Google, Play mağazasında Koleksiyon Haftası'nı başlatıyor

Sayısı her geçen gün katlanarak artan mobil uygulama mağazalarında, müşteri ilgisini yukarıda tutmak da önem kazanıyor. Bu bağlamda Google, Play mağazasında Koleksiyon Haftası'nı bugün başlattığını duyurdu.

Toplamda 22 oyun, 7 gün boyunca kullanıcılara çok özel oyun içi satın alınabilecek ve oynanış esnasında açılacak eşyalar sunulacak. Örneğin SIMS için yeni bir yazlık teras seti, Dream Tower için Magic Store, Tap Dragon Park için Andro the Heroic karakteri, Monster Park için Android Monster sunulan eşyalar arasında.