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Google Play mağazasının Haziran ayında 1 milyon uygulama sayısını geçmesi bekleniyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygulama mağazaları arasında en büyük rekabet şüphesiz Apple ve Google arasında. Son rakamlara göre her iki mağazada 800 bin rakamına doğru hızla ilerliyor.

Gerek mobil cihazların sayısının hızla artması, gerekse mobil uygulamaların kendisine özel bir ekonomi oluşturması daha çok geliştiriciyi bu sektöre çekiyor. Bu nedenle geliştirilen uygulama sayısı da aynı hızla artıyor.

The Social, Haziran ayı itibariyle Google Play mağazasının 1 milyon uygulama sayısını geride bırakacağını tahmin ediyor. Aralık 2009 tarihinde 16 000 uygulama barındıran Play mağazası, Ekim 2010 tarihinde 100 000, Ekim 2012 tarihinde 700 000 iken, Nisan 2013 tarihinde 900 000, son olarak Haziran 2013 tarihinde de 1 milyon rakamını geride bırakacak.

Uygulama ekleme hızının App Store'dan daha fazla olduğunu belirten The Social, Google'ın 1 milyon uygulama sayısına Apple'dan daha erken ulaşacağını belirtiyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-Play-expected-to-hit-1-million-apps-by-June_id38309 Yorum Yaz
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myfranco 6 yıl en beğenilen
şu e-penis olayı yüzünden markette kötü amaçlı yazılımlara izin veriyorlar. Böyle olacağına kontrol mekanizması koyup kötüleri temizlese ve 500.000 olsa çok daha iyi olur.
şu e-penis olayı yüzünden markette kötü amaçlı yazılımlara izin veriyorlar. Böyle olacağına kontrol mekanizması koyup kötüleri temizlese ve 500.000 olsa çok da...
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MaSSive 6 yıl
Son bir senede,kullandığım Galaxy Note,S3 ,HTC One X gibi modelleri ve aynı zamanda iphone kullanan ,Dolayısı ile her iki Platformunda Marketini aktif kullanmış biri olarak,

Google Play bence kalite olarak hala Appstore un çok gerisinde.

Normal şartlarda ,herhangi bir standart kullanıcının ,ihtiyaç ve merakından ötürü indirip kullandığı ,denediği program sayısı ve çeşidinin en iyi ihtimal ile binlerle ifade edilebilir olduğunu varsayarsak,

Belli kategorilerde program ,adet sayısı ,fazlalığı bence ,iki market arasında bir kıstas olamaz.

Google play de alelade kişilerin yazdığı ,çakmanında ,çakması olan,çalıntı program çok fazla.

Çakmadan kastım,Android için yazılmış bir programı adam alıyor ,iskeletini bozmadan,birkaç ufak değişiklikle,arayüz ile tekrar yazıyor,ondan sonra adı program yazdım oluyor, programcı diye geçiniyor.

Bir yere kadar olmak şartıyla ,Sansür denen bir şey yok.Kullanıcıyı reklam manyağı yapan,olur olmaz sitelere yönlendiren,kendi kendine mesaj gönderen, gerçek amacından çok ,reklam amacı güden program çok fazla,

Herhangi bir sebepten ötürü,kendi haline kaderine bırakılan,update almayan,update alsa bile programın bir önceki versiyonuna göre ,yeni versiyonla programın içine edilmiş programlar çok fazla.

Appstore deki programlar,mevcut donanım ve işletim sistemi ile en iyi deneyimi sunacak şekilde optimize edildiğinden,
Her iki platform için yazılan ,programlarda appstore açısından,hem görsel ,hemde kullanabilirlik olarak bariz kalite üstünlüğü var.











Son bir senede,kullandığım Galaxy Note,S3 ,HTC One X gibi modelleri ve aynı zamanda iphone kullanan ,Dolayısı ile her iki Platformunda Marketini aktif kullan...
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El Fuego 6 yıl
Play store yaramaz. 2.5 senedir Android kullaniyorum, oncesinde WM kullandim yillarca. Windows profesyonelliginin olsa olsa 1/5 i falandir. Barindirdigi uygulamalar ciddi bir elemeye tabi tutulsa, play store hayalet kasabaya doner. Hele ki uygulamalarin altinda bir de yorumcular var ki, cidden bazilarinin Allah belasini versin. Sirf o okuzleri okumamak icin telefonu ingilizceye cevirdim, en azindan elwstiri yapmislar. Appstore hakkinda bilgim yok; ancak bu kadar basibos degildir.
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LKLC 6 yıl
indirim geliyo diyebilir miyiz?
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headcoach 6 yıl
Bu marketin tekel ruhsatı var mı kardeşim??
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Büyük İskender 6 yıl
Mesele uygulamaların sayısı değil, kalitesi. Maalesef yaklaşık 10 aydır kullandığım Android Market ha pardon adı değişmişti dimi Play Store, kalite olarak yerlerde. Yukarıda arkadaşın da bahsettiği gibi, kopyanın kopyası uygulamalar, denetimden geçmeden kullanıcılara sunuluyor, bıkkınlık veren reklamlarda cabası üstelik...
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Google Play kendini geliştirdi.
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Türkmenli 6 yıl
Ios da kullandim androidde kullaniyorum.Iosun magzasi daha kaliteli, androidin marketi de gayet yeterli ve kaliteli.
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Joyeux 6 yıl
Google Play kalite olarak AppStore'dan oldukça uzakta. Bir oyun oynarken aşağıdan çıkan ne oldugu belirsiz reklamlar yüzünden telefonun kasma yapıp, oyunu kaybettiginiz zamanlar bile oluyor bazen. Play Store'da bazen cihaz güvenliğini tehlikeye sokacak, virus barındıran uygulamalara rastlamak bile mümkün.
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Umutcan 6 yıl
Androide store'dan yüklediğimiz yazılımların birçoğu arkada gereksiz işlemler yapıp bildirim kısımlarında sürekli reklam ibareleri gösterdiği için telefonu gereksiz meşgul ediyor.
Özellikle ücretsiz yazılımlar bildirim ekranına sürekli mesaj göndererek yok şu uygulamamızda indirim, yok oyun içinde şu itemler kampanyada vs. gereksiz şeylere bildirim yapıyorlar.
Dolayısıyla google'ın özellikle ücretsiz uygulamaların yapabildiklerine kısıtlama getirmesi gerekli. Telefonun önümde durduk yerde ekran ışığı yanıp sönüyordu,
meğersem yüklediğim bir oyun ve live wallpaper açık değilken bile arkada hizmet yürüttüğü için telefonu aktif ediyormuş. Sonradan cihazı sıfırlayıp ücretsiz uygulamaların hepsini kaldırdım.
En azından mağazadan indirdiğimiz uygulamaya güvenebilmeliyiz. Bu konuda daha sert adımlar atması gerekiyor google'ın.
Yakında ipad alacağım, ondan sonra da telefonda(s2) oyun vs. hiçbirşey bulundurmayı düşünmüyorum bu olay yüzünden.
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Evrekas 6 yıl
AppStore uygulamaları tek bir cihaz için üretildiği sürece,Google Play asla yakalayamaz kalite olarak AppStore'u.
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Celtic Warrior 6 yıl
Ünlü bir quote vardı bir filmden: ''Somebody needs to take out to trash'' diye bilmem anlatabildim mi ? İsterse 10 milyon olsun.
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bilgehankalkan 6 yıl Evrekas
Evrekas

AppStore uygulamaları tek bir cihaz için üretildiği sürece,Google Play asla yakalayamaz kalite olarak AppStore'u.

3 yıl öncesi için dediğiniz geçerliydi ama şuan böyle bir durum yok. 320x480, 640x960, 640x1136, 768x1024 ve 1536x2048 gibi çözünürlükte cihazları mevcut. Apple'ın kendi çıkardığı güncellemelerde dahi sorunlarla karşılaşılabiliyor bu cihazlarda. Uygulama geliştiricilerinin işi şimdi daha da zor.
Android konusunda ise maalesef bu kargaşa daha fazla, AppStore'a göre daha çok acemi geliştirici bulunmakta ve genelde bu kişilerin yaptığı uygulamalar sadece 1-2 çeşit ekran çözünürlüğünü destekliyor. Oysa ki Android tarafında Apple'dakinden daha fazla çözünürlük bulunmakta ve market içerisinde de tam bir ayrım yok. Google'ın bir araç geliştirerek kolayca uygulamanın bütün çözünürlüklere "sorunsuzca" uyması sağlanmalı, o zaman Play Store'daki uygulamalara tereddütsüzce "kalitelidir" denebilir.
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kemaloztin 6 yıl
İksinide aktifvolarak kullanan biri olarak app store a oyunlar daha çabuk çıkıyor ama google play kısa sürede onu yakalayacaktir
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MaSSive 6 yıl
Son bir senede,kullandığım Galaxy Note,S3 ,HTC One X gibi modelleri ve aynı zamanda iphone kullanan ,Dolayısı ile her iki Platformunda Marketini aktif kullanmış biri olarak,

Google Play bence kalite olarak hala Appstore un çok gerisinde.

Normal şartlarda ,herhangi bir standart kullanıcının ,ihtiyaç ve merakından ötürü indirip kullandığı ,denediği program sayısı ve çeşidinin en iyi ihtimal ile binlerle ifade edilebilir olduğunu varsayarsak,

Belli kategorilerde program ,adet sayısı ,fazlalığı bence ,iki market arasında bir kıstas olamaz.

Google play de alelade kişilerin yazdığı ,çakmanında ,çakması olan,çalıntı program çok fazla.

Çakmadan kastım,Android için yazılmış bir programı adam alıyor ,iskeletini bozmadan,birkaç ufak değişiklikle,arayüz ile tekrar yazıyor,ondan sonra adı program yazdım oluyor, programcı diye geçiniyor.

Bir yere kadar olmak şartıyla ,Sansür denen bir şey yok.Kullanıcıyı reklam manyağı yapan,olur olmaz sitelere yönlendiren,kendi kendine mesaj gönderen, gerçek amacından çok ,reklam amacı güden program çok fazla,

Herhangi bir sebepten ötürü,kendi haline kaderine bırakılan,update almayan,update alsa bile programın bir önceki versiyonuna göre ,yeni versiyonla programın içine edilmiş programlar çok fazla.

Appstore deki programlar,mevcut donanım ve işletim sistemi ile en iyi deneyimi sunacak şekilde optimize edildiğinden,
Her iki platform için yazılan ,programlarda appstore açısından,hem görsel ,hemde kullanabilirlik olarak bariz kalite üstünlüğü var.











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VYC Majoris 6 yıl
Hala kalite farkı var ama google play de oldukça iyi durumda eskisine göre. Bence 1.5 sene içinde yakalayacaktır appstore'u. Apple artık hiçbir yenilik yapmıyor. Birşeyler yapsa da rekabet kızışsa yine.
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Brky 6 yıl
emrenaz
Dreamcream Şimdi birazdan apple cılar gelir, 1 milyon olsa nolacak, hepsi çöp uygulama derler. Sanki Appstoreda hiç saçma uygulama yokmuş gibi.
sen soyle 1milyon uygulamanin %99 u mu %98 i mi gereksiz

Ben söyleyim,%99 u gerekli
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myfranco 6 yıl
şu e-penis olayı yüzünden markette kötü amaçlı yazılımlara izin veriyorlar. Böyle olacağına kontrol mekanizması koyup kötüleri temizlese ve 500.000 olsa çok daha iyi olur.
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