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Google Plus, 2 Nisan tarihinden itibaren kapanıyor

Google Plus platformunun kapanacağı daha öncesinde açıklanmıştı. Google, kapanma sürecinin nasıl olacağını içeren bir yazıyla birlikte 2 Nisan tarihinde kişisel hesapların silineceğini açıkladı.
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Plus, 2 Nisan tarihinden itibaren kapanıyor
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Google’ın, sosyal ağ çözümü olan Google Plus bir türlü istenilen kullanım düzeyine ulaşamadı. 2011 yılında açılan platform, kullanıcıların ilgisini çekme konusunda oldukça başarısız oldu. Son dönemlerde gündeme gelen veri sızıntılarıyla birlikte de Google Plus’ın kapanacağı kesinleşmişti. Bugün itibariyle Google tarafından kapanma sürecinin nasıl olacağını açıklayan bir yazı paylaşıldı.

Kişisel hesaplar 2 Nisan'dan sonra siliniyor

Paylaşılan yazıda 4 Şubat’tan itibaren yeni Google+ profili, sayfası, topluluğu veya etkinliği oluşturulamayacağı belirtildi. Blogger ve diğer web sitelerinde bulunan Google+ yorumları da siliniyor. 4 Şubat’ta Blogger ile başlayan yorum silme işlemi, 2 Nisan’a kadar diğer sitelere yayılacak. Ek olarak önümüzdeki haftalarda Google+ ile giriş yap butonu uygulamalar ve siteler üzerinden kaldırılıyor. Kişisel kullanıcılara ait fotoğraflar ve videolar dahil tüm veriler ise 2 Nisan tarihinden itibaren silinmeye başlayacak. Platformun kurumsal tarafında bir değişim olmuyor. G Suite kullanıcısıysanız Google Plus hesabınız aktif kalmaya devam edecek.

Ayrıca Bkz. "Apple video akış hizmetini Nisan ayında başlatabilir"

Google, tüm verileri silmenin biraz zaman alacağını söyledi. Yani Nisan’dan sonraki aylarda da verileriniz belli bir süre durması mümkün. Ancak Google Plus hesabınızdaki önemli verileri indirmeniz tavsiye ediliyor. Google tarafından paylaşılan veri indirme rehberine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


https://www.theverge.com/2019/1/30/18204212/google-deleting-consumer-data-april-2 Yorum Yaz
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isakoc 3 ay en beğenilen
Yahu tamam beş para etmeyen sosyal meydanı kapatıyorsun da bari bloglardaki yorumları silme. Birçok kişi hem spam oluşturmuyor hem de Google plus tutacak ayağına bloglarında bayağı bi Google plus yorum desteğini, kullandı şimdi ne olacak adamların bütün yorumları yok olacak. Neden, sana güvenlikleri için.
Yahu tamam beş para etmeyen sosyal meydanı kapatıyorsun da bari bloglardaki yorumları silme. Birçok kişi hem spam oluşturmuyor hem de Google plus tutacak ayağı...
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programmer_onur 1 ay
Yarın kapanıyor. Takeout sitesinden alacaklarınız varsa hemen alın eğer imkan varsa.
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aschil 3 ay
Blogger olayı kötü oldu. Google fotoğraflar uygulaması etkilenmiyor değil mi ? Yine de sorayım.
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isakoc 3 ay en beğenilen
Yahu tamam beş para etmeyen sosyal meydanı kapatıyorsun da bari bloglardaki yorumları silme. Birçok kişi hem spam oluşturmuyor hem de Google plus tutacak ayağına bloglarında bayağı bi Google plus yorum desteğini, kullandı şimdi ne olacak adamların bütün yorumları yok olacak. Neden, sana güvenlikleri için.
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