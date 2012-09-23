Google Play mağazası resmi Twitter hesabını faaliyete geçirdi

Firmaların gerek reklam gerekse iletişim amacı ile sosyal ağlarda hesaplar açtıklarına şahit oluyoruz. Mikroblog platformu Twitter'da pek çok hesabı bulunan Google'ın Play mağazası da ağda yerini aldı.





Play mağazasının Twitter hesabı, mağaza ile ilgili haberler, güncellemeler, özel teklifler ve farklı içerikleri anlık olarak takipçilerine ulaştıracak. Ancak hali hazırda mağazada yapılan indirimler mi duyurulacak yoksa Twitter'a özel teklifler mi yapılacak bilinmiyor.





Mağaza duyurularının sosyal ağlardaki duyurularının mail yoluyla gönderilenlerden daha etkili olduğu biliniyor. Play mağazasının Twitter hesabını https://twitter.com/Googleplay adresinden takip edebilirsiniz. 30 bin takipçi elde eden hesaptan şimdilik sadece 4 adet tweet gönderilmiş.



