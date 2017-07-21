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Google Street View şimdi de uzayda "Uzay İstasyonu'nda küçük bir tura çıkın"

Google'ın popüler Street View uygulaması şimdi de uzaya taşındı. NASA'yla birlikte çalışan Google, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu en ince detaylarıyla birlikte Street View'e getirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Google'ın adres bulmanın yanı sıra Dünya'yı karış karış gezmenize de olanak sağlayan Street View uygulaması şimdi de uzaya geldi. NASA'yla yeni bir iş birliğine giden Google, geçtiğimiz 16 yıl içerisinde adeta insanoğlunun uzaydaki evi haline gelen Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) parmaklarımızın ucuna getirdi. Artık oturduğumuz yerden Uluslararası Uzay İstasyonu'nda küçük bir tura çıkabiliyoruz.

ISS'in her tarafında özgürce süzülebildiğimiz uygulamada; Dünya gözlem pencerelerinden, astronotların kıyafetlerinin saklandığı yerlere kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nun en ince detaylarına göz atabiliyoruz. 15 modülden oluşan ISS'in her bir modülünü incelemeye açan Google, ayrıca bazı ilginç kısımlar için de pop-up tarzında ilgili kısıma tıkladığınızda karşınıza çıkan bilgi kutucukları eklemiş. Böylece küçük noktalara tıklayarak merak ettiğiniz kısımların ne işe yaradığını öğrenebiliyorsunuz.

Google'ın Uluslararası Uzay İstayonu'nu Street View'e getirmesi elbette biraz uğraştırıcı olmuş. Zira bu seferki konum Dünya'da olmadığı için çekimler klasik yöntemlerle yapılamamış. Bunun yerine Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar DSLR kameralarla sabit fotoğraflar yakalamışlar ve bu fotoğrafları NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ne göndermişler. Burada Google'ın Street View ekibi NASA araştırmacılarıyla birlikte çalışarak astronotların gönderdiği fotoğraflardan 360 derecelik panoramik görüntüler elde etmişler.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda küçük bir tura çıkmak için buraya tıklayabilirsiniz. Google'ın konuyla ilgili hazırladığı videosu:

https://techcrunch.com/2017/07/20/google-street-view-now-lets-you-explore-the-international-space-station/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hakan1581 2 yıl
google street view ''uygulaması'' Türkiye'de kullanılabiliyor mu (uygulama androidde internet bağlantı hatası veriyordu) ?
(google maps deki sokak görünümünden bahsetmiyorum)
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canguler917 2 yıl
kullanılmayan her eşyanın atıldığı arka balkon karışıklığında
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BekirARSLAN 2 yıl
Nereye gideceğimi karıştırdım dolandım durdum :)
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Not Today! 2 yıl
İçerisi bit pazarı gibi one lan herşey heryerde, kablolar karşılıktan duvar oluşturmuş resmen. ??
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