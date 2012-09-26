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Google Play Store, 675,000 uygulama ve 25 milyar indirme barajını geride bıraktı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Haziran ayının sonunda düzenlenen geliştirici konferansında Play Store (eski adıyla Android Market) içerik mağazasının 20 milyar indirme ve 600,000 uygulama sayısını geride bıraktığını açıklayan Google, bugün Android blogu üzerinden yaptığı açıklamada 500 milyon cihazın oluşturduğu bu ekosistemin resmi içerik mağazasında artık 675,000 uygulamanın sergilendiğini ve toplam indirme rakamlarının 25 milyarı aştığını duyurdu. Yaklaşık üç ayda 75 bin uygulama yüklenen ve 5 milyar indirme gerçekleştirilen Google Play Store'un büyüme ivmesinin korumayı başardığını ispatlanmış oldu.
İndirme sayılarıyla ilgili bir grafik paylaşan arama motoru devi, 10 milyar barajını Aralık 2011'de, 15 milyar barajını ise; Nisan-Mayıs döneminde devirmişti. Play Store'a karşı üstünlüğünü koruyan Apple App Store, 25 milyar barajını Mart'ta geride bırakmıştı. Bu indirme rakamına Google'ın mağazası hizmet vermeye başladığı günden 1435 gün sonra, Apple'ın mağazası ise; yaklaşık üç yıl sekiz ay, yani 1334 günün ardından ulaştı. Yayınlanan son verilere göre; yapısında 700,000 uygulama barındıran App Store'ın %90'ını oluşturan içerikler her ay indiriliyor. Aktiflik konusunda Play Store cephesinden bir bilgilendirme gelmezken, tüm içeriklerin her ay indirme oranının daha düşük bir seviyede seyrettiği tahmin ediliyor.
25 milyar indirme barajını aşan Google Play Store, büyük başarısını yine her zamanki gibi içerik indirimleriyle hizmet sunduğu müşterilerine yaşatmayı planlıyor. Gün içerisinde Electronic Arts, Gameloft ve Rovio gibi ünlü oyun stüdyolarının yapımlarına 0,25$ ödeyerek erişmek mümkün olacak. Uygulama ve oyunların yanı sıra medya içeriklerinde de kampanyalar yürütülecek. Play Store'da en çok satılan 25 dergi, 25 yasaklı kitap, dünyayı değiştiren 25 albüm, sahip olunması gerek 25 film ve benzeri özel koleksiyonlar büyük indirimlerle satışa sunulacak.  

http://officialandroid.blogspot.com/2012/09/google-play-hits-25-billion-downloads.html Yorum Yaz
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Yaratık00 6 yıl en beğenilen
AppStore cular basacak burayı kaçın ! :)
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__Nikolaus__ 6 yıl
Ne anliyorsunuz birbirinizi bok atmaktan ? , marka fanatikligi yapmaktan ? her 2 platformda yukselsin , her 2 platformu kullanan kullanicilar da bu yukselisten faydalansin.
Ne anliyorsunuz birbirinizi bok atmaktan ? , marka fanatikligi yapmaktan ? her 2 platformda yukselsin , her 2 platformu kullanan kullanicilar da bu yukselist...
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JohnLord 6 yıl
vitor reis
675 bin uygulamanın 674 bini çöp olduğu için rakamlara pek takılmamak lazım..

iPhone'de kullandım iTunes'te ama şunu diyebilirim en zevkle gezdiğim en beğendiğim uygulamalar Google Play Store'da iTunes'de beğendiğim uygulamalar 0.99 $ veya 3-5 dolar oluyo ama Android markette ücretsiz deneme sürümleride mevcut bu bakımdan Play Store Daha iyi.
vitor reis675 bin uygulamanın 674 bini çöp olduğu için rakamlara pek takılmamak lazım..iPhone'de kullandım iTunes'te ama şunu diyebi...
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DH Misafiri 6 yıl
rovioda indirim var .D
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ALBAY 6 yıl
Yan komşuda ip4s var.Du bakalım markette neler var diye girdim bütün iyi güzel uygulama ve oyunlar paralı.La ne anladım market çok güzel olsa??? Bi adam gibi program indiremedik.Telefona o kadar para ver sonra git markette soyul.Olduuuuu
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smunknown 6 yıl
App store'u övenler, siz mi yaziyorsunuz o programlari ya da oyunlari? Ya da her satin almada size pay mi geliyor???
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Batuist 6 yıl smunknown
smunknown

App store'u övenler, siz mi yaziyorsunuz o programlari ya da oyunlari? Ya da her satin almada size pay mi geliyor???

bir marketi övmek için o marketteki program yada oyunları yazmaya gerek yok... burda öyle insanlar var ki on yıllardır PC başında program kullanıyor oyun oynuyor vesaire.. bazıları gibi babasının aldığı ttnet bilgisayarı ile PCyi tanıyan ve internet ve PC denince sadece aklına feysbuk gelen insanlar değil. adamlar hayatları boyunca belki binlerce program kullanmışlardır. son yıllarda akıllı telefonlara gelen uygulamalarıda değerlendirme yeteği herhalde bu feysbuk çocuklarından daha iyidir diye düşünüyorum.. birisi övülüyorsa iyi olduğu içindir ordaki programları kendi yazdığı için değil... bir insan kendi yazdığı programı rahatlıkla över ama birisi bir başka programı övüyorsa asıl başarı odur!!!!
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kokah 6 yıl
indirim başladı,asphalt 7 granny smith angry birds space 0,25 sent
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infom@n 6 yıl
Konunun özeti. indir,kur, kaldır,indir,kur, kaldır
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burhanbl 6 yıl
yardır google play :D appstore istattiklerini de koyun da karşılaştırsaydık
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Adamlar birden atak yaptı.
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CooL_ROMEO 6 yıl
674 bini tema
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dost1984 6 yıl
erişim isteme kişisel bilgileri istiyor google diyenler bildiğin cahil
sanki appstorode yazıo ne istedii
android isticek tabi iletişim bilgilerini sana telefon geldiinde uygulama durdurula bilsin diye yada meşaj yada ağ bilgisi nebileyim konum bilgisi falan adam senin ne yaptıını nerden bilsin izin isticekki sende o oygulamayı sorunsuz kullan diye. ben böyle biliyorum başkabişey biliyorsanız yazın
uygulamaların düzgün bişekilde çalışıp durdurulabilmesin için istenen izinler
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SystemApps 6 yıl
az olup öz olması bence daha prim yapacak bi haber olurdu.
wp marketde en azından belli bir kalite standartı var.nokianın marketide acayip derecede çöp barındırıyor.
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Batuist 6 yıl
müthiş bir başarı... google playdeki uygulamaların kaliteside aslında her geçen gün artmaya başladı.. aslında bu da haber yapılacak bir konu... android altyapısı daha iyi olsaydı daha da iyi ve kaliteli programlar geliştirilebilirdi..
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