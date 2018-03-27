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Google Play'de yer alan QR kod uygulamalarında virüs tespit edildi

Güvenlik şirketi Sohpos'un raporuna göre Google Play'de yer alan barkod okuyucu uygulamalarda kötü amaçlı yazılım tespit edildi. 500 bin kişiyi etkileyen virüsle ilgili detaylar haberimizde.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google Play Store'de yer alan virüs haberlerine bir yenisi daha eklendi. SophosLabs'ın raporuna göre popüler uygulama marketinde yer alan 7 barkod okuyucu uygulamada kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Yaklaşık 500 bin kişinin etkilendiği bu virüsle ilgili detaylara geçelim.

500 bin kullanıcının etkilendiği belirtiliyor

Android uygulama marketi Google Play Store'da indirmeye sunulan 7 uygulamada Andr/HiddnAd-AJ adında kötü amaçlı bir yazılım tespit edildi. 6'sı QR kod okucuyucu biri ise pusula uygulaması olan bu 7 virüslü uygulamanın yaklaşık 500 bin kişi tarafından indirildiği belirtiliyor. Andr/HiddnAd-AJ adındaki bu casus yazılım, bulaştığı cihazlarda 6 saat boyunca gizleniyor ve daha sonra cihazı reklam ve bildirim bombardımanına tutarak yapımcısına para kazandırmayı amaçlıyor.
SophosLabs bu uygulamaların isimlerini vermedi fakat resimde bu virüslü uygulamalardan 4'ünün hangisi olduğunu görebilirsiniz. Rapora göre zararlı yazılımın yer aldığı uygulamalar tespit edilir edilmez Google Play Store'dan kaldırılmış. Eğer siz de kötü amaçlı bu uygulamalardan birini kullandığınızı düşünüyorsanız, uygulamayı cihazınızdan kaldırın. Daha sonra tekrar yüklemeye çalışın, eğer uygulama Google Play Store'da yer almıyorsa muhtemelen virüs içerdiği için kaldırılmıştır. Aksi bir durumda ise endişelenmenize gerek yok.

https://www.androidauthority.com/android-malware-qr-code-reader-apps-849552/ Yorum Yaz
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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
Google Play Store = Ahır
Sadece bilindik geliştiricilerin uygulamalarını yükleyin
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jimhendrix 1 yıl
Çöp store.
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dr20mouse 1 yıl
Samsung'un Optical Reader adında kendi okuyucusu var ayrıca Samsung internet tarayıcı içinde dahili QR kod okuyucu var.
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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
Google Play Store = Ahır
Sadece bilindik geliştiricilerin uygulamalarını yükleyin
1 Yanıt Yanıtla +8
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Tensi 1 yıl ***Leopard***
XcodeGhost'u duymamis ve kendini guvende hisseden bir Apple kullanicisi olabilir misin?
Edit : Linux user imissin. Duymamis oldugunu sanmam. Maalesef her yer ahir. Hic bir market guvenli degil.
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The Balance 1 yıl
Müthiş ya. Müthiş. Google Play diye güveniyoruz virüs çıkıyor öyle mi. Biz kimin umrundayız ki? Çok yaşa Google paşa.
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