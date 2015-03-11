Google Store mağazası resmen faaliyete başladı

Nexus One ile birlikte donanım işine de el atan Google, zamanla cihazları kendi üzerinden satma ihtiyacı duymuştu. Bu sayede maliyetine satışlar yapabilen Google, satış noktası olarak ise Google Play mağazasını seçmişti.

Nexus cihazları, Play Edition cihazları ve giyilebilir cihazlar uzun süre Google Play üzerinden pazarlandı. Ancak platform üzerinde uygulama, film, müzik ve kitap satışının olması nedeniyle kullanıcı tarafında kafa karışıklığı oluşuyordu. Bu da Google'ı yeni bir hamle yapmaya itti.

Bugün itibariyle Google Store satış mağazası kendi adresi üzerinden resmi olarak faaliyetlerine başladı. Ürünleri kullanıcıya tanıtma adına daha geniş bir imkana kavuşan Google, tasarımı da buna göre düzenlemiş. Mağazada yeni Chromebook Pixel, Android Wear saatleri, Nexus cihazları, Android platformu gibi pek çok kategoride detaylı bilgiler yer alıyor ve tüketiciler istedikleri ürünü satın alabiliyor.

Şunu ayrıca belirtmeye gerek yok; mağaza ülkemizde aktif değil. Zaten Google Play donanım bölümüne de ülkemizden erişilemiyordu. Şu anda yeni Nexus cihazları ülkemizde satılmıyor. Daha önceki Nexus modelleri de üretici firmanın dağıtım kanalları ile elimize ulaşıyordu. Sanırız bir süre daha Google Store mağazası bizde açık olmayacak.









https://store.google.com/?gl=US