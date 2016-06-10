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Google Play, abonelik gelirlerinde avantaj sunacak

Geliştiriciler için sabit bir gelir anlamına gelen depolama, magazin veya dergi gibi hizmetlerdeki abonelik sistemi, hem Apple hem de Google tarafında değişikliğe uğruyor.
2 yıl
4,7b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın App Store üzerindeki abonelik hizmetlerinde 85/15 şeklinde yeni bir gelir dağılımı planı benimsemesi sonrasında, Google da Android tarafında gereken adımları atıyor. Firmanın adımı biraz daha avantajlı olacak.

Gelen bilgilere göre Google Play uygulama mağazasındaki abonelik ile sunulan hizmetlerde, yine yüzde 85 geliştirici-yüzde 15 mağaza sahibi şeklinde bir plan yapıldı. Avantajlı olan kısım ise Apple gibi bir yıl sonra değil, ilk ay bu planın başlayacak olması.

Ayrıca Bkz. "App Store önemli değişikliklere uğruyor"

Abonelik hizmetlerinde, kullanıcılar aylık veya yıllık olarak hizmetlere abone oluyor ve bedel ödüyor. Bununla birlikte ilk yıl içerisinde abonelikten vaz geçenler nedeniyle, App Store tarafında 85/15 dağılımının bir faydası olmuyor. Yine 70/30 üzerinden gelir paylaşılıyor. Google Play bu bakımdan geliştiricilere büyük bir avantaj sunuyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok ve yeni gelir dağılımının ne zaman uygulamaya konacağı da bilinmiyor. 

 

http://wccftech.com/google-8515-revenue-subscription-split/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
There goes your life 2 yıl
Güzel gelişme, netflix google play üzerinden abonelik başlatacağını duyurmuştu bunu bekliyorlardı galiba.
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