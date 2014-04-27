Google Play mağazasında gizli madencilik uygulamaları giderek artıyor





Farklı bir uygulama görünümü altında kullanıcının bilgisi olmadan Bitcoin madenciliği yapan ve bataryayı kısa sürede tüketen uygulamalar Google Play mağazasında giderek artıyor.





Kısa süre önce 2 uygulamayı mağazadan kaldıran Google, geçen hafta da 5 uygulamayı mağazadan kaldırdı. Bu uygulamalar BadLepricon adında bir zararlı yazılım içeriyor.





Bu zararlı yazılımı taşıyan Mens Club Live Wallpaper, Urban Pulse Live Wallpaper, Epic Smoke Live Wallpaper ve Beating Heart Live Wallpaper adındaki uygulamalar cihaz belirli bir batarya seviyesinin üzerindeyse ağa bağlanarak Bitcoin madenciliği yapmaya başlıyor.





Bu beş uygulama mağazadan kaldırıldığında yaklaşık 500'er yükleme sayısına ulaşmıştı. Bu bakımdan hatırı sayılır bir maden gücü ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Kullanıcıların bu konuda dikkatli olması istenirken genelde manken resimleri barındıran uygulamaların bu tarz gizli fonksiyonlar taşıdığını belirtiliyor.

http://www.theguardian.com/technology/2014/apr/25/badlepricon-malware-bitcoin-mining-android-apps