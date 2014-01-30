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"Google Samsung'un depolamadan yiyen uygulamalara son vermesini istiyor"

5 yıl
9,6b
1
54
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüz pek çok akıllı telefonunda kağıt üstünde yazan depolama kapasitesinin önyüklü uygulamalarla adeta işgal edilmesi kullanıcının da tepkisini çekiyor. Bu konuda Samsung'un isminin biraz daha öne çıktığını söyleyebiliriz.

Firmanın göz takip uygulamaları, ekran kalemi uygulamaları gibi önyüklü pek çok yazılım nedeniyle amiral gemi modellerinin neredeyse 7GB-8GB civarında bir alanı kullanıcının elinden aldığı biliniyor.

Bu konu Google'ın da dikkatini çekmiş olacak ki sektörden gelen bilgilere göre yakın zamandaki bir görüşmede Samsung'dan fazla alan kaplayan ve bataryayı zorlayan bu uygulamalara bir son vermesini istedi. Google'ın beklentisi Samsung'un saf Android tecrübesine yakın bir arayüz sunması.

Bunun yanında Google'ın Android ekosistemi üzerinde kontrolü daha da sıklaştıracağı belirtiliyor. Özellikle Çin'de piyasaya çıkan ucuz akıllı telefonların anahtar Google uygulamalarına yer vermiyor oluşu firmayı rahatsız ediyor ve bu gidişattan memnun değil. Firma kendi uygulamalarının eksiksiz olarak cihazlarda yer almasını bekliyor. 

Google sadece ucuz telefonlar değil üst seviye akıllı telefonlarda da bu standardın sağlanmasını istiyor. Son dönemlerde Samsung'un yeni cihazlarında tüm Google servislerine yer veriyor olması da buna bir işaret olarak gösteriliyor. 

http://www.androidheadlines.com/2014/01/google-tells-samsung-stop-producing-storage-clogging-apps-move-closer-pure-android-experience.html Yorum Yaz
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kımyasal 5 yıl en beğenilen
Samsung tabikide uygulamalarını kaldırmayacak telefondan,fakat kullanıcıya seçenek bırakmalı.İstediğimiz zaman uygulamaları kaldıralım,kendi ülkende böyle bir hak var iken,diğer ülkelerde telefona yüklü ve kaldıralamaz şekilde geliyor.Tamam rom vs. atılır halledilir fakat herkes bununla uğraşmaz.
Samsung tabikide uygulamalarını kaldırmayacak telefondan,fakat kullanıcıya seçenek bırakmalı.İstediğimiz zaman uygulamaları kaldıralım,kendi ülkende böyle bir h...
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**BlackTower** 5 yıl
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darkaura 5 yıl
olay sadece hafizada tuttugu yer degil, samsung bloatware leri surekli sistem kaynagindan yiyor, gereksiz dengesizliklere cokmelere neden olabiliyor. buna bir dur denmesi gerekiyordu. anlasilan google yakin zamanda ekosistem uzeirnde belli bir kontrol kurmayi planliyor. simdiye kadar platformun yayginlasmasi adina ureticilere cok genis esneklikler taniyordu. ama duzgun stabil calisacak bir platform icin bir yerde standartlasma gerekli. linuxun son kullanicida bunca yildir yayginlasamamasida bu standartlasamama yuzundendir. androidde ayni hataya dusmemeli
olay sadece hafizada tuttugu yer degil, samsung bloatware leri surekli sistem kaynagindan yiyor, gereksiz dengesizliklere cokmelere neden olabiliyor. buna bir d...
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DH Misafiri 5 yıl
Sadece o değil ki ram miktarını da büyük ölçüde tüketiyor. S3 kullanıcısıyım ve en son gelen güncelleme ile (4.3) telefon boştayken bile raminin %80 ini kullanıyor.Haliyle telefonda ara ara çokmeler ve donmalar oluyor
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silver0021 5 yıl
samsung s4 kullanıyorum ve telefondan kısmen memnunum. stabilite son çıkan guncellemelerle sağlandı gibi ama en büyük sorun tabikide hafızası. hafiza karti kullanıyorum ancak hafıza kartindan tam anlamiyla verim alamıyorum. sorun şu ki s4un hafiza kartina secenegi var ama gozle görünür hic bir uygulamayi hafiza kartına atmiyor. 3 4 agir oyun yuklesen kapasite doluyor. Öncelikle hafizayi rahatlaticak önlemler alsinlar. androidin bir hatasi var galiba bu noktada. 4.4 le uygulamalarin hafiza kartina erişimi açılmış olmasi gerek yoksa bu s4 e 8 gb uygulama alani yetmiyor bende ayni kanidayim. yoksa samsungun uygulamalarini kullaniyorum gayet iş görüyor. samsungu samsung yapan herşeyi ozumsedim seviyorum.
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avcitalip 5 yıl
çok iyi bir haber ama bu güncellemelerin note 3 ve s4 kullanıcılarına gelmesi artık mümkün değil gibi görünüyor,s5 çıktığında olay biter,anca note 4'ü bekleriz bu yıl yaptıkları gibi...
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DH Misafiri 5 yıl
O zaman Google da, Google+ ve benzeri zorunlu uygulamaları opsiyonele çevirsin, Google abone yapma zaruriyeti ortadan kaldırsın...
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mu5tafa 5 yıl
Google haklı. 4 gb ram koyuyorlar yine yetmiyor.
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run...rabbt 5 yıl
Sorun ram yönetimi bu kadar basit
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Elefue 5 yıl
Samsung ta az yer kaldığını bildiğinden SD kart koyuyor.32 GB modeller çıkartıyor.

GOOGLE nin kızdığı olay yeni arayüzün W8 e benzemesidir.
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serdar.45 5 yıl
artık samsungun biraz estetik ve kalite peşinde koşması gerekir
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Brky 5 yıl
O uygulamaların, samsungu samsung yaptığı filan yok. Hali hazırda çöp olan samsungu daha da çöp yapıyor. Stabilite, ram kullanımı vs.
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sfeax 5 yıl
Belli başlı uygulamaları telefon ilk kurulumunda isteğe bağlı yapılsa istek durumunda indirse daha iyi olabilir
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A fine day to die 5 yıl
google bile isyan etmis
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