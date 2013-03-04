Google : Samsung ile aramızda herhangi bir anlaşmazlık yok





Google'ın mobil dünyada büyük değişimlere sebep olan işletim sistemi Android ve Samsung arasında çok önemli bir ilişki bulunuyor. Firma Android işletim sistemine geçtikten sonra ilk modelleri saymazsak, Galaxy S modeli ile birlikte akıllı telefon pazarında liderliğe yükseleceği ilk adımı atmıştı. Android işletim sistemi de yüz milyon satış rakamına ulaşan Galaxy S serisi ile pazar hakimiyetine önemli bir katkı elde etmişti.





Ancak son dönemlerde Samsung'un Galaxy serisini ön plana çıkarmaya başladığı ve Android ibaresine cihazlarında hemen hemen hiç yer vermediğine vurgu yapılarak, tüketici algısında firmanın Android işletim sisteminin önüne geçebileceği dile getirilmişti. Google kurucularından Larry Page'in Samsung'un yükselişini takdir etmesine karşın ilerleyen dönemlerde rakip haline gelebileceği açıklamasını yapması da bunun tuzu biberi olmuştu.





Google mali işler şefi Ptrick Pichette, Samsung ile giderek güçlenen bağlarının olduğunu ve gazetelerin gündem uğruna farklı manşetler attıklarını dile getirdi. Samsung'un Android platformunda çok başarılı olduğunu belirten Pichette, diğer üreticiler gibi en iyi şekilde yararlandığını ve isteklerinin daha çok üreticinin bu ekosistemden faydalanması olduğunu vurguladı. Böylece ekosistemde daha çok yeniliğin önü açılabilecek.





Pcihette ayrıca Samsung ile ortak oldukları diğer bir projenin Chrome OS olduğunu sözlerine ekledi. Başarılı bir şekilde yoluna devam eden Chrome OS ürünlerinden hem Google hem de Samsung azami seviyede faydalanıyor.

http://www.zdnet.com/google-cfo-plays-down-samsung-conflict-talk-touts-chromebook-mojo-7000011999/