Google Play en iyi geliştirici programı sona eriyor

Google’ın yıllardır Android uygulama mağazasında popüler geliştiricileri öne çıkarmak için yürüttüğü En İyi Geliştirici programı sona eriyor. Firma yaptığı bir açıklama ile kararı tüm Android dünyasına duyurdu.

Artık gerek yok

Program kapsamında bir uygulamaya girdiğiniz zaman, sayfanın sağ kısmında mavi bir işaret ve yanında En İyi Geliştirici ibaresi belirtiliyordu. Bu ibare ilk yıllarda kullanıcıların da geliştiriciye güven duymasını sağlıyordu. Böylece başarıları ile Google’ın dikkatini çeken geliştiricilere tanıtım imkanı doğmuş oluyordu. Artık mağazada geliştiriciler kendisini duyurduğu için böyle bir programa da gerek kalmamış oldu.

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Google en iyi geliştiriciyi öne çıkarmak yerine en iyi uygulamaları öne çıkarmayı planlıyor. Önümüzdeki dönemde uygulama tanıma algoritması buna göre elden geçirilecek ve çalışmaya başlayacak. Firma böylece değeri hak eden uygulamaların kendisini gösterebileceğini düşünüyor.

En İyi Geliştirici programı 30 gün içerisinde sona erecek ve bundan sonra mavi rozet kaldırılacak. Diğer öne çıkarma algoritmasının ise ne zaman hayata geçeceği net olarak bilinmiyor.