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Google : Samsung ile aramızda herhangi bir anlaşmazlık yok

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google : Samsung ile aramızda herhangi bir anlaşmazlık yok

Google'ın mobil dünyada büyük değişimlere sebep olan işletim sistemi Android ve Samsung arasında çok önemli bir ilişki bulunuyor. Firma Android işletim sistemine geçtikten sonra ilk modelleri saymazsak, Galaxy S modeli ile birlikte akıllı telefon pazarında liderliğe yükseleceği ilk adımı atmıştı. Android işletim sistemi de yüz milyon satış rakamına ulaşan Galaxy S serisi ile pazar hakimiyetine önemli bir katkı elde etmişti. 

Ancak son dönemlerde Samsung'un Galaxy serisini ön plana çıkarmaya başladığı ve Android ibaresine cihazlarında hemen hemen hiç yer vermediğine vurgu yapılarak, tüketici algısında firmanın Android işletim sisteminin önüne geçebileceği dile getirilmişti. Google kurucularından Larry Page'in Samsung'un yükselişini takdir etmesine karşın ilerleyen dönemlerde rakip haline gelebileceği açıklamasını yapması da bunun tuzu biberi olmuştu.

Google mali işler şefi Ptrick Pichette, Samsung ile giderek güçlenen bağlarının olduğunu ve gazetelerin gündem uğruna farklı manşetler attıklarını dile getirdi. Samsung'un Android platformunda çok başarılı olduğunu belirten Pichette, diğer üreticiler gibi en iyi şekilde yararlandığını ve isteklerinin daha çok üreticinin bu ekosistemden faydalanması olduğunu vurguladı. Böylece ekosistemde daha çok yeniliğin önü açılabilecek. 

Pcihette ayrıca Samsung ile ortak oldukları diğer bir projenin Chrome OS olduğunu sözlerine ekledi. Başarılı bir şekilde yoluna devam eden Chrome OS ürünlerinden hem Google hem de Samsung azami seviyede faydalanıyor.

http://www.zdnet.com/google-cfo-plays-down-samsung-conflict-talk-touts-chromebook-mojo-7000011999/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
samsung google ile ortak değil onun kölesi android olmasa satabilecek mi gördük bada'yı ve insanları yarı yolda bırakması
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EKONOMI$T 6 yıl
Google
Samsung.
Apple

1 Yanıt Yanıtla +4
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mert1907 6 yıl
DH Misafiri
samsung google ile ortak değil onun kölesi android olmasa satabilecek mi gördük badayı ve insanları yarı yolda bırakması

Çok doğru. Tizen'inde başarılı olmayacağını düşünüyorum ki olmasınıda istemiyorum. Bizi resmen yüzüstü bıraktı ve saçma sapan şeylerin peşinde koşmaya başladı Samsung. Bugünkü yükselişini Android'e borçlu. Şu saatten sonra Samsung Android'i bıraksa bundan tamamen kendisi zarar görür nasılsa üretecek birsürü firma var. Umarım bu işten bi tokat yerler, zira bizi anlamaları için başka yolda yok.
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Dwight Stifler 6 yıl
androidden ayrılan batmaya mahkümdur
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
samsung google ile ortak değil onun kölesi android olmasa satabilecek mi gördük bada'yı ve insanları yarı yolda bırakması
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hazarRS 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

note2nin ekran koruma jelatininde bile android logosu var. Ayrıca mesajlaşma smileyleri de android ikonları şeklinde. Daha ne yapsınlar ki adamlar? Kasayı komple android yazılarıyla mı doldursunlar?
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onbeskarakterli 6 yıl
Android ismini geri plana atıp firma ve cihaz ismini ön plana çıkarmayı bir tek Samsung yapmıyor. Bugün bir Nexus cihazını alıp incelerseniz sistemin derinlerine inmedikçe Android ismini göremezsiniz. Nexus cihazları bile açılırken "Google" yazısı ile açılıyor. Çünkü Nexus ve Google isminin ün yapması daha önemli. Aynısı Samsung için de geçerli. Eğe tüketici kullandığı cihazın bir Android cihazı olduğunu düşünür ve diğer marka/model cihazların da Android cihazı olduğunu aklına koyarsa o zaman Galaxy S serisi ile HTC'nin ya da Sony'nin serileri arasında fark yok demektir. Google ve Samsung dışında diğer markalar da bunun farkında ve onlar da hazırladıkları serileri isim olarak duyurmaya çalışıyorlar. Örneğin Xperia, One, Optimus gibi.
İleride bu durumun kime zararı olabilir denirse cevap Google olur. Çünkü yarın öbür gün bu serilerde çıkan bir cihaz Android yerine farklı bir işletim sistemi kullanır ve kendine has arayüzü ile piyasaya çıkış yaparsa son kullanıcı için çok büyük bir fark yaratmayacaktır. Son kullanıcı daha önce kullandığı ve memnun kaldığı seriye ait yeni cihazı aldığı için çok da derine inmeyecektir.
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EKONOMI$T 6 yıl
Google
Samsung.
Apple

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__Nikolaus__ 6 yıl
Android in yukselisinde ki en buyuk pay samsung a aittir bunun aksi iddaa edilemez ama google , bunyesinde ki motorolaya nexus cihazlar urettirmeye baslayip su ana kadar cok az butce ayirdigi reklam ve pazarlama konusuna samsung gibi onem verirse galaxy serilerini bile unutturur.

Onu gectim , farkli firmalara urettirdigi nexus cihazlar icin bile yeterli pazarlama tekniklerine onem verseydi bugun galaxy s serisiyle basabas giderdi.

Adam telefonun ne diyor nexus cevabi veriyorum. Lg mi la o diyor.

Ah google azcik reklam yapsan bu nexus serilerine
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