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Google Play artık indirme boyutunu tam olarak gösteriyor

Güncelleme yapmak istediğiniz uygulamanın bilgi sayfasında sürekli tam indirme boyutunu görmekten rahatsız oluyorsanız, Google artık güncelleme boyutunu tam olarak göstermeye başlayacak.
3 yıl
6,5b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın sık sık uygulama mağazasını daha iyi hale getirmek için küçük ayrıntılara yer verdiğini görüyoruz. Uygulamaların sadece gerekli olan kısımları güncelleme olarak alması örneğinden sonra şimdi de güncelleme boyutlarını tam olarak gösterimi söz konusu.

Kullanıcılar bir uygulamayı ilk kez indirecekleri zaman, bilgi sayfasında tam boyut görünüyordu. Uygulama kurulduktan sonra güncelleme geldiğinde de yine tam boyut bilgisi ekrana geliyordu. Şimdi ise, sadece güncellemeye ait olan boyut bilgisi karşımıza geliyor.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Kullanıcılar artık güncellemenin tam boyutunu görerek, ona göre kotasını kontrol edebilecek. Özellikle ay sonunda kotasını sürekli kontrol etmek zorunda olan kullanıcılar, güncellemeyi indirip indirmemeye bu sayede karar verebilecek. Eğer güncelleme kurulu ise, bu kez herhangi bir boyut gösterimi yapılmayacak. Yeni sistemin yavaş yavaş tüm kullanıcılarda görünmesi bekleniyor. 

 

http://www.androidpolice.com/2016/05/02/the-play-store-now-shows-delta-update-size-when-an-app-update-is-available/ Yorum Yaz
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A.F.Y.D 2 yıl
Sanki uzun zamandır vardı, ben mi yanılıyorum ya?
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Exfat 2 yıl A.F.Y.D
Bende uzun zamandır tam boyutun göründüğünü hatırlıyorum.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
aynı işi yapan 100kb lık bir program var birde aynı işi yapan 10MB lık program var ! ( genelde çok MB'lı programlar içinde çok fazla görsel içerir ve bunlar lazım olabilir diye RAM e yükleniyor ve hal böyle olunca ! ram alanı azalınca ; kısa çöpü çeken bir çok uygulamayı silmek zorunda kalabiliyorsunuz ! ) bir programın kaç MB olduğu değil kaç KB olduğu önemli ! çünkü zaten işletim sistemi linux olan bir sistemde yapılacak işlem sadece komut satırına bir kaç kb lık komut girmekten başka bir şey değildir ve olamaz da zaten !
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GoldPunch 3 yıl
İyi olmuş, eksikliğini sıkça hissediyordum.
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Neyinkafasi 3 yıl
Zaten vardı.Yıllardır mobil kota hesabı yaptığımız için sürekli kullandığım birşeydi zaten.
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***Leopard*** 3 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi
Zaten vardı.Yıllardır mobil kota hesabı yaptığımız için sürekli kullandığım birşeydi zaten.

Yoktu

Onceden indirme boyutu yazan yerde uygulama boyutu yaziyordu,ornegin 50 mb

Ha tabi Google Play yinede gerekli kismi indiriyordu,3-5 mb vs
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***Leopard*** 3 yıl
Guzel olmus

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Pi 3 yıl ***Leopard***
***Leopard***
Guzel olmus

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Novada ne degismis. Ben bi fark göremedim. Bugun 2. guncelleme geldi oysa
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