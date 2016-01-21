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Google Play Store, AppStore’u ikiye katladı

Uygulama mağazalarına ilişkin olarak 2015 yılı istatistiklerini yayınlayan App Annie, çarpıcı rakamları gözler önüne serdi. İşte uygulama mağazalarında 2015 yılı rakamları:
3 yıl
5,8b
1
28
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google Play Store, AppStore’u ikiye katladı

2013 yılında indirilme sayıları ile AppStore’u geride bırakmayı başaran Google Play Store’da aynı rakamlar geride kalan iki yıllık süreçte neredeyse iki katlık bir büyüme yaşadı. AppStore’da rakamların 100 Milyon bandında seyrini sürdürmesi neticesinde de Google Play Store’daki uygulama indirme sayıları AppStore’un iki katına ulaşmış oldu.

Bu rakam Android geliştiricileri için güzel bir gelişme olsa da ücretli uygulamalar ve uygulama içi satışlar ile elde edilen toplam gelirde Google Play Store aynı etkiyi yakalayabilmiş değil. 2013’te Google Play Store’da geliştiricilerin uygulamalarından elde ettiği gelir, AppStore’un yarısı olarak gerçekleşmişti. 2015 sonu itibariyle ise Google Play Store, AppStore’un iki yıl önceki rakamlarına ulaşmayı başardı ancak AppStore’daki büyüme iki kata yaklaşınca fark daha da açılmış oldu.

Aslında bu durum AppStore adına bir hayli ilginç. Uygulama indirilme sayılarında değişiklik olmamasına karşın gelirlerin 2 katlık bir büyüme göstermesi, AppStore’daki kitlenin durumunu özetliyor bir anlamda.

Google Play Store Türkiye’de Sıçrama Yaptı

2015 yılında Google Play Store’un en ciddi büyümeyi elde ettiği ülkeler arasında Brezilya, Endonezya, Hindistan ve Meksika ile birlikte Türkiye de yer alıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere gelişmekte olan ülkelerde özellikle uygun fiyatlı Android cihazlarının da etkisiyle Google Play Store’un gücü artıyor. Bu güç, Google’ın en güçlü olduğu alanlardan biri olan mobil reklam gösterimleri ile Admob üzerinden dolaylı da olsa Google’a ciddi bir fayda sağlıyor. Apple içinse uygun fiyatlı bir iPhone’un önemi bir kez daha gün yüzüne çıkıyor diyebiliriz. Bu arada Google Play Store, gelişmekte olan ülkelerde güçlenirken AppStore, Çin, Amerika, Japonya gibi ülke pazarlarında hızlı yükselişini sürdürüyor.
Google Play Store, AppStore’u ikiye katladı
 

2015 Müzik ve Çöpçatanlık Uygulamalarının Yılı Oldu

Spotfify, Deezer gibi online müzik platformlarının popülaritesi Apple’ı da bu alana çekti. 2015, çevirim içi müzik uygulamalarının gelirlerini katladığı bir yıl oldu adeta. 2014’e kıyasla 2.2 katlık bir büyümeden bahseden App Annie verileri, özellikle Amerika kıtasındaki etkinliği ile Spotify’ı en popüler isim olarak gösteriyor. Çin’deki etkinliği sayesinde ise QQ Music ikinci sırada. Fransız Deezer da üçüncü sırada yer alıyor.

Çöpçatanlık uygulamaları ise yılın kazanan bir diğer ismi. Tinder’ın başı çektiği uygulamalar, 2014 yılından bu yana ciddi bir büyüme gösterdi. Tinder Plus gibi ücretli hizmetlerden elde edilen gelir 3 kata yakın artarak, mobil uygulama kazançları pastasında dikkat çekici bir paya ulaştı.

Zuckerberg’in Mobil Uygulama Mağazalarındaki Gücü

Hem iOS hem de Android tarafındaki en popüler 5 uygulamadan 4’ünün Facebook’a ait olması ise işin bir başka ilginç boyutu. Sırasıyla WhatsApp, Facebook Messenger, Facebook ve Instagram en tepeyi işgal eden isimler. Dördüncü sırada ise Clean Master geliyor.

Listedeki en popüler 5 oyun ise sırasıyla Subway Surfers, Candy Crush Saga, Clash of Clans, Candy Crush Soda Saga, Despicable Me şeklinde. Uygulama gelirleri bazında ise geliştiricisine en çok para kazandıran uygulamalar sırasıyla Spotify, LINE, Pandora Radio, HBO Now, Tinder şeklinde. 

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Şehmistan 3 yıl en beğenilen
clean master gibi zırvalıkları kimler indiriyor merak ediyorum
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veteriner69 3 yıl
Hala Apple store un çöp uygulama konusunda farklı olduğun sanan var.
Arkadaş ikisinin ortak uygulama oranı %90 falandır.
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BekirTemel 2 yıl
Her on üreticiden 9 u android kullandığına göre absürt bir durum yok
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Barış Manço 2 yıl
Çok telefonla uğraşmadığım için ücretsiz uygulamaları bana yetiyor açıkçası.
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Murat_5320 2 yıl Barış Manço
Barış Manço
Çok telefonla uğraşmadığım için ücretsiz uygulamaları bana yetiyor açıkçası.



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gurkanse 3 yıl
Android cihazlar
cep telefonları
tabletler
tv ler
mini android pc ler
pc emulatorler
birde bunları sayısız marka ile çarpın ve bu karşılaştırmanın ne kadar gereksiz ve saçma olduğunu görün.
belliki editörün kotası var ve doldurması gerekiyor.işte size kota doldurmalık haber !
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leventdln 3 yıl
Ios tek marka diğerleri tüm markalar sıçrama yapar tabi birde uygulamaların çoğu ücretsiz
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DH Misafiri 3 yıl
Pvxc
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Reverans! 3 yıl
Google Play Store'deki uygulamalar gayet memnun edici çeşitlilik vs. benim için yeterli
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ylmzsngl 3 yıl
Hiç tesadüf değil. Google Play Store da uygulama zenginliği oldugu gibi aynı zamanda uygulama çöplüğü. Ama şahsen Ücretsiz uygulama ve daha çok kullanıcıya ulaşması açısından Google Play Store daha sempatik geliyor bana.
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muticoo 3 yıl
böyle haberleri forum birbirine girsin diye mi yayınlıyorsunuz? merak ediyorum :D
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PunkBunny 3 yıl
Televizyonda satilan her telefonda android var haliyle daha fazla kullanilmasi normal. Yani neredeyse tum markalarda android var.

1 yildir android kullaniyorum. Once iphone kullaniyordum 4 5 yil falan. Android daha guzel bence ama market isine girerse kalite olarak iphone tokatlar. Ben iphone da sacma sapan uygulamalar oldugunu hic gormedim. Yok tofasla drift ucak park etme tır parke etme vs vs. Varsa da tek tuk var ve kaliteli ama android de ipini koparan uygulama yapmis.

Ayrica kullanici bazinda olsa da android uygulama yorumlarina bakiyorsunuz alayı kufur. İphone yorumlarina bakinca yukleyip yuklememe karari verebiliyordum burada o imkansiz. Onune gelen android kullandigi icin boyle oluyor. Adam televizyondan telefon almis en kaliteli oyunu indiriyor telefon kaldirmiyor adam yorumda uygulamaya kufur ediyor


Android seviyorum ancak iphone kalitedir her yonuyle kullanmayan bilemez
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bircancan 3 yıl
sırf bir browser i seçmek için googleplay den 50 tane browser indirirsin 49 unu geri siler sin kalan 1,digerlerini çöpe atarsınız.ama appstore den 1 tane indir kullan tam not verip kullanırsınız. demek istedigim 49 a katlaması lazımdı bu söz edilen rakam cok az seviyedeymiş.
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