sızdırıldı. Play Pass, yüzlerce premium uygulamaya ve oyuna aylık bir sabit ücret karşılığında erişilmesini sağlayacak bir abonelik hizmeti olacak.

Abonelik ücreti makul

Uygulamalara ve oyunlara tam erişim imkanının sunulması, reklam ya da uygulama içi satın alımların söz konusu olmayacağı anlamına geliyor. Bahsi geçen oyunlar arasında Monument Valley, Knights of the Old Republic, Threes, Limbo, Stardew Valley, Ticket to Ride ve Marvel Pinball da var.
Google'ın Play Pass aboneliği için aylık 4.99 dolar talep edeceği belirtiliyor. Özellikle uygulama içi satın alımlara düzenli olarak para harcayanlar için son derece uygun bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Google yeni abonelik hizmetini Pixel 4 lansmanı ile birlikte genel kullanıma açabilir.


https://twitter.com/GooglePlay/status/1171177740160163847 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 2 sa. en beğenilen
Ev elektrik,su,doğalgaz,cep telefonu,tv,internet,kira, aidat
Büro elektrik,su,doğalgaz,cep telefonu,tv,internet,kira, aidat
spotify,youtube,google,stadia vs
Tabi mtv,kasko,sigorta,krediler, kredi kartları, çöp vergisi, asfalt vergisi...
Bunlar 2 dakika da aklıma gelenler. Adı yaşamak...
Ev elektrik,su,doğalgaz,cep telefonu,tv,internet,kira, aidat Büro elektrik,su,doğalgaz,cep telefonu,tv,internet,kira, aidat spotify,youtube,google,stadia...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 24 dk.
Apple ne yaparsa kopyalama yapma mecburiyeti hissediyorlar herhalde. Android'in Blackberry variden iPhone'a dönüşmesinden beri aynı terane...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlokShot 37 dk.
Fiyatlar makul olursa ₺5-₺10 arası alırım ₺20-₺25'e değmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sulu Çor Kağan 50 dk.
Korsana laf edenler nerde? Kapitalizm anamızı ağlattı. Ama pardon siz zenginsiniz, biz anamızı alıp gidelim değil mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gaussfire 52 dk.
Uygulama ici satin alimlarda dagil mi? Ornegin kristal, elmas vb. O zaman guzel is yapat
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hyponsoinage 38 dk. gaussfire
Hiç mantıklı gelmedi bu yazdığınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
g70g 1 sa.
Sony:Dur ps tende paramızı aldık ücretli üyelikte verelim daha fazla para kazanalım
Microsoft:Sony yaptı kazandı biz niye yapmayalım ki ?
Google:microsoft sonyden çald ohom kopyaladı bizde yapsak iyi kar ederiz hatta youtube yide pazarlarız premium diye bizim kerizler ne olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramis78 1 sa.
aylık 5 dolara sınırsız uygulama indir gibi bir şey mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 sa. en beğenilen
Ev elektrik,su,doğalgaz,cep telefonu,tv,internet,kira, aidat
Büro elektrik,su,doğalgaz,cep telefonu,tv,internet,kira, aidat
spotify,youtube,google,stadia vs
Tabi mtv,kasko,sigorta,krediler, kredi kartları, çöp vergisi, asfalt vergisi...
Bunlar 2 dakika da aklıma gelenler. Adı yaşamak...
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 3 sa.
Stadia , youtube premium derken şimdi de Google Play Pass .
Google hepimizi öpücüğe boğacak bu gidişle.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jowiyaga 2 sa. cceviz
Bu saydıklarınızdan hiç birini almak zorunda değilsiniz ama.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Reaktans +308 gs09gs09 +167 Dişhekimi06 +143 lextor +86 khrmndgn +76 orientem +68 HayNur +57 Portraitclub +54 by__metallica +50 ukc34 +45
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
17 Üye, 17 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1574 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, google ve
7 etiket daha akıllı telefon cep telefonu play pass abonelik hizmeti Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 28 dk. Bakan Soylu açıkladı: Otoyollardaki hız limiti artabilir 46 dk. FIFA 20 demosu çıktı! İşte detaylar 1 sa. Apple yeni iPhone’ları tanıtıyor: Canlı Yayın! 1 sa. TAI’nin yerli dev İHA’sı Aksungur göreve hazırlanıyor 2 sa. Karbondioksiti saf sıvı yakıta dönüştüren reaktör üretildi 2 sa. Mercedes-Benz Vision EQS konsepti tanıtıldı: Geleceğin elektrikli lüks sedanı 3 sa. Baykar’dan dev ortaklık: Motor üretecek! 3 sa. 2020 Land Rover Defender, modern bir 4x4 olarak geri döndü 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google Play Pass abonelik hizmeti yakında başlıyor Sonraki 90'ların popüler bilim kurgu filmi 'Face/Off' yeniden çekiliyor 4 sa. 120000TL'lik oyuncu masası ve fazlası | IFA 2019'da Predator standını geziyoruz 5 sa. Gigabyte ilk kapalı devre sıvı işlemci soğutucusunu duyurdu 6 sa. Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 resmi olarak tanıtıldı 6 sa. Panasonic’den modüler Toughbook 55 dizüstü modeli 7 sa. Oppo Enco Q1 kablosuz kulaklıklar satışa çıkıyor 7 sa. 2020 Audi RS7 Sportback 600 beygirlik motoruyla tanıtıldı 8 sa. 48MP kameralı ve optik yakınlaştırmalı Oppo Reno2 tanıtıldı 8 sa. Google Dökümanlar artık kelime sayısını gösteriyor 9 sa. 2si1 | Enis de saç ektirdi 13 sa. İşte en güçlü Snapdragon işlemci | Samsung Galaxy Books S ön inceleme 20 sa. BIOLIFE4D, 3 boyutlu baskı yöntemiyle mini bir insan kalbi üretti 21 sa. Capcom’un yeni oyunu, 'Project Resistance' ismini aldı 23 sa. Bir yerli kripto para borsası daha hacklendi 1 gün Makyajlı 2020 Volkswagen Passat Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün Kurtlar Vadisi'nin Netflix ile anlaştığı iddiasına açıklama geldi 1 gün 20 dolar fiyatlı telefon | Nokia 110 ön inceleme 1 gün Piyasanın en güçlü convertible modeli Ferrari 812 GTS tanıtıldı 1 gün Nokia'nın en sağlam telefonu | Nokia 800 Tough ön inceleme 1 gün 2019 Mercedes GLC 350e ve GLE 350de isimli iki hibrit model tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Kurtlar Vadisi'nin Netflix ile anlaştığı iddiasına açıklama geldi
DonanımHaber
Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye fiyatı ve özellikleri
DonanımHaber
6.000 mAh bataryalı Galaxy M30s'in tüm teknik özellikleri sızd...
DonanımHaber
Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
Bölüm Sonu Canavarı
iPhone XS Max Çöp Oldu- Son Edit geldi,Herkese teşekkürler..
DH Forum
Pioneer VSX-520 Kullananlar Topluluğu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim