Google Play mağazasının Haziran ayında 1 milyon uygulama sayısını geçmesi bekleniyor

Haber Editörü
Uygulama mağazaları arasında en büyük rekabet şüphesiz Apple ve Google arasında. Son rakamlara göre her iki mağazada 800 bin rakamına doğru hızla ilerliyor.
Gerek mobil cihazların sayısının hızla artması, gerekse mobil uygulamaların kendisine özel bir ekonomi oluşturması daha çok geliştiriciyi bu sektöre çekiyor. Bu nedenle geliştirilen uygulama sayısı da aynı hızla artıyor.
The Social, Haziran ayı itibariyle Google Play mağazasının 1 milyon uygulama sayısını geride bırakacağını tahmin ediyor. Aralık 2009 tarihinde 16 000 uygulama barındıran Play mağazası, Ekim 2010 tarihinde 100 000, Ekim 2012 tarihinde 700 000 iken, Nisan 2013 tarihinde 900 000, son olarak Haziran 2013 tarihinde de 1 milyon rakamını geride bırakacak.
Uygulama ekleme hızının App Store'dan daha fazla olduğunu belirten The Social, Google'ın 1 milyon uygulama sayısına Apple'dan daha erken ulaşacağını belirtiyor.
http://www.phonearena.com/news/Google-Play-expected-to-hit-1-million-apps-by-June_id38309 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Google Play bence kalite olarak hala Appstore un çok gerisinde.
Normal şartlarda ,herhangi bir standart kullanıcının ,ihtiyaç ve merakından ötürü indirip kullandığı ,denediği program sayısı ve çeşidinin en iyi ihtimal ile binlerle ifade edilebilir olduğunu varsayarsak,
Belli kategorilerde program ,adet sayısı ,fazlalığı bence ,iki market arasında bir kıstas olamaz.
Google play de alelade kişilerin yazdığı ,çakmanında ,çakması olan,çalıntı program çok fazla.
Çakmadan kastım,Android için yazılmış bir programı adam alıyor ,iskeletini bozmadan,birkaç ufak değişiklikle,arayüz ile tekrar yazıyor,ondan sonra adı program yazdım oluyor, programcı diye geçiniyor.
Bir yere kadar olmak şartıyla ,Sansür denen bir şey yok.Kullanıcıyı reklam manyağı yapan,olur olmaz sitelere yönlendiren,kendi kendine mesaj gönderen, gerçek amacından çok ,reklam amacı güden program çok fazla,
Herhangi bir sebepten ötürü,kendi haline kaderine bırakılan,update almayan,update alsa bile programın bir önceki versiyonuna göre ,yeni versiyonla programın içine edilmiş programlar çok fazla.
Appstore deki programlar,mevcut donanım ve işletim sistemi ile en iyi deneyimi sunacak şekilde optimize edildiğinden,
Her iki platform için yazılan ,programlarda appstore açısından,hem görsel ,hemde kullanabilirlik olarak bariz kalite üstünlüğü var.