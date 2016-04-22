Google Play mağazasının en iyileri belirleniyor

Yıllardır iOS tarafında gördüğümüz en iyi uygulamaların ödüllendirilmesi geleneği, artık Google Play tarafında da başlıyor. Google I/O 2016 konferansı ile birlikte, her yıl Android tarafının en iyi uygulama ve oyunları ödüllendirilecek.

Google Play Awards adını alacak olan etkinlik, son 12 ayda mağazaya çıkmış, büyük bir güncelleme almış, yenilik getirmiş ve kalite sunabilmiş uygulamaların mücadelesine sahne olacak. Adayların değerlendirmesini, uzman Google Play ekibi yaptı ve toplamda 10 kategoride 5’er aday belirlendi.

Adaylar ve kategoriler şöyle sıralanıyor:

Benzersiz bir tecrübe sunan ve yüksek indirme sayılarına ulaşan yeni uygulamalar - Standout Startup

Dubsmash

Hopper

Musical.ly

Robinhood

Vrse

Kalite, tasarım ve yeniliğe odaklanan bağımsız oyunlar - Standout Indie

Alphabear

Alto’s Adventure

Fast like a Fox

Prune

En iyi aile uygulamaları veya oyunları

Card Wars - Adventure Time

LEGO Jurassic World™

My Very Hungry Caterpillar

Thinkrolls 2

Toca Nature

Material Design dilini en iyi kullananlar

Bring!

Robinhood

The Fabulous

Todoist

Vevo

Google Play Game servisini en iyi kullananlar

Sea Battle 2

Table Tennis Touch

Tapventures

TowerMadness 2

Zombie Highway 2

Belirli bir teknolojiye veya tecrübeye ilk kez yer verenler

Glide

Mechanic Escape

Minecraft: Story Mode

World Around Me

Zumper

Birden çok bölgede en iyi yerelleşen ve kültürleşen oyun veya uygulamalar

Dragon Ball Z Dokkan Battle

Freeletics Bodyweight

Memrise

Musixmatch

Pokémon Shuffle Mobile

En Yenilikçi

Fast like a Fox

NYT VR

SmartNews

The Fabulous

This War of Mine

En iyi uygulama

BuzzFeed News

Colorfy

Houzz

TuneIn Radio

Yummly

En iyi oyunlar

Alphabear

Clash of Kings

Clash Royale

MARVEL Future Fight

Star Wars™: Galaxy of Heroes





Her kategorinin kazananı I/O konferansında ilan edilecek ve sonrasında Google Play üzerinde özel bir alan ayrılarak, ödüllü yapımlar adı altında sergilenecek.