Google, Play Store'daki sahte değerlendirmeleri kaldırdı

Teknoloji Editörü
Google'ın uygulama marketi Play Store'daki kullanıcı puanları ve değerlendirmeleri bizler için önem taşıyor. Zira bir uygulama veya oyunu indirmeden önce buraya göz atıp fikir sahibi olabiliyoruz. Ancak son zamanlardaki kötüye kullanım nedeni ile Google bu bölüme de bir çeki düzen verdiğini açıkladı.
Yapay zeka desteği ile tespit edildi
Dev şirketin yaptığı açıklamaya göre uygulama puanlamaları ve yorumları kötü amaçlarla kullanılıyor ve botların istilasına uğramış durumda. Uygulamalara verilen sahte yüksek puanlar ve yorumlar gibi manipülasyonların kullanıcıları yanılttığı gerekçesi ile sistemden kaldırıldığı açıklandı.Kötü ve küfürlü içerik, sahte derecelendirmeler ve para karşılığında yapılan gerçek dışı değerlendirmelerin, yapay zekanın da desteği ile tespit edildiği açıklanırken, Google'ın bu gibi durumlarla mücadeleye devam edeceği ifade edildi.
https://www.engadget.com/2018/12/18/google-pulled-millions-of-junk-play-store-ratings/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle