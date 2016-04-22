Google Play mağazasının en iyileri belirleniyor

Yıllardır iOS tarafında gördüğümüz en iyi uygulamaların ödüllendirilmesi geleneği, artık Google Play tarafında da başlıyor. Google I/O 2016 konferansı ile birlikte, her yıl Android tarafının en iyi uygulama ve oyunları ödüllendirilecek.
Google Play Awards adını alacak olan etkinlik, son 12 ayda mağazaya çıkmış, büyük bir güncelleme almış, yenilik getirmiş ve kalite sunabilmiş uygulamaların mücadelesine sahne olacak. Adayların değerlendirmesini, uzman Google Play ekibi yaptı ve toplamda 10 kategoride 5’er aday belirlendi.
Adaylar ve kategoriler şöyle sıralanıyor:
Benzersiz bir tecrübe sunan ve yüksek indirme sayılarına ulaşan yeni uygulamalar - Standout Startup
Kalite, tasarım ve yeniliğe odaklanan bağımsız oyunlar - Standout Indie
En iyi aile uygulamaları veya oyunları
Material Design dilini en iyi kullananlar
Google Play Game servisini en iyi kullananlar
Belirli bir teknolojiye veya tecrübeye ilk kez yer verenler
Birden çok bölgede en iyi yerelleşen ve kültürleşen oyun veya uygulamalar
En Yenilikçi
En iyi uygulama
En iyi oyunlar
Her kategorinin kazananı I/O konferansında ilan edilecek ve sonrasında Google Play üzerinde özel bir alan ayrılarak, ödüllü yapımlar adı altında sergilenecek.
http://android-developers.blogspot.com.tr/2016/04/the-google-play-awards-coming-to-google.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle