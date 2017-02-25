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Google Spaces kapatılıyor

Küçük çaplı paylaşım platformu olan Google Spaces, Google tarafından açıklanana göre yakın bir tarihte kapatılacak. Platform, bir seneden daha kısa süredir kullanımda.
2 yıl
4,2b
1
8
Web Siteleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google Spaces kapatılıyor
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2016’nın Mayıs ayında kullanıma sunulan Google Spaces, Google tarafından yapılan açıklamaya göre kapatılacak. Kullanıcıların oluşturulan gruplar üzerinden paylaşımlar yapabildiği platform, 3 Mart tarihinde sınırlandırılacak ve 17 Nisan tarihine kadar açık kalacak.

Google Spaces’ın destek sayfasında yazana göre 3 Mart tarihinden itibaren paylaşım, yorum yapılamayacak ve yeni spaces oluşturulamayacak. Ayrıca davetiye gönderimi ve yeni kişi ekleme seçenekleri de kaldırılacak. Bu tarihten 17 Nisan tarihine kadar var olan paylaşımlar yalnızca okunabilecek. 17 Nisan’da ise tüm paylaşımlar kalıcı olarak silinecek.

Google ekibi, Spaces ile küçük gruplar arasındaki paylaşım deneyimini iyileştirmeye çalıştıklarını ve Spaces ile deneyimlediklerini diğer Google hizmetlerini ve ürünlerini daha iyi hale getirmede kullanacaklarını açıkladı.


https://support.google.com/spaces/answer/7326586 Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 2 yıl en beğenilen
Hani nerde o her Microsoft haberinde yazanlar, "Zaten Microsoft her açtığını kapatıyor" diyenler ?


Son 1 yılda Google daha fazla kapatma yaptı ama sesiniz bir Microsoft'a çıkıyor
Hani nerde o her Microsoft haberinde yazanlar, "Zaten Microsoft her açtığını kapatıyor" diyenler ?Son 1 yılda Google daha fazla kapatma...
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deniz.gokcen 2 yıl
Google'ın kapatması gereken servislerin en başında Google+ geliyor. Allo ve Duo varken neden hala Hangouts var mesela? WordPress Blogger'ı geçti, neden?
Google önce şunu öğrenmeli, 100 tane yarım yamalak uygulamaya yapacağına 10 tane adam akıllı uygulama yapsın.
Bakıyorsun bir uygulama çıkıyor ama yarım yamalak beta olarak geliyor, bir sürü hatası var yahu kardeşim sen bu Android'in sahibi değil misin? Niye kendi platformuna adam akıllı uygulama yapmıyorsun?
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karakaya_o 2 yıl
Google sıpeysıs diye bişey mi varmış
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9unkarekoku 2 yıl
Google Reader'ın kapanması kadar hiç biri etkilemedi!
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Infinitum 2 yıl
Buradaki açılacak haberiyle öğrendim, şimdi buradaki kapanacak haberiyle yeniden hatırlıyorum. Ne şanssızlarmış bir dikiş tutturamadılar. Ellerinde blogger var ve atıl bırakıyorlar, var olana eğilseler güzel şeyler çıkacak ama bakalım.
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Biyturs_OnSr 2 yıl en beğenilen
Hani nerde o her Microsoft haberinde yazanlar, "Zaten Microsoft her açtığını kapatıyor" diyenler ?


Son 1 yılda Google daha fazla kapatma yaptı ama sesiniz bir Microsoft'a çıkıyor
1 Yanıt Yanıtla +8
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***Leopard*** 2 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Hani nerde o her Microsoft haberinde yazanlar, "Zaten Microsoft her açtığını kapatıyor" diyenler ?


Son 1 yılda Google daha fazla kapatma yaptı ama sesiniz bir Microsoft'a çıkıyor


Biz Microsoft boktan veya küçük bir firma demedik ki?
Bu tarz firmalar her yerde var olmayı denediklerinden bir sürü başarısız girişimleri olacaktır.Bunda sorun yok.
Hissedarlar bile bu kadar hararetlenmezken adam dandik Windows Phone'u var diye firmayı babasını savunmayacağı kadar benimsemiş.
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interwap 2 yıl
O ne ki?
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