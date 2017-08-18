Google Search Lite geliyor

Son dönemde yoğun veri harcayan uygulamaların daha hafif sürümlerini görmeye başladık. Facebok Lite ve Twitter Lite versiyonlarından sonra şimdi de Google arama uygulamasını Lite hale getiriyor.

Daha az tüketim

Google Search Lite adındaki yeni uygulama gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor. Uygulamanın temel amacı arama tecrübesinden ödün vermeden veri tüketimini en aza indirmek. Özellikle internet hızı çok yavaş olan veya yüksek internet hızları için bütçesi uygun olmayan kullanıcılar kapsama alanında.

Uygulama hali hazırda Hindistan ve Endonezya’da beta sürecine başlamış durumda. Lite sürümü orijinal uygulamadan farklı değil. Tasarım kısmında bazı değişiklikler yapılmış. Örneğin arama çubuğunun üst kısmına kullanıcının kolay erişim için daire şeklinde Haberler, Hava Durumu gibi kısayollar eklenmiş.

Ayrıca Bkz.

"Apple Haritalar ikonu artık yeni kampüsü gösteriyor"

Google Search Lite şimdilik bu ülkelerde deneniyor ve yerel dillerde yayın yapıyor. Google daha fazla ülkeye bu uygulamayı getirecek mi bilinmiyor ancak ilk etapta Hindistan ve Endonezya’da kazanacağı yeni kullanıcıların sayısı oldukça fazla olacaktır. Bu bakımdan bir süre Asya pazarına özgü kalabilir.