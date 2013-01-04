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Google TV platformunun yeni üreticileri açıklandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, yaklaşık iki yıl önce Intel, Sony ve Logitech'in desteğiyle hizmete sunduğu akıllı televizyon platformuna dahil olacak yeni üreticileri resmi blogu üzerinden açıkladı. Android işletim sistemi ve Chrome internet tarayıcısının bütünleştirilmesiyle oluşturulan Google TV ekosisteminin birinci nesil çözümleri, Intel Atom CE4100 işlemciden gücünü alıyordu. Geçen yıl Marvell Armada 1500 ile ARM mimarisine geçiş yapan aygıtlar, yeni platform güncellemesiyle sesli arama desteği, PrimeTime dizi-film rehberi ve yeni Youtube uygulaması gibi yeniliklere kavuşmuş, dijital içeriklere erişim anlamında ciddi bir değişim yaşamıştı.
Halihazırda altı üreticiyle internet destekli televizyon platformunu yaygınlaştırmak için çaba harcayan arama motoru devi, yaz aylarında Pulse adlı set üstü kutusunu resmen duyuran Çinli Hisense, Qube olarak isimlendirdiği Google TV'li adaptörü kısa süre önce FCC tarafından onaylanan ASUS ve dünyanın en büyük altıncı televizyon üreticisi TCL'yi yeni resmi ortakları olarak duyurdu. İlk ürünlerini Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te tanıtacak olan bu üç firmaya Google'ın mevcut iş ortaklarından Sony, LG ve Vizio'nun yeni aygıtları da eşlik edecek. Güney Koreli LG, zaten birkaç hafta önce boyutları 60 inçe kadar ulaşan yedi yeni Google TV platformlu televizyon piyasaya süreceğini müjdelemişti.
Endüstrinin en büyük teknoloji fuarında çok önemli gelişmelere sahne olacak Google TV'nin yeni yılda tüketicilerden umduğu ilgiyi görüp göremeyeceği merak konusu. Şuan için yalnızca 10 ülkede erişilebilir olan platformun yeni üretici ve ürünler sayesinde daha geniş bir tüketici kitlesine hitap etmesi bekleniyor. Son Google TV güncellemesinin beraberinde getirdiği yenilikler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki tanıtım videosundan ulaşabilirsiniz.

http://googletv.blogspot.co.uk/2013/01/bringing-more-entertainment-to-your-tv.html Yorum Yaz
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alemburda34 6 yıl
Ah ttnet az reklam yapmayı bırakıp çalışsanda bizde bir şeyler görsek uzaya uydu yollar olduk hala ortalama 8 mbps bıraktın bizi ! Google heralde TV platformunu en son sunacağı ülke biz oluruz.
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murdocklawless 6 yıl
logitech'in google tv'si var bende. bir işe yaradığını söylememem zor. zira verilen hizmetlerin %90 ı ülkemizde çalışmıyor. netflix ve benzerlerinden bahsediyorum. cihaz direk abd için optimize edilmiş.
en işe yarar tarafı anında web hizmeti elinin altında. klavyesinden yaz adresi git anında. elinin altında tablet filan olan için bununda anlamı yok aslında ya neyse.
gelecek nesil ile gelen yeniliklerin yine bir çoğu ülkemizde çalışmayacaktır.
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yc#1 6 yıl
nvzhi34
4,50 $ Yanıp öylesine mükemmel iPhone 5 için Oymalı Kalpler Koruyucu Kılıf LED. su geçirmez, moda. çok şaşırtıcı: baidurl.cn/...

youtube.com/...
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Zenci Forvet 6 yıl
Samsung ve LG ile anlaşsa harika olur. Diğer televizyonları geçiniz.
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V4LKyR 6 yıl
onsos1100
depeche35Peki Samsung
no samsung yes sony :D samsung google ın çok ekmeyini yedi 2 senede kendini ikiye üçe katladı.Bence samsung un tek taraflı yükselişinden google rahatsız.Google pazar payının daha dengeli olmasını istiyor rekabetten google karlı çıkıyor çünkü

Samsung 2 senede kendini ikiye, üçe mi katladı? :) SAMSUNG mu? :) Üçe mi katladı? :)
O değil de, ilginç bir şey bu Google TV, daha önce böyle bir projeyi duymamıştım, güzel olur bu.
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Rust in Peace 6 yıl
@DH Misafiri
Google'ınki taklit olmasın? Bakınız: Apple TV
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DH Misafiri 6 yıl
apple da yakında taklidini yapacaktır, googledan geri kalmaz söylemedi demeyin. iTv :D
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doktormert 6 yıl
2 dost firma tv platformunda rakip olacaklar.
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onsos1100 6 yıl
depeche35
Peki Samsung

no samsung yes sony :D samsung google ın çok ekmeyini yedi 2 senede kendini ikiye üçe katladı.Bence samsung un tek taraflı yükselişinden google rahatsız.Google pazar payının daha dengeli olmasını istiyor rekabetten google karlı çıkıyor çünkü
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depeche35 6 yıl
Peki Samsung
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