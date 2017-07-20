Modern Nokia 3310 bükülme testini başarıyla geçti

Orijinal Nokia 3310 hakkında hafızalarımıza kazınan şeylerden biri de telefonun kırılmasının neredeyse imkansız olmasıydı. Cihaz o kadar sağlam bir yapıya sahipti ki, üzerinden araba geçse veya uçurumdan aşağı düşse bile hala iyi şekilde çalışmasını bekleyebiliyorduk.

Dolayısıyla bu yılın başlarında tanıtılan modern Nokia 3310'un da en az orjinal model kadar dayanıklı olmaktan başka seçeneği yoktu. HMD Global bunu bir dereceye kadar başarmış görünüyor.

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YouTuber JerryRigEverything, tipik dayanıklılık testini yeni Nokia 3310 üzerinde gerçekleştirdi. Telefon çiziklere meydan okuma konusunda başarısız olurken, bükülme testinde inanılmaz bir performans sergilemiş durumda

Kaya gibi sağlam

Her tarafı plastik malzemeden yapılmış Nokia 3310'u çizmek çok zor birşey değil. HMD Global, maliyeti düşük tutarak telefonu dayanıklı hale getirmeye çalışmış. Ancak bükülme testinde cihazın inanılmaz başarılı bir performans gösterdiğini söyleyelim.

Basit ve sağlam bir telefon arayanlar için Nokia 3310 kesinlikle bir şans vermeye değer. Zira cihaz dayanıklılık konusunda efsane modelden aldığı mirası devam ettirmeyi başarmış. Düşük bir fiyat etiketine sahip olan telefon tüketicilere sadece 49 euro'ya mal oluyor.

https://www.youtube.com/watch?v=vjcoC2RkTlk