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Google Play Store’da fiyat indirimi

Google Play Store fiyatlandırmaları için bir dizi değişiklik yapan Google, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bir çok ülkede fiyat indirimine gitti. İşte konuya ilişkin tüm detaylar:
3 yıl
3,2b
1
16
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ülkelere göre fiyat politikalarında çeşitli düzenlemeler yapılan Google Play Store, kısa bir süre önce maksimum fiyat belirlemesi ile gündeme gelmişti. Bir çok ülkede uygulama geliştiricilerin yazılımlara ve oyunlara maksimum 400 Dolar fiyat belirleyebilmesine olanak tanınmıştı.

En düşük fiyat 0,59

Bu kez ise minimum fiyatlar konusunda değişiklik yapıldı. Buna göre artık en düşük fiyat 0,59 TL olarak belirlendi. Daha önce Google Play Store’da 2.00TL’nin altında bir fiyattan içerik satabilmek mümkün değildi.

Bu değişiklik aslında bir hayli önemli zira çoğu geliştirici uygulamaları için sembolik bir rakam belirlemek istese 2TL’nin altında bir belirleme yapamıyordu. Bu gelişme ile birlikte artık 0.59TL’lik yazılımları uygulama mağazasında görmeye başlayacağız. Hatırlanacağı üzere Apple da geçtiğimiz günlerde benzeri bir hamle yapmış ve asgari uygulama veya oyun fiyatını 0,59TL olarak belirlemişti. Google’ın asgari fiyat uygulamasında rakamları belirlerken içerik satışlarının oransal olarak düşük olduğu ülkelerde daha düşük eşik belirlemeye dikkat ettiği gözlemleniyor. Mesela ABD için en düşük fiyat 0,99 Dolar.
Google Play Store’da fiyat indirimi
 

Türkiye için daha ucuz fiyatlar

Bunun yanı sıra fiyat değişimleri de ülkelere göre otomatik bir dönüşüm ile Google Play Developer Console üzerinden ayarlanabiliyor. Mesela bir geliştirici ABD fiyatlarını baz alarak bir uygulamanın fiyatını 4 Dolar olarak belirlediği takdirde o içeriğin ülkemizdeki satış fiyatı 9,99TL olarak görünüyor. Mevcut Dolar kurunu düşündüğümüzde 1TL’den daha yüksek bir indirimin ortaya çıktığını görüyoruz. Tabi geliştiricilerin bu otomatik dönüşüme uymama ve istediği fiyatı belirleme yetkisi de bulunuyor.

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OverClocK1ng 3 yıl
demo22
banka nakit kartıyla alışveriş yapılamıyor, halbukü böyle bir seçenek var.

Banka nakit kartıma bağlı hesabıma, İnternet bankacılığından girip Sanal Kart aldım. Alması 2 saniye sürüyor ve numarasını hemen veriyor. Nakit kartından para aktarıp istediğini alıyorsun. O numarayı Google Wallet'ımda yıllardır kullanıyorum ve parayla onlarca uygulama aldım.
Yani yapmayı bildikten sonra oluyor..
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Pi 3 yıl
25 kurusa facetune almistim. Sonra napacam bunu bosver deyip geri iade ettim. Simdi 9 10 lira sanirim
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ahmet. 3 yıl
Bu rakamlar, geliştiricilerin belirleyebileceği minimum fiyatlar arkadaşlar. Aynı rakam üzerinden indirim de yapılabiliyor.
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shadowtr 3 yıl Pi
eren15935

25 kurusa facetune almistim. Sonra napacam bunu bosver deyip geri iade ettim. Simdi 9 10 lira sanirim


Aslında satın alınan uygulamanın haklarını satabilmek gibi birşey ekleseler acayip bir pazar oluşur...
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kadirirdem 3 yıl
Apk kurmasınlae diye bunlar...
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Patren 3 yıl
cazip bisey goremiyorum
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demo22 3 yıl
banka nakit kartıyla alışveriş yapılamıyor, halbukü böyle bir seçenek var.
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JrMaster 3 yıl
indirim farklı, Minimum fiyat belirleme farklı olması lazım.
zira 59 kuşurun altında indirimli zımbırtılardan GPS'dan almıştım...
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Angel of the Lord 3 yıl
İndirimleri kapsamıyor sanırım bu alt sınır. Geçenlerde 40 kuruşa falan Dark Knight Rises almıştım zira.
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esmerbuyucu 3 yıl
App Store'a benzemeye çalışıyorlar herhalde.
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