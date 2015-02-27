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Google Play reklam veren uygulamaları arama listesinin başına taşıyacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Google Play reklam veren uygulamaları arama listesinin başına taşıyacak
Kısa bir süre önce Google'un Youtube servisiyle aylık 1 milyar izleyiciye ulaştığı ancak hala kâr elde edemediği bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Görünen o ki Google kârını yükseltebilmek için farklı servislere yoğunlaşacak ve bu servislerden ilki Google Play.

Deneme aşamasındaki yeni reklam hizmeti Google Play hizmetindeki uygulamaları kapsıyor. Uygulamalar arama yaptıkları zaman en üst sırada reklam veren uygulamanın yer alacağı reklam yöntemi tıpkı klasik Google arama motorundaki gibi çalışıyor. Google Play ürün yönetimi başkanı Michael Siliski reklam uygulamasıyla ilgili geliştiricilere kendi uygulamaları için farkındalık yaratma fırsatı sunduğunu söylerken kullanıcıların da geri planda kalmış uygulamaları keşfetmesine olanak sağlayacağını belirtti.
190'ın üzerinde ülkede 1 Milyar cihazın kullandığı Google Play mağazası geçtiğimiz yıl geliştiricilere 7 Milyar dolar ödeme yaptı. Şirket yeni reklam hizmetiyle de çok büyük potansiyele sahip mağazadan daha çok kâr elde etmeyi planlıyor. Reklam uygulaması şimdilik sınırlı kullanıcılarla test ediliyor ancak ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcılar reklamlı uygulamaları görmeye başlayacak.

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doctor_bey 4 yıl
Google yönetimine tavsiye, rüşvet alın abicim.


Evet evet rüşvet, aaa dur siz bunu zaten editörün seçimi adı altında yapıyordunuz değil mi? Unutmuşum pardon.
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doctor_bey 4 yıl
Google yönetimine tavsiye, rüşvet alın abicim.


Evet evet rüşvet, aaa dur siz bunu zaten editörün seçimi adı altında yapıyordunuz değil mi? Unutmuşum pardon.
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musty578 4 yıl
reklamdan para kazanip kullaniciyi bogucagima kaliteli uygulama yapar satarim daha iyi

bana karsi cikanlar reklamlarin bagimlisi olmuslar heralde
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ezimuse 4 yıl
Bunu yaparlarsa çok iyi denetlemeleri gerekiyor. Bir developer reklam verirse onaya sunulmalı editörler onayladıktan sonra üste çıkmalı bence. Yoksa adam fake uygulamaya basar parayı hop yukarıda hemen sonra sızdırılsın kişisel veriler.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Kar etmek amacıyla gereksiz uygulamalar üst sıraya çıkacak demek.
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musty578 4 yıl
android fakir hala fakir gibi düşünüyor bu kafayla ios un yanından geçemez
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Guest423434424 4 yıl musty578
musty578

android fakir hala fakir gibi düşünüyor bu kafayla ios un yanından geçemez

Fakirliği tanımlarmısın

Ben şahsen googleplay'ın ios'a göre daha zengin içeriğe sahip olduğunu uygulama satın almada ise ios'u çoktan geçtiğini biliyorum.
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Elsa 4 yıl musty578
musty578
android fakir hala fakir gibi düşünüyor bu kafayla ios un yanından geçemez

Google Apple gibi donanım üreticisi değil ama.
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Armin van Buuren* 4 yıl musty578
musty578
android fakir hala fakir gibi düşünüyor bu kafayla ios un yanından geçemez

Google'ın ana kar ettiği bölüm zaten reklamcılık.
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