Google Play artık indirme boyutunu tam olarak gösteriyor

Google’ın sık sık uygulama mağazasını daha iyi hale getirmek için küçük ayrıntılara yer verdiğini görüyoruz. Uygulamaların sadece gerekli olan kısımları güncelleme olarak alması örneğinden sonra şimdi de güncelleme boyutlarını tam olarak gösterimi söz konusu.

Kullanıcılar bir uygulamayı ilk kez indirecekleri zaman, bilgi sayfasında tam boyut görünüyordu. Uygulama kurulduktan sonra güncelleme geldiğinde de yine tam boyut bilgisi ekrana geliyordu. Şimdi ise, sadece güncellemeye ait olan boyut bilgisi karşımıza geliyor.

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Kullanıcılar artık güncellemenin tam boyutunu görerek, ona göre kotasını kontrol edebilecek. Özellikle ay sonunda kotasını sürekli kontrol etmek zorunda olan kullanıcılar, güncellemeyi indirip indirmemeye bu sayede karar verebilecek. Eğer güncelleme kurulu ise, bu kez herhangi bir boyut gösterimi yapılmayacak. Yeni sistemin yavaş yavaş tüm kullanıcılarda görünmesi bekleniyor.