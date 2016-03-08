Google Play Store’da popüler 28 uygulama 60 kuruşa düştü

Haber Müdürü
Google Play Days adı altında dev bir indirim paketi için Google Play Store’da özel bir link hazırlandı. Bir çok kullanıcının favorileri arasında yer alan önemli yazılımlar, sadece 60 kuruşluk fiyat etiketi ile indiriliyor.
Yazıyı yayına hazırladığımız esnada 28 uygulamanın yer aldığı listede daha önce 12,99TL’ye satılan Nova Launcher Prime, Flight Track 5, Runtastic Road Bike Pro, 9,99TL’ye satılan Poweramp Full, 7,99TL’ye satılan Smart Launcher Pro 3, Today Calendar Pro gibi yazılımlar yer alıyor. İlgili Google Play Store sayfasına kaynakta yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Sayfadaki diğer bazı yazılımlar ise şöyle:
- Cameringo+ Kamera Efektleri
- SuperPhoto Full
- Universal Book Reader
- Color Splash Effect
- Quick PDF Scanner
- Tiny Planet Fx Pro
- HDR FX Photo Editor
- Water Drink Reminder
- DMD Panorama Pro
- Color Effect Photo Editor Pro
- Equilizer + Pro
- Edjing PRO
- Paper Camera
https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_3001f08_apps_playdays2016_discount Yorum Yaz Paylaş Tweetle
play.google.com/...
Nova ve Poweramp'i herkes almalı bence.