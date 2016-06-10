Google Play, abonelik gelirlerinde avantaj sunacak

Apple’ın App Store üzerindeki abonelik hizmetlerinde 85/15 şeklinde yeni bir gelir dağılımı planı benimsemesi sonrasında, Google da Android tarafında gereken adımları atıyor. Firmanın adımı biraz daha avantajlı olacak.

Gelen bilgilere göre Google Play uygulama mağazasındaki abonelik ile sunulan hizmetlerde, yine yüzde 85 geliştirici-yüzde 15 mağaza sahibi şeklinde bir plan yapıldı. Avantajlı olan kısım ise Apple gibi bir yıl sonra değil, ilk ay bu planın başlayacak olması.

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Abonelik hizmetlerinde, kullanıcılar aylık veya yıllık olarak hizmetlere abone oluyor ve bedel ödüyor. Bununla birlikte ilk yıl içerisinde abonelikten vaz geçenler nedeniyle, App Store tarafında 85/15 dağılımının bir faydası olmuyor. Yine 70/30 üzerinden gelir paylaşılıyor. Google Play bu bakımdan geliştiricilere büyük bir avantaj sunuyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok ve yeni gelir dağılımının ne zaman uygulamaya konacağı da bilinmiyor.