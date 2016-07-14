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Google Play aile programı pilot denemelere başladı

Android ekosisteminin Google Play uygulama mağazasında, kullanıcıların aile bireyleri olarak uygulamalardan ve oyunlardan yararlanabilmesi artık mümkün. Pilot denemeler başladı.
2 yıl
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5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android ekosisteminin Google Play uygulama mağazasında, kullanıcıların aile bireyleri olarak uygulamalardan ve oyunlardan yararlanabilmesi artık mümkün. Geçen ay duyurusu yapılan Google Play Family Library, 5 bireye kadar ailelerin mağazadan yararlanmasını sağlıyor.

Google Play Family Library programına katıldıktan sonra, kullanıcı Hesap menüsünde Aile sekmesine gidiyor ve 5 kişiye kadar ailesinden bireyleri programa davet ediyor. Aile bireyleri, daha sonra kendi hesapları ile yöneticinin satın almış olduğu film, oyun ve uygulamalardan faydalanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Kingdom Warriors: Snail Games’den yeni bir MMORPG oyunu"

Aile programının geçerli olması için yöneticinin mutlaka bir ödeme yöntemi belirlemiş olması gerekiyor. Ayrıca bireylerin hangi uygulama veya içeriği paylaşabileceğini belirleyebiliyor, uygulamalara yaş sınırı koyabiliyor. Yine bireylerin yaptığı tüm harcamalar fatura olarak yöneticiye gidiyor.

Aile yönetimi iOS tarafında uzun bir süredir kullanılıyordu. Google da artık kullanıcılara bu imkanı sunmaya başladı. Google Play Family Library bazı ülkelerde pilot olarak denemeye başladı. Yakın zamanda tüm kullanıcıların bu imkandan faydalanması bekleniyor. 

 

http://bgr.com/2016/07/12/google-play-family-library/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pi 2 yıl
Roma entegre olmasin da ne yapiyorlarsa yapsinlar
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cceviz 2 yıl
Ailedeki herkese hesabımı vermekten kurtuluyorum sonunda
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kadirirdem 2 yıl
iyi olur ama gömülü olarak gelmesin..
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Fenomenon 2 yıl
Olması gereken bir gelişme.
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parsp 2 yıl
güzel
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