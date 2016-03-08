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Google Play Store’da popüler 28 uygulama 60 kuruşa düştü

Google Play Store’da 28 uygulama 60 kuruşa düştü. Bir çok popüler ücretli uygulamanın yer aldığı listede Nova Launcher, Flight Track 5, Poweramp Full gibi bir çok yazılım mevcut.
3 yıl
6,1b
1
93
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google Play Days adı altında dev bir indirim paketi için Google Play Store’da özel bir link hazırlandı. Bir çok kullanıcının favorileri arasında yer alan önemli yazılımlar, sadece 60 kuruşluk fiyat etiketi ile indiriliyor.

Yazıyı yayına hazırladığımız esnada 28 uygulamanın yer aldığı listede daha önce 12,99TL’ye satılan Nova Launcher Prime, Flight Track 5, Runtastic Road Bike Pro, 9,99TL’ye satılan Poweramp Full, 7,99TL’ye satılan Smart Launcher Pro 3, Today Calendar Pro gibi yazılımlar yer alıyor. İlgili Google Play Store sayfasına kaynakta yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Sayfadaki diğer bazı yazılımlar ise şöyle:
  • Cameringo+ Kamera Efektleri
  • SuperPhoto Full
  • Universal Book Reader
  • Color Splash Effect
  • Quick PDF Scanner
  • Tiny Planet Fx Pro
  • HDR FX Photo Editor
  • Water Drink Reminder
  • DMD Panorama Pro
  • Color Effect Photo Editor Pro
  • Equilizer + Pro
  • Edjing PRO
  • Paper Camera
Google Play Store’da popüler 28 uygulama 60 kuruşa düştü

https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_3001f08_apps_playdays2016_discount Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bay Small 3 yıl en beğenilen
Herkes apk indirince adamlar para kazanamiyor. Ne kadar koparsak kardir diyip 60krs yapmislar.
1 Yanıt Yanıtla +15
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Ignite 3 yıl
resim nedir öyle kör oldum sandım
1 Yanıt Yanıtla +7
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arandur 3 yıl
Uygulamaların olduğu sayfanın linkini kimse vermemiş:

play.google.com/...

Nova ve Poweramp'i herkes almalı bence.
2 Yanıt Yanıtla +5
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kozlulum67 3 yıl


Eyvallah kardeşim saolasin
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Evver 3 yıl
10 lira gözüküyor...
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kozlulum67 3 yıl
Klasorlemeyi nasil yapiyoruz.kendi yapma durumu varmi?
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emekli56 3 yıl kozlulum67
Uygulama kısayolunu basılı tutarak ana ekrana sürükleyin.Sonra gruplamak istediğiniz diğer kısayol veya yolları ana ekrana sürükleyip ilikini üzerine bırakın.Klasör oluştuğunu göreceksiniz.İsterseniz klasör adını değiştirebilirsiniz.
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kozlulum67 3 yıl
Bilen arkadarin yardimci olmalarini rica ederim.novayi satjn alip kurdum.ama mesela alisveris uygulamalarini tek klasore spor icin olanlari tek klasore atmiyo.butun uygulamalar tek sayfada ve bulmak zor geliyo surekli surekli.bunun ayarlanma sekli varmi ? Varsa nasil? Bide ne gibi oljmlu etkisi var kullanim icin yazarsaniz sevinirim.pratik faydalardan bahsediyorun
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raziel82 3 yıl kozlulum67
nova menü içinde SIRALAMA VS YAĞTIRMIYOR. ANCA ANA EKRANLARA KLASÖRLERSİN
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spookytr 3 yıl kozlulum67
smart launcher pro var tam olarak bunu yapıyor ben kullanıyorum müthiş kullanışlı ve işe yarar.
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kozlulum67 3 yıl
Fruit ninja 6.47 tl gorunuyo alamadim
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KIMYACI08 3 yıl
Bu programlarin ne ise yaradigini topluca ogrenebilecegimiz yazi vs. yok mu? Nova aciklamasi ing. Diger sitelerde de indirimde alin dan baska yorum yazan yok.
Note 4 var uygulama tavsiyesi de alabilirim tesekkurlwr.
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avantis 3 yıl
novayi daha önce satın almıştım. Tekrar satın al diyor. Eeee bir önceki satın almam nereye gitti.
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hakankaran 3 yıl
Ben smart launcheri daha cok sevdim kategori yapmasi guzel
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Türbülans Havayolları A.Ş 3 yıl
Cameringo, superphoto, photolab para verip almistim zamaninda simdi 60kr gorunce sinirden tanimadigim birinin cenazesinde agladim. Ben genelde parali uygulamalari kullaniyorum uygulama da reklam gorunce sinir katsayim artiyor nedense
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Biolystick 3 yıl Türbülans Havayolları A.Ş
Hepsini kullanmissiniz bari hangisini tavsiye edersiniz ne yönleri iyi bir bilgilendirme yapsaydiniz
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çaylaq 3 yıl
Enpara kartımı bulamıyorum iyi mi
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