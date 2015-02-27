Google Play reklam veren uygulamaları arama listesinin başına taşıyacak

Deneme aşamasındaki yeni reklam hizmeti Google Play hizmetindeki uygulamaları kapsıyor. Uygulamalar arama yaptıkları zaman en üst sırada reklam veren uygulamanın yer alacağı reklam yöntemi tıpkı klasik Google arama motorundaki gibi çalışıyor. Google Play ürün yönetimi başkanı Michael Siliski reklam uygulamasıyla ilgili geliştiricilere kendi uygulamaları için farkındalık yaratma fırsatı sunduğunu söylerken kullanıcıların da geri planda kalmış uygulamaları keşfetmesine olanak sağlayacağını belirtti.
190'ın üzerinde ülkede 1 Milyar cihazın kullandığı Google Play mağazası geçtiğimiz yıl geliştiricilere 7 Milyar dolar ödeme yaptı. Şirket yeni reklam hizmetiyle de çok büyük potansiyele sahip mağazadan daha çok kâr elde etmeyi planlıyor. Reklam uygulaması şimdilik sınırlı kullanıcılarla test ediliyor ancak ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcılar reklamlı uygulamaları görmeye başlayacak.
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Evet evet rüşvet, aaa dur siz bunu zaten editörün seçimi adı altında yapıyordunuz değil mi? Unutmuşum pardon.
Evet evet rüşvet, aaa dur siz bunu zaten editörün seçimi adı altında yapıyordunuz değil mi? Unutmuşum pardon.
bana karsi cikanlar reklamlarin bagimlisi olmuslar heralde
Fakirliği tanımlarmısın
Ben şahsen googleplay'ın ios'a göre daha zengin içeriğe sahip olduğunu uygulama satın almada ise ios'u çoktan geçtiğini biliyorum.
Google Apple gibi donanım üreticisi değil ama.
Google'ın ana kar ettiği bölüm zaten reklamcılık.