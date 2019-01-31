Google Plus, 2 Nisan tarihinden itibaren kapanıyor

Google’ın, sosyal ağ çözümü olan Google Plus bir türlü istenilen kullanım düzeyine ulaşamadı. 2011 yılında açılan platform, kullanıcıların ilgisini çekme konusunda oldukça başarısız oldu. Son dönemlerde gündeme gelen veri sızıntılarıyla birlikte de Google Plus’ın kapanacağı kesinleşmişti. Bugün itibariyle Google tarafından kapanma sürecinin nasıl olacağını açıklayan bir yazı paylaşıldı.

Kişisel hesaplar 2 Nisan'dan sonra siliniyor

Paylaşılan yazıda 4 Şubat’tan itibaren yeni Google+ profili, sayfası, topluluğu veya etkinliği oluşturulamayacağı belirtildi. Blogger ve diğer web sitelerinde bulunan Google+ yorumları da siliniyor. 4 Şubat’ta Blogger ile başlayan yorum silme işlemi, 2 Nisan’a kadar diğer sitelere yayılacak. Ek olarak önümüzdeki haftalarda Google+ ile giriş yap butonu uygulamalar ve siteler üzerinden kaldırılıyor. Kişisel kullanıcılara ait fotoğraflar ve videolar dahil tüm veriler ise 2 Nisan tarihinden itibaren silinmeye başlayacak. Platformun kurumsal tarafında bir değişim olmuyor. G Suite kullanıcısıysanız Google Plus hesabınız aktif kalmaya devam edecek.

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Google, tüm verileri silmenin biraz zaman alacağını söyledi. Yani Nisan’dan sonraki aylarda da verileriniz belli bir süre durması mümkün. Ancak Google Plus hesabınızdaki önemli verileri indirmeniz tavsiye ediliyor. Google tarafından paylaşılan veri indirme rehberine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2019/1/30/18204212/google-deleting-consumer-data-april-2