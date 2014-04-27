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Google Play mağazasında gizli madencilik uygulamaları giderek artıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Play mağazasında gizli madencilik uygulamaları giderek artıyor

Farklı bir uygulama görünümü altında kullanıcının bilgisi olmadan Bitcoin madenciliği yapan ve bataryayı kısa sürede tüketen uygulamalar Google Play mağazasında giderek artıyor.  

Kısa süre önce 2 uygulamayı mağazadan kaldıran Google, geçen hafta da 5 uygulamayı mağazadan kaldırdı. Bu uygulamalar BadLepricon adında bir zararlı yazılım içeriyor. 

Bu zararlı yazılımı taşıyan Mens Club Live Wallpaper, Urban Pulse Live Wallpaper, Epic Smoke Live Wallpaper ve Beating Heart Live Wallpaper adındaki uygulamalar cihaz belirli bir batarya seviyesinin üzerindeyse ağa bağlanarak Bitcoin madenciliği yapmaya başlıyor. 

Bu beş uygulama mağazadan kaldırıldığında yaklaşık 500'er yükleme sayısına ulaşmıştı. Bu bakımdan hatırı sayılır bir maden gücü ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Kullanıcıların bu konuda dikkatli olması istenirken genelde manken resimleri barındıran uygulamaların bu tarz gizli fonksiyonlar taşıdığını belirtiliyor. 

http://www.theguardian.com/technology/2014/apr/25/badlepricon-malware-bitcoin-mining-android-apps Yorum Yaz
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Blood Money 5 yıl en beğenilen
•Live Wallpaperlar.
•El feneri uygulamaları.
•Çıplak gösteren kameralar.
•3D Shotting Sniper oyunu gibi isimlere sahip oyunlar.
•Ram, boş alan temizleme uygulamaları.
•Antivirüsler.
•Subway Surfers trick, cheats gibi isimlere sahip uygulamalar.
•Iphone teması gibi saçma launcher'lar.
•Pil arttırıcı (!) uygulamalar.
•Porno uygulamaları.

Bu tarz uygulamalardan uzak durun bir şey olmaz.
•Live Wallpaperlar.•El feneri uygulamaları.•Çıplak gösteren kameralar.•3D Shotting Sniper oyunu gibi isimlere sahip oyunlar.•Ram, boş alan...
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3 Yanıt Yanıtla +20
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SEO-Uzmanı 5 yıl
firefox OS gelsede şu android robotundan kurtulsak artık !
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ALPARS 5 yıl
Her şey beklenir bu Play Store'daki uygumalardan.
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-epica- 5 yıl
Uygulama indirirken yorumlara bakilsa biraz. Ya da puanlamaya (gerçi bizim ülkede bu sistem tersine işliyor yorum görünsün diye bir verdimciler falan) bu tür olayların büyük ölçüde önüne geçilir.
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occupant 5 yıl
Avast yapar mı bunu
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X@ndeR 5 yıl
Genelde yorumun gözüksün diye bir verdim diyenler indiriyor bunları.
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irish 5 yıl
Şu olayı daha ayrıntılı anlata bilir misiniz?
Bitcoin madenciliği ne demek oluyor?
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pop-up 5 yıl
Bunu nasıl anlayabiliriz peki ? Virüs olarak gösterirmi clean master mesela
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alemburda34 5 yıl
Şu madencilik uygulamasını umarım bitirirler etraf çakal dolu
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Blood Money 5 yıl en beğenilen
•Live Wallpaperlar.
•El feneri uygulamaları.
•Çıplak gösteren kameralar.
•3D Shotting Sniper oyunu gibi isimlere sahip oyunlar.
•Ram, boş alan temizleme uygulamaları.
•Antivirüsler.
•Subway Surfers trick, cheats gibi isimlere sahip uygulamalar.
•Iphone teması gibi saçma launcher'lar.
•Pil arttırıcı (!) uygulamalar.
•Porno uygulamaları.

Bu tarz uygulamalardan uzak durun bir şey olmaz.
3 Yanıt Yanıtla +20
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cumfiçu 5 yıl Blood Money
Blood Money
•Live Wallpaperlar.
•El feneri uygulamaları.
•Çıplak gösteren kameralar.
•3D Shotting Sniper oyunu gibi isimlere sahip oyunlar.
•Ram, boş alan temizleme uygulamaları.
•Antivirüsler.
•Subway Surfers trick, cheats gibi isimlere sahip uygulamalar.
•Iphone teması gibi saçma launcher'lar.
•Pil arttırıcı (!) uygulamalar.
•Porno uygulamaları.

Bu tarz uygulamalardan uzak durun bir şey olmaz.


Birde onlara çalışmıyor diye yorum yaparlar ya
1 Yanıt Yanıtla
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Zenci Forvet 5 yıl Blood Money
Blood Money


Çıplak gösteren kameralar.


Buna inananlar var mı acaba.?





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4RedSea 5 yıl Blood Money
Blood Money
•Live Wallpaperlar.
•El feneri uygulamaları.
•Çıplak gösteren kameralar.
•3D Shotting Sniper oyunu gibi isimlere sahip oyunlar.
•Ram, boş alan temizleme uygulamaları.
•Antivirüsler.
•Subway Surfers trick, cheats gibi isimlere sahip uygulamalar.
•Iphone teması gibi saçma launcher'lar.
•Pil arttırıcı (!) uygulamalar.
•Porno uygulamaları.

Bu tarz uygulamalardan uzak durun bir şey olmaz.



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Elsa 5 yıl
Siz neden Snapdragon 810, Adreno 430 ve 4GB ram'ler çıkıyor sanıyorsunuz, millete madenci gerek
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blltlgn 5 yıl
Hmm manken demek. Tamam.
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