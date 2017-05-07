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Google Play en iyi geliştirici programı sona eriyor

Uygulamaları veya oyunları mağazada sürekli ilgi gören geliştiricileri ön plana çıkaran Google Play, bu programa son veriyor. Artık uygulamalar ön plana çıkarılacak.
2 yıl
5,1b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın yıllardır Android uygulama mağazasında popüler geliştiricileri öne çıkarmak için yürüttüğü En İyi Geliştirici programı sona eriyor. Firma yaptığı bir açıklama ile kararı tüm Android dünyasına duyurdu.

Artık gerek yok

Program kapsamında bir uygulamaya girdiğiniz zaman, sayfanın sağ kısmında mavi bir işaret ve yanında En İyi Geliştirici ibaresi belirtiliyordu. Bu ibare ilk yıllarda kullanıcıların da geliştiriciye güven duymasını sağlıyordu. Böylece başarıları ile Google’ın dikkatini çeken geliştiricilere tanıtım imkanı doğmuş oluyordu. Artık mağazada geliştiriciler kendisini duyurduğu için böyle bir programa da gerek kalmamış oldu.

Ayrıca Bkz. "Meizu, kullanıcı arayüzünü herkese açıyor"

Google en iyi geliştiriciyi öne çıkarmak yerine en iyi uygulamaları öne çıkarmayı planlıyor. Önümüzdeki dönemde uygulama tanıma algoritması buna göre elden geçirilecek ve çalışmaya başlayacak. Firma böylece değeri hak eden uygulamaların kendisini gösterebileceğini düşünüyor.

En İyi Geliştirici programı 30 gün içerisinde sona erecek ve bundan sonra mavi rozet kaldırılacak. Diğer öne çıkarma algoritmasının ise ne zaman hayata geçeceği net olarak bilinmiyor. 

 

http://www.androidpolice.com/2017/05/05/several-years-service-google-play-top-developer-program-put-rest/ Yorum Yaz
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jerry smith 2 yıl en beğenilen sadrag
sadrag

Sen otonom araç yap, yapay zeka üzerine o kadar çalış, en iyi arama algoritmalarından birine sahip ol ama uygulama mağazanın dizaynı beş para etmesin. Garip..

bence gayet iyi daha ne bekliyon ki
sadragSen otonom araç yap, yapay zeka üzerine o kadar çalış, en iyi arama algoritmalarından birine sahip ol ama uygulama mağazanın dizay...
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sadrag 2 yıl
Sen otonom araç yap, yapay zeka üzerine o kadar çalış, en iyi arama algoritmalarından birine sahip ol ama uygulama mağazanın dizaynı beş para etmesin. Garip..
1 Yanıt Yanıtla +18
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likeablex 2 yıl
uygulamaları gözden geçirmesi gerek önce.
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Mianfei 2 yıl likeablex
likeablex
uygulamaları gözden geçirmesi gerek önce.

İmkanı yok. Android çok geniş bi evren. İos gibi olsa neyse istediği izin yüklendiği yer belli. Cihaz belli değil istenen izin belli olsa bile android bu her şey mümkün 24 saatlik araştırmayla trojan içeren bir appi markete koyabilirsin. Androidin çok yol akmasit lazım
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MaRQuE 2 yıl
Birçok kaliteli uygulama isim farklılığından dolayı arama yapınca çıkmıyordu ama içerikleri aynıydı.
Umarım bu yeni sistemle bu tarz kaliteli uygulamalara daha kolay erişebiliriz.
Ayrıca, playstore tasarımı gayet güzel ve kullanışlı...
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sadrag 2 yıl
Sen otonom araç yap, yapay zeka üzerine o kadar çalış, en iyi arama algoritmalarından birine sahip ol ama uygulama mağazanın dizaynı beş para etmesin. Garip..
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jerry smith 2 yıl sadrag
sadrag

Sen otonom araç yap, yapay zeka üzerine o kadar çalış, en iyi arama algoritmalarından birine sahip ol ama uygulama mağazanın dizaynı beş para etmesin. Garip..

bence gayet iyi daha ne bekliyon ki
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