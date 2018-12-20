Google, Play Store'daki sahte değerlendirmeleri kaldırdı

Google'ın uygulama marketi Play Store'daki kullanıcı puanları ve değerlendirmeleri bizler için önem taşıyor. Zira bir uygulama veya oyunu indirmeden önce buraya göz atıp fikir sahibi olabiliyoruz. Ancak son zamanlardaki kötüye kullanım nedeni ile Google bu bölüme de bir çeki düzen verdiğini açıkladı.

Yapay zeka desteği ile tespit edildi

Dev şirketin yaptığı açıklamaya göre uygulama puanlamaları ve yorumları kötü amaçlarla kullanılıyor ve botların istilasına uğramış durumda. Uygulamalara verilen sahte yüksek puanlar ve yorumlar gibi manipülasyonların kullanıcıları yanılttığı gerekçesi ile sistemden kaldırıldığı açıklandı.

https://www.engadget.com/2018/12/18/google-pulled-millions-of-junk-play-store-ratings/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kötü ve küfürlü içerik, sahteve para karşılığında yapılan gerçek dışı değerlendirmelerin,da desteği ile tespit edildiği açıklanırken, Google'ın bu gibi durumlarladevam edeceği ifade edildi.