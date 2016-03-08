Google Play Store’da popüler 28 uygulama 60 kuruşa düştü

Google Play Days adı altında dev bir indirim paketi için Google Play Store’da özel bir link hazırlandı. Bir çok kullanıcının favorileri arasında yer alan önemli yazılımlar, sadece 60 kuruşluk fiyat etiketi ile indiriliyor.

Yazıyı yayına hazırladığımız esnada 28 uygulamanın yer aldığı listede daha önce 12,99TL’ye satılan Nova Launcher Prime, Flight Track 5, Runtastic Road Bike Pro, 9,99TL’ye satılan Poweramp Full, 7,99TL’ye satılan Smart Launcher Pro 3, Today Calendar Pro gibi yazılımlar yer alıyor. İlgili Google Play Store sayfasına kaynakta yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sayfadaki diğer bazı yazılımlar ise şöyle:

Cameringo+ Kamera Efektleri

SuperPhoto Full

Universal Book Reader

Color Splash Effect

Quick PDF Scanner

Tiny Planet Fx Pro

HDR FX Photo Editor

Water Drink Reminder

DMD Panorama Pro

Color Effect Photo Editor Pro

Equilizer + Pro

Edjing PRO

Paper Camera

https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_3001f08_apps_playdays2016_discount