Google, Tesla'nın otopilot mühendisini bünyesine kattı

Google'ın sürücüsüz otomobiller konusunda uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Sonrasında ise bir çok teknoloji ve otomotiv şirketi bu konuda geliştirmelere devam ederek rekabete dahil oldu, ancak en çok konuşulan şüphesiz Tesla Motors.

Araçları servise çağırmadan yazılım güncellemesi ile otopilot özelliği kazandırabilen üretici bu konudaki uzman bir çalışanını Google'a kaptırmış gibi gözüküyor. Daha önce HP,Sony ve SpaceX şirketlerinde çalışan Robert Rose sonrasında yaklaşık 10 ay yapay zeka uygulamaları üzerine yoğunlaşmış ve Tesla Motors bünyesine katılmıştı. Tesla Motors bünyesinde tecrübesine 6 ay daha katan Rose kısa bir süre önce Google ekibine katıldı.

Google Robotics biriminde çalışmaya başlayan Rose'a hangi konuda görev verileceği henüz bilinmiyor. Boston Dynamics ilk akıllara gelen birim olsa da teknoloji devinin Robert Rose'u otonom araçlar konusunda çalıştırması daha muhtemel gözüküyor. Bu transfer Tesla'nın yaklaşık 2 ay önce Google Street View ekibindeki Liang Heng'i bünyesine katmasına bir misilleme olarak değerlendirilebilir.

Daha önce Tesla'dan ayrılıp Apple'a geçen mühendislerin ardından Apple için "Tesla Mezarlığı" benzetmesi yapan Elon Musk Google'ın hamlesi için nasıl bir yorum yapacak merak konusu.

http://www.androidheadlines.com/2015/11/teslas-autopilot-engineering-manager-joins-google-robotics.html