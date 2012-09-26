Google Play Store, 675,000 uygulama ve 25 milyar indirme barajını geride bıraktı





Geçtiğimiz Haziran ayının sonunda düzenlenen geliştirici konferansında Play Store (eski adıyla Android Market) içerik mağazasının 20 milyar indirme ve 600,000 uygulama sayısını geride bıraktığını açıklayan Google, bugün Android blogu üzerinden yaptığı açıklamada 500 milyon cihazın oluşturduğu bu ekosistemin resmi içerik mağazasında artık 675,000 uygulamanın sergilendiğini ve toplam indirme rakamlarının 25 milyarı aştığını duyurdu. Yaklaşık üç ayda 75 bin uygulama yüklenen ve 5 milyar indirme gerçekleştirilen Google Play Store'un büyüme ivmesinin korumayı başardığını ispatlanmış oldu.

İndirme sayılarıyla ilgili bir grafik paylaşan arama motoru devi, 10 milyar barajını Aralık 2011'de, 15 milyar barajını ise; Nisan-Mayıs döneminde devirmişti. Play Store'a karşı üstünlüğünü koruyan Apple App Store, 25 milyar barajını Mart'ta geride bırakmıştı. Bu indirme rakamına Google'ın mağazası hizmet vermeye başladığı günden 1435 gün sonra, Apple'ın mağazası ise; yaklaşık üç yıl sekiz ay, yani 1334 günün ardından ulaştı. Yayınlanan son verilere göre; yapısında 700,000 uygulama barındıran App Store'ın %90'ını oluşturan içerikler her ay indiriliyor. Aktiflik konusunda Play Store cephesinden bir bilgilendirme gelmezken, tüm içeriklerin her ay indirme oranının daha düşük bir seviyede seyrettiği tahmin ediliyor.

25 milyar indirme barajını aşan Google Play Store, büyük başarısını yine her zamanki gibi içerik indirimleriyle hizmet sunduğu müşterilerine yaşatmayı planlıyor. Gün içerisinde Electronic Arts, Gameloft ve Rovio gibi ünlü oyun stüdyolarının yapımlarına 0,25$ ödeyerek erişmek mümkün olacak. Uygulama ve oyunların yanı sıra medya içeriklerinde de kampanyalar yürütülecek. Play Store'da en çok satılan 25 dergi, 25 yasaklı kitap, dünyayı değiştiren 25 albüm, sahip olunması gerek 25 film ve benzeri özel koleksiyonlar büyük indirimlerle satışa sunulacak.

http://officialandroid.blogspot.com/2012/09/google-play-hits-25-billion-downloads.html