Google Play mağazasının Haziran ayında 1 milyon uygulama sayısını geçmesi bekleniyor





Uygulama mağazaları arasında en büyük rekabet şüphesiz Apple ve Google arasında. Son rakamlara göre her iki mağazada 800 bin rakamına doğru hızla ilerliyor.





Gerek mobil cihazların sayısının hızla artması, gerekse mobil uygulamaların kendisine özel bir ekonomi oluşturması daha çok geliştiriciyi bu sektöre çekiyor. Bu nedenle geliştirilen uygulama sayısı da aynı hızla artıyor.





The Social, Haziran ayı itibariyle Google Play mağazasının 1 milyon uygulama sayısını geride bırakacağını tahmin ediyor. Aralık 2009 tarihinde 16 000 uygulama barındıran Play mağazası, Ekim 2010 tarihinde 100 000, Ekim 2012 tarihinde 700 000 iken, Nisan 2013 tarihinde 900 000, son olarak Haziran 2013 tarihinde de 1 milyon rakamını geride bırakacak.





Uygulama ekleme hızının App Store'dan daha fazla olduğunu belirten The Social, Google'ın 1 milyon uygulama sayısına Apple'dan daha erken ulaşacağını belirtiyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-Play-expected-to-hit-1-million-apps-by-June_id38309