Google Play Store’da fiyat indirimi

Bu değişiklik aslında bir hayli önemli zira çoğu geliştirici uygulamaları için sembolik bir rakam belirlemek istese 2TL’nin altında bir belirleme yapamıyordu. Bu gelişme ile birlikte artık 0.59TL’lik yazılımları uygulama mağazasında görmeye başlayacağız. Hatırlanacağı üzere Apple da geçtiğimiz günlerde benzeri bir hamle yapmış ve asgari uygulama veya oyun fiyatını 0,59TL olarak belirlemişti. Google’ın asgari fiyat uygulamasında rakamları belirlerken içerik satışlarının oransal olarak düşük olduğu ülkelerde daha düşük eşik belirlemeye dikkat ettiği gözlemleniyor. Mesela ABD için en düşük fiyat 0,99 Dolar.

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Ülkelere göre fiyat politikalarında çeşitli düzenlemeler yapılan Google Play Store, kısa bir süre önce maksimum fiyat belirlemesi ile gündeme gelmişti. Bir çok ülkede uygulama geliştiricilerin yazılımlara ve oyunlara maksimum 400 Dolar fiyat belirleyebilmesine olanak tanınmıştı.Bu kez ise minimum fiyatlar konusunda değişiklik yapıldı. Buna göre artık en düşük fiyat 0,59 TL olarak belirlendi. Daha önce Google Play Store’da 2.00TL’nin altında bir fiyattan içerik satabilmek mümkün değildi.Bunun yanı sıra fiyat değişimleri de ülkelere göre otomatik bir dönüşüm ile Google Play Developer Console üzerinden ayarlanabiliyor. Mesela bir geliştirici ABD fiyatlarını baz alarak bir uygulamanın fiyatını 4 Dolar olarak belirlediği takdirde o içeriğin ülkemizdeki satış fiyatı 9,99TL olarak görünüyor. Mevcut Dolar kurunu düşündüğümüzde 1TL’den daha yüksek bir indirimin ortaya çıktığını görüyoruz. Tabi geliştiricilerin bu otomatik dönüşüme uymama ve istediği fiyatı belirleme yetkisi de bulunuyor.