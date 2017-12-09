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Google Play Store'da ücretli ve ücretsiz uygulamaları bulmak daha kolay olacak

Yayınlanan yeni bir rapora göre Google, Play Store'un arama ve filtreleme özelliklerini geliştiriyor. Artık uyglama mağazasında arama yaparken ücretli ve ücretsiz seçenekleri süzebileceğiz.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, uygulama mağazasıdaki arama ve filtreleme özelliklerini daha da geliştirme çalışıyor. Yeni bir rapora göre artık Play Store'da ücretli veya ücretsiz olup olmadığına göre arama yapmak daha kolay hale gelebilir.
Ayrıca Bkz. "TSMC dünyanın ilk 3nm yonga üretim tesisine 20 milyar dolar harcayacak"
Yayınlanan ekran görüntülerinde arama sonuçlarında 'ücretsiz' ve 'premium' seçeneklerini içeren önerilerin yer aldığını görüyoruz. Örneğin bir MP3 çalar aramak istediniz, sonuçları ücretli ve ücretsiz olarak süzebileceksiniz. Daha önce bir uygulama ararken, yalnızca aramayı iyileştirmek için bazı öneriler mevcuttu.
Yeni özellik henüz genel kullanıma sunulmamış durumda. Bu nedenle Play Store'da göremeyebilirsiniz. Google bu işlevi etkinleştirmek için bir Play Store güncellemesi yayınlayabilir veya sunucu taraflı bir güncellemeyle de işi çözebilir.

http://www.androidpolice.com/2017/12/08/google-play-store-starts-showing-free-premium-filters-searches/ Yorum Yaz
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Nightmare70 1 yıl en beğenilen
Appstore ise gün geçtikçe daha karmaşık daha saçma sapan bir hale geliyor..
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Efetarikk 1 yıl
ULAN BU KONU NİYE APPLE BOLUMUNDE LAN. BEN APPLE HABERİ OKUMAYA GELİYORUM BANAAAA NEEEE PLAYSTRODANN
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astegon 1 yıl
Vay be. PlayStore ne güzel oluyor git gide...
Geçenlerde hatunun iPhone'undan AppStore'a gireyim dedim.
Eskiden ne güzeldi aradığımı kolayca bulurdum. Nereye gideceğimi ne yapacağımı bilemedim. Nerede 2009-2010 daki appstore...
Peeh.
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Astforum 1 yıl
Bak bu harika olmuş.
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barballow 1 yıl
Geciktiğini düşündüğüm, şimdiye kadar olması gereken bir özellik.
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Nightmare70 1 yıl en beğenilen
Appstore ise gün geçtikçe daha karmaşık daha saçma sapan bir hale geliyor..
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