"Google Samsung'un depolamadan yiyen uygulamalara son vermesini istiyor"





Günümüz pek çok akıllı telefonunda kağıt üstünde yazan depolama kapasitesinin önyüklü uygulamalarla adeta işgal edilmesi kullanıcının da tepkisini çekiyor. Bu konuda Samsung'un isminin biraz daha öne çıktığını söyleyebiliriz.





Firmanın göz takip uygulamaları, ekran kalemi uygulamaları gibi önyüklü pek çok yazılım nedeniyle amiral gemi modellerinin neredeyse 7GB-8GB civarında bir alanı kullanıcının elinden aldığı biliniyor.





Bu konu Google'ın da dikkatini çekmiş olacak ki sektörden gelen bilgilere göre yakın zamandaki bir görüşmede Samsung'dan fazla alan kaplayan ve bataryayı zorlayan bu uygulamalara bir son vermesini istedi. Google'ın beklentisi Samsung'un saf Android tecrübesine yakın bir arayüz sunması.





Bunun yanında Google'ın Android ekosistemi üzerinde kontrolü daha da sıklaştıracağı belirtiliyor. Özellikle Çin'de piyasaya çıkan ucuz akıllı telefonların anahtar Google uygulamalarına yer vermiyor oluşu firmayı rahatsız ediyor ve bu gidişattan memnun değil. Firma kendi uygulamalarının eksiksiz olarak cihazlarda yer almasını bekliyor.





Google sadece ucuz telefonlar değil üst seviye akıllı telefonlarda da bu standardın sağlanmasını istiyor. Son dönemlerde Samsung'un yeni cihazlarında tüm Google servislerine yer veriyor olması da buna bir işaret olarak gösteriliyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/01/google-tells-samsung-stop-producing-storage-clogging-apps-move-closer-pure-android-experience.html