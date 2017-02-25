Google Spaces kapatılıyor

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2016’nın Mayıs ayında kullanıma sunulan Google Spaces, Google tarafından yapılan açıklamaya göre kapatılacak. Kullanıcıların oluşturulan gruplar üzerinden paylaşımlar yapabildiği platform, 3 Mart tarihinde sınırlandırılacak ve 17 Nisan tarihine kadar açık kalacak.

Google Spaces’ın destek sayfasında yazana göre 3 Mart tarihinden itibaren paylaşım, yorum yapılamayacak ve yeni spaces oluşturulamayacak. Ayrıca davetiye gönderimi ve yeni kişi ekleme seçenekleri de kaldırılacak. Bu tarihten 17 Nisan tarihine kadar var olan paylaşımlar yalnızca okunabilecek. 17 Nisan’da ise tüm paylaşımlar kalıcı olarak silinecek.

Google ekibi, Spaces ile küçük gruplar arasındaki paylaşım deneyimini iyileştirmeye çalıştıklarını ve Spaces ile deneyimlediklerini diğer Google hizmetlerini ve ürünlerini daha iyi hale getirmede kullanacaklarını açıkladı.

https://support.google.com/spaces/answer/7326586