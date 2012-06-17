Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Play mağazasında Koleksiyon Haftası'nı başlatıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sayısı her geçen gün katlanarak artan mobil uygulama mağazalarında, müşteri ilgisini yukarıda tutmak da önem kazanıyor. Bu bağlamda Google, Play mağazasında Koleksiyon Haftası'nı bugün başlattığını duyurdu. 
Toplamda 22 oyun, 7 gün boyunca kullanıcılara çok özel oyun içi satın alınabilecek ve oynanış esnasında açılacak eşyalar sunulacak. Örneğin SIMS için yeni bir yazlık teras seti, Dream Tower için Magic Store, Tap Dragon Park için Andro the Heroic karakteri, Monster Park için Android Monster sunulan eşyalar arasında. 

https://plus.google.com/u/0/106886664866983861036/posts/emiJyjHmXW1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alibotan 7 yıl en beğenilen
Google, Getjar ve Amazon appstore gibi her hafta ucretli bir.uygulamayi ucretsiz sunsa cok daha iyi olur ve daha fazla ilgi ceker..
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alibotan 7 yıl en beğenilen
Google, Getjar ve Amazon appstore gibi her hafta ucretli bir.uygulamayi ucretsiz sunsa cok daha iyi olur ve daha fazla ilgi ceker..
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 7 yıl
Bu kadar detaylı oyunları telefondan oynayıp da zevk alabilen var mı acaba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Corsair Performance Pro 256GB Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim