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Google Play ödül programı başladı

Artık Google Play mağazasında yapacağınız her türlü alışveriş size puan kazandıracak. Puanları toplayarak yine Google Play kredisi olarak harcayabileceksiniz.
8 ay
8,7b
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Play içerik mağazasının bir süredir test aşamasında olan yeni ödül programı resmen faaliyete geçti. Beklentilerin aksine ilk olarak Japon Android kullanıcıları programı deneyimleme şansına sahip olacak.

Çok harcamaya çok puan

Normalde anketlere katılarak Google Play kredisi kazandığınız bir Ödüller programı vardı ancak Google Play Puanları programı daha çok kullanıcıları alışveriş yapmaya teşvik edecek bir stratejiye sahip.

Kullanıcılar Google Play üzerinde kitap, film, müzik, oyun veya oyun içi içerik harcaması yaptığı sürece puanlar kazanıyor ve seviye atlıyor. Her seviyede yapılan harcamaların belirli bir yüzdelik dönüşü var. Seviyeye göre bu yüzdeler artıyor. Yani çok harcayan çok puan kazanıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Inbox iptal edildi"

Ülkeye göre puan hesaplamaları değişirken Japonya’da 100 Yen harcandığında 1 puan kazanılıyor. Bronz olarak adlandırılan bu seviye 249 puana kadar çıkıyor. 250 puanda ise Gümüş seviye geliyor. Bu seviyede her 100 yen harcama 1.25 puan ediyor. Ayrıca uygulama içi harcamalarda 300 yen karşılığı 1 puan, filmlerde 100 yen 1 puan ediyor.

1000 puana ulaştığınızda Altın seviye oluyorsunuz. Burada 100 yen harcama 1.5 puan sayılıyor. Kitaplarda 500 yen harcama 2 puan, uygulama içi eşyalarda 300 yen harcama 1 puan, filmlerde 100 yen 2 puan ediyor.

4000 puan sonrasında Platin seviye başlıyor. Burada 100 yen harcama 1.75 puan sayılıyor. Kitaplarda 500 yen harcama 4 puan, uygulama içi eşyalarda 300 yen harcama 1 puan, filmlerde 100 yen 4 puan ediyor.

15000 puan ise Elmas seviyeye götürüyor. Burada ise oyunlara 100 yen harcama 2 puan sayılıyor. Kitaplarda 500 yen harcama 6 puan, uygulama içi eşyalarda 300 yen harcama 2 puan, filmlerde 100 yen 5 puan ediyor.

Görüldüğü üzere harcamaya teşvik eden bir sistem geliştirilmiş. Elde edilen puanlar ise Google Play kredisine çevrilebiliyor ancak 1 yıl içerisinde harcanması gerekiyor. Yine uygulama içi ürünler puanlar ile alınabiliyor. Bu arada 1 yen karşılığı 0.056TL olduğunu belirtelim.

 

https://www.phonearena.com/news/Google-Play-Points-reward-program_id108981 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fenerbahce_34 8 ay
Şu sistemi çıkarana 500 puan verip işten atın gitsin
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korayalttantire 8 ay
Bir Japon yapıştırıcısı olarak teşekkür ederim haber için (!)
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feldispat 8 ay
acaba oyun içi harcamalar bu programa dahil mi ? cünki oyun icin alimlardan sonra fatura google play satin alma faturasi geliyor
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ekrem71 8 ay feldispat
hepsi dahil
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