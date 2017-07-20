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Modern Nokia 3310 bükülme testini başarıyla geçti

Efsane Nokia 3310'un modern versiyonu da en az orijinali gibi sağlam çıktı. Cihaz plastik yapısı nedeniyle kolayca çizilse de bükülme testinde şahane bir performans göstermiş durumda.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Orijinal Nokia 3310 hakkında hafızalarımıza kazınan şeylerden biri de telefonun kırılmasının neredeyse imkansız olmasıydı. Cihaz o kadar sağlam bir yapıya sahipti ki, üzerinden araba geçse veya uçurumdan aşağı düşse bile hala iyi şekilde çalışmasını bekleyebiliyorduk.
Dolayısıyla bu yılın başlarında tanıtılan modern Nokia 3310'un da en az orjinal model kadar dayanıklı olmaktan başka seçeneği yoktu. HMD Global bunu bir dereceye kadar başarmış görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Google uygulamasına Facebook benzeri haber akışı geldi"
YouTuber JerryRigEverything, tipik dayanıklılık testini yeni Nokia 3310 üzerinde gerçekleştirdi. Telefon çiziklere meydan okuma konusunda başarısız olurken, bükülme testinde inanılmaz bir performans sergilemiş durumda

Kaya gibi sağlam

Her tarafı plastik malzemeden yapılmış Nokia 3310'u çizmek çok zor birşey değil. HMD Global, maliyeti düşük tutarak telefonu dayanıklı hale getirmeye çalışmış. Ancak bükülme testinde cihazın inanılmaz başarılı bir performans gösterdiğini söyleyelim.
Basit ve sağlam bir telefon arayanlar için Nokia 3310 kesinlikle bir şans vermeye değer. Zira cihaz dayanıklılık konusunda efsane modelden aldığı mirası devam ettirmeyi başarmış. Düşük bir fiyat etiketine sahip olan telefon tüketicilere sadece 49 euro'ya mal oluyor.

https://www.youtube.com/watch?v=vjcoC2RkTlk Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
Diğer bir test bu olmalıydı;
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kadirirdem 1 yıl
Yine de Orijinal 3310'un yerini almaz.
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Kerim5100 1 yıl
Bombacılar bunu beğendi :D
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OverClocK1ng 1 yıl
Owwww. O zaman hemen 5-10 tane alalım.
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GreyParrot 1 yıl
webtekno hiç sevmem ama denk geldi izledim burada dayanıklılık konusunda daha kötü gözüküyor, ekran anahtarla bile fena çiziliyor anlayacağınız dayanıklılık avantajı da yok.

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cinemaker 1 yıl
dayanıklı işte başka da bi özelliği yok ama telefon tşk
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turkprince 1 yıl
Ne gereksiz bir video
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
Diğer bir test bu olmalıydı;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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