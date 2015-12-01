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Google, Tesla'nın otopilot mühendisini bünyesine kattı

Sürücüsüz otomobillerde rekabet dozajı artıyor. Google, Tesla'da otopilot yazılımı üzerine çalışan Robert Rose'u bünyesine katarak otonom araçlar konusunda gözdağı vermekten çekinmedi.
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Google, Tesla'nın otopilot mühendisini bünyesine kattı
 
Google'ın sürücüsüz otomobiller konusunda uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Sonrasında ise bir çok teknoloji ve otomotiv şirketi bu konuda geliştirmelere devam ederek rekabete dahil oldu, ancak en çok konuşulan şüphesiz Tesla Motors.

Araçları servise çağırmadan yazılım güncellemesi ile otopilot özelliği kazandırabilen üretici bu konudaki uzman bir çalışanını Google'a kaptırmış gibi gözüküyor. Daha önce HP,Sony ve SpaceX şirketlerinde çalışan Robert Rose sonrasında yaklaşık 10 ay yapay zeka uygulamaları üzerine yoğunlaşmış ve Tesla Motors bünyesine katılmıştı. Tesla Motors bünyesinde tecrübesine 6 ay daha katan Rose kısa bir süre önce Google ekibine katıldı.
Google Robotics biriminde çalışmaya başlayan Rose'a hangi konuda görev verileceği henüz bilinmiyor. Boston Dynamics ilk akıllara gelen birim olsa da teknoloji devinin Robert Rose'u otonom araçlar konusunda çalıştırması daha muhtemel gözüküyor. Bu transfer Tesla'nın yaklaşık 2 ay önce Google Street View ekibindeki Liang Heng'i bünyesine katmasına bir misilleme olarak değerlendirilebilir. 
Daha önce Tesla'dan ayrılıp Apple'a geçen mühendislerin ardından Apple için "Tesla Mezarlığı" benzetmesi yapan Elon Musk Google'ın hamlesi için nasıl bir yorum yapacak merak konusu.

http://www.androidheadlines.com/2015/11/teslas-autopilot-engineering-manager-joins-google-robotics.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Hayir teknoloji gelişiyor fakat insanları da işsiz bırakacak şoförler issiz kalacak
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interwap 3 yıl
Google yıllardır çalışıyor çokta ilerleme kaydedemeyince baktı olacak gibi değil, Tesla araçları yollarda vızır vızır, kaptı bir tane mühendisini.
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Patren 3 yıl
elon musk çıkar yine bu sefer google mezarlığı der
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mr.big 3 yıl
Bonservisini merak ettim.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
çok uzak değil gelecekte şoföre ihtiyaç kalmayacak
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SakinAdam16 3 yıl
yaşlanınca torunlara anlatırız artık biz 9-10 saat direksiyon sallıyorduk diye
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supremum01 3 yıl
Bunlar otomobil severlerin dusmani.
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