Google Play Store'da ücretli ve ücretsiz uygulamaları bulmak daha kolay olacak

Google, uygulama mağazasıdaki arama ve filtreleme özelliklerini daha da geliştirme çalışıyor. Yeni bir rapora göre artık Play Store'da ücretli veya ücretsiz olup olmadığına göre arama yapmak daha kolay hale gelebilir.

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Yayınlanan ekran görüntülerinde arama sonuçlarında 'ücretsiz' ve 'premium' seçeneklerini içeren önerilerin yer aldığını görüyoruz. Örneğin bir MP3 çalar aramak istediniz, sonuçları ücretli ve ücretsiz olarak süzebileceksiniz. Daha önce bir uygulama ararken, yalnızca aramayı iyileştirmek için bazı öneriler mevcuttu.

Yeni özellik henüz genel kullanıma sunulmamış durumda. Bu nedenle Play Store'da göremeyebilirsiniz. Google bu işlevi etkinleştirmek için bir Play Store güncellemesi yayınlayabilir veya sunucu taraflı bir güncellemeyle de işi çözebilir.

http://www.androidpolice.com/2017/12/08/google-play-store-starts-showing-free-premium-filters-searches/