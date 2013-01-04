Google TV platformunun yeni üreticileri açıklandı





Google, yaklaşık iki yıl önce Intel, Sony ve Logitech'in desteğiyle hizmete sunduğu akıllı televizyon platformuna dahil olacak yeni üreticileri resmi blogu üzerinden açıkladı. Android işletim sistemi ve Chrome internet tarayıcısının bütünleştirilmesiyle oluşturulan Google TV ekosisteminin birinci nesil çözümleri, Intel Atom CE4100 işlemciden gücünü alıyordu. Geçen yıl Marvell Armada 1500 ile ARM mimarisine geçiş yapan aygıtlar, yeni platform güncellemesiyle sesli arama desteği, PrimeTime dizi-film rehberi ve yeni Youtube uygulaması gibi yeniliklere kavuşmuş, dijital içeriklere erişim anlamında ciddi bir değişim yaşamıştı.

Halihazırda altı üreticiyle internet destekli televizyon platformunu yaygınlaştırmak için çaba harcayan arama motoru devi, yaz aylarında Pulse adlı set üstü kutusunu resmen duyuran Çinli Hisense, Qube olarak isimlendirdiği Google TV'li adaptörü kısa süre önce FCC tarafından onaylanan ASUS ve dünyanın en büyük altıncı televizyon üreticisi TCL'yi yeni resmi ortakları olarak duyurdu. İlk ürünlerini Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te tanıtacak olan bu üç firmaya Google'ın mevcut iş ortaklarından Sony, LG ve Vizio'nun yeni aygıtları da eşlik edecek. Güney Koreli LG, zaten birkaç hafta önce boyutları 60 inçe kadar ulaşan yedi yeni Google TV platformlu televizyon piyasaya süreceğini müjdelemişti.

Endüstrinin en büyük teknoloji fuarında çok önemli gelişmelere sahne olacak Google TV'nin yeni yılda tüketicilerden umduğu ilgiyi görüp göremeyeceği merak konusu. Şuan için yalnızca 10 ülkede erişilebilir olan platformun yeni üretici ve ürünler sayesinde daha geniş bir tüketici kitlesine hitap etmesi bekleniyor. Son Google TV güncellemesinin beraberinde getirdiği yenilikler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki tanıtım videosundan ulaşabilirsiniz.

http://googletv.blogspot.co.uk/2013/01/bringing-more-entertainment-to-your-tv.html