Google Play'de yer alan QR kod uygulamalarında virüs tespit edildi

Google Play Store'de yer alan virüs haberlerine bir yenisi daha eklendi. SophosLabs'ın raporuna göre popüler uygulama marketinde yer alan 7 barkod okuyucu uygulamada kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Yaklaşık 500 bin kişinin etkilendiği bu virüsle ilgili detaylara geçelim.

500 bin kullanıcının etkilendiği belirtiliyor

Android uygulama marketi Google Play Store'da indirmeye sunulan 7 uygulamada Andr/HiddnAd-AJ adında kötü amaçlı bir yazılım tespit edildi. 6'sı QR kod okucuyucu biri ise pusula uygulaması olan bu 7 virüslü uygulamanın yaklaşık 500 bin kişi tarafından indirildiği belirtiliyor. Andr/HiddnAd-AJ adındaki bu casus yazılım, bulaştığı cihazlarda 6 saat boyunca gizleniyor ve daha sonra cihazı reklam ve bildirim bombardımanına tutarak yapımcısına para kazandırmayı amaçlıyor.

SophosLabs bu uygulamaların isimlerini vermedi fakat resimde bu virüslü uygulamalardan 4'ünün hangisi olduğunu görebilirsiniz. Rapora göre zararlı yazılımın yer aldığı uygulamalar tespit edilir edilmez Google Play Store'dan kaldırılmış. Eğer siz de kötü amaçlı bu uygulamalardan birini kullandığınızı düşünüyorsanız, uygulamayı cihazınızdan kaldırın. Daha sonra tekrar yüklemeye çalışın, eğer uygulama Google Play Store'da yer almıyorsa muhtemelen virüs içerdiği için kaldırılmıştır. Aksi bir durumda ise endişelenmenize gerek yok.

https://www.androidauthority.com/android-malware-qr-code-reader-apps-849552/