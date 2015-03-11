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Google Store mağazası resmen faaliyete başladı

4 yıl
5,3b
1
22
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Store mağazası resmen faaliyete başladı

Nexus One ile birlikte donanım işine de el atan Google, zamanla cihazları kendi üzerinden satma ihtiyacı duymuştu. Bu sayede maliyetine satışlar yapabilen Google, satış noktası olarak ise Google Play mağazasını seçmişti.
Nexus cihazları, Play Edition cihazları ve giyilebilir cihazlar uzun süre Google Play üzerinden pazarlandı. Ancak platform üzerinde uygulama, film, müzik ve kitap satışının olması nedeniyle kullanıcı tarafında kafa karışıklığı oluşuyordu. Bu da Google'ı yeni bir hamle yapmaya itti.
Bugün itibariyle Google Store satış mağazası kendi adresi üzerinden resmi olarak faaliyetlerine başladı. Ürünleri kullanıcıya tanıtma adına daha geniş bir imkana kavuşan Google, tasarımı da buna göre düzenlemiş. Mağazada yeni Chromebook Pixel, Android Wear saatleri, Nexus cihazları, Android platformu gibi pek çok kategoride detaylı bilgiler yer alıyor ve tüketiciler istedikleri ürünü satın alabiliyor.
Şunu ayrıca belirtmeye gerek yok; mağaza ülkemizde aktif değil. Zaten Google Play donanım bölümüne de ülkemizden erişilemiyordu. Şu anda yeni Nexus cihazları ülkemizde satılmıyor. Daha önceki Nexus modelleri de üretici firmanın dağıtım kanalları ile elimize ulaşıyordu. Sanırız bir süre daha Google Store mağazası bizde açık olmayacak.



https://store.google.com/?gl=US Yorum Yaz
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frislusw 4 yıl en beğenilen
Devlet vestel vergisi ile urasacagina bu tarz seyleri ulkemizde daha çok aktif etmek için urassa hiç fena olmaz
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-BraveHeart- 4 yıl
Haberin sonu şaşırtmadı.
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Elsa 4 yıl
Resim güzel sazan
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gurkanse 4 yıl
habere bakmadan tahmin ettim zaten.her şeyde olduğu gibi bu da ülkede yokmuş.kekolar sağolsun ükleyi mındar ettiler
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Cisco Ramon 4 yıl
İşte bu güzel bir adım. Sabit bir satış yeri güven verir. Özellikle android için, bu kadar dağınık bir sistem için, çok önemli
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onizuka_sensei 4 yıl
Apple iki tane mağaza açtı online mağazanın üstüne. Adamlar bi zahmet edip online mağaza bile açmadı. Yazık yani.
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Mr xXx 4 yıl
Hevesle başladım hüsranla bitirdim
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speedyrazor 4 yıl
nedense turkiye de olmamasina sasirmadim
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General. 4 yıl
İyi başlayıp sonu kötü biten aşk hikayesi gibi oldu. Haberi bir Hevesle okudum sonunda hımm dedim kaldım
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assasin34 4 yıl
urunler ulkemizde satilmayacaksa neden turkce sayfa hazirlanmis anlamadim ben.
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umut_baris 4 yıl assasin34
assasin34

urunler ulkemizde satilmayacaksa neden turkce sayfa hazirlanmis anlamadim ben.

Ön hazırlık.

Gireceklerdir buraya da zamanla.
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MrKemal17 4 yıl assasin34
assasin34

urunler ulkemizde satilmayacaksa neden turkce sayfa hazirlanmis anlamadim ben.

Ürünlerin satıldığı ülkelerde yaşayan Türkler için. İlerde Türkiye'ye girdiklerinde altyapının hazır olması için.
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freestyler_07 4 yıl
Yanlız Store'da çok güzel bir Türkçe kullanılmış. Bizim teknoloji mağazalarında bu yok :D
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