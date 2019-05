Google Play Store, AppStore’u ikiye katladı

2013 yılında indirilme sayıları ile AppStore’u geride bırakmayı başaran Google Play Store’da aynı rakamlar geride kalan iki yıllık süreçte neredeyse iki katlık bir büyüme yaşadı. AppStore’da rakamların 100 Milyon bandında seyrini sürdürmesi neticesinde de Google Play Store’daki uygulama indirme sayıları AppStore’un iki katına ulaşmış oldu.

2015 yılında Google Play Store’un en ciddi büyümeyi elde ettiği ülkeler arasında Brezilya, Endonezya, Hindistan ve Meksika ile birlikte Türkiye de yer alıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere gelişmekte olan ülkelerde özellikle uygun fiyatlı Android cihazlarının da etkisiyle Google Play Store’un gücü artıyor. Bu güç, Google’ın en güçlü olduğu alanlardan biri olan mobil reklam gösterimleri ile Admob üzerinden dolaylı da olsa Google’a ciddi bir fayda sağlıyor. Apple içinse uygun fiyatlı bir iPhone’un önemi bir kez daha gün yüzüne çıkıyor diyebiliriz. Bu arada Google Play Store, gelişmekte olan ülkelerde güçlenirken AppStore, Çin, Amerika, Japonya gibi ülke pazarlarında hızlı yükselişini sürdürüyor.

Bu rakam Android geliştiricileri için güzel bir gelişme olsa da ücretli uygulamalar ve uygulama içi satışlar ile elde edilen toplam gelirde Google Play Store aynı etkiyi yakalayabilmiş değil. 2013’te Google Play Store’da geliştiricilerin uygulamalarından elde ettiği gelir, AppStore’un yarısı olarak gerçekleşmişti. 2015 sonu itibariyle ise Google Play Store, AppStore’un iki yıl önceki rakamlarına ulaşmayı başardı ancak AppStore’daki büyüme iki kata yaklaşınca fark daha da açılmış oldu.Aslında bu durum AppStore adına bir hayli ilginç. Uygulama indirilme sayılarında değişiklik olmamasına karşın gelirlerin 2 katlık bir büyüme göstermesi, AppStore’daki kitlenin durumunu özetliyor bir anlamda.Spotfify, Deezer gibi online müzik platformlarının popülaritesi Apple’ı da bu alana çekti. 2015, çevirim içi müzik uygulamalarının gelirlerini katladığı bir yıl oldu adeta. 2014’e kıyasla 2.2 katlık bir büyümeden bahseden App Annie verileri, özellikle Amerika kıtasındaki etkinliği ile Spotify’ı en popüler isim olarak gösteriyor. Çin’deki etkinliği sayesinde ise QQ Music ikinci sırada. Fransız Deezer da üçüncü sırada yer alıyor.Çöpçatanlık uygulamaları ise yılın kazanan bir diğer ismi. Tinder’ın başı çektiği uygulamalar, 2014 yılından bu yana ciddi bir büyüme gösterdi. Tinder Plus gibi ücretli hizmetlerden elde edilen gelir 3 kata yakın artarak, mobil uygulama kazançları pastasında dikkat çekici bir paya ulaştı.Hem iOS hem de Android tarafındaki en popüler 5 uygulamadan 4’ünün Facebook’a ait olması ise işin bir başka ilginç boyutu. Sırasıyla WhatsApp, Facebook Messenger, Facebook ve Instagram en tepeyi işgal eden isimler. Dördüncü sırada ise Clean Master geliyor.Listedeki en popüler 5 oyun ise sırasıyla Subway Surfers, Candy Crush Saga, Clash of Clans, Candy Crush Soda Saga, Despicable Me şeklinde. Uygulama gelirleri bazında ise geliştiricisine en çok para kazandıran uygulamalar sırasıyla Spotify, LINE, Pandora Radio, HBO Now, Tinder şeklinde.