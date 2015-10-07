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Google Translate, Android 6.0 ile birlikte 3.parti uygulamalara dahil olacak

3 yıl
2,4b
1
12
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Google Translate, Android 6.0 ile birlikte 3.parti uygulamalara dahil olacak
Google'ın Çeviri hizmeti dünya üzerinde milyonlarca insanın farklı dilleri anlaması için yardımcı oluyor. Ancak uygulamanın şu anki kullanımı çok da pratik sayılmaz. Bu konu üzerinde çalışan Google yeni ve daha kullanışlı bir yol bularak Android 6.0 ile hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yeni senaryoda kullanıcılar o an kullandıkları uygulamayı kapatmadan çeviri hizmetinden yararlanabilecek. Üçüncü parti yazılımlarla beraber çalışacak çeviri uygulaması bir metni seçtiğiniz zaman "Çevir" seçeneği sunacak. Bu sayede uygulamadan çıkmadan pop up ekran üzerinde çeviriye ulaşma ve çevirmek istediğimiz cümleyi düzenleme şansına sahip olacağız.

Malesef bu kullanıma yalnızca Android 6.0 Marshmallow yüklü akıllı telefonlar kavuşabilecek. iOS desteği konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.
 

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alemburda34 3 yıl en beğenilen
Çok güzel bir haber özellikle whatsapp ve messenger gibi programlarda çok kullanılır. Ayrıca haberi yazan arkadaşı tebrik ederim çok güzel resimlerle orneklemissiniz. Sadece resime bile bakarak haber anlaşılıyor. Kötüye kötü dediğimiz gibi iyiye iyi demesini de biliriz.
Çok güzel bir haber özellikle whatsapp ve messenger gibi programlarda çok kullanılır. Ayrıca haberi yazan arkadaşı tebrik ederim çok güzel resimlerle orneklemis...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Fenomenon 3 yıl
Bunun için Android 6'ya ne gerek var anlamadım, uygulama içi güncellemeyle bile bu özellik gelebilirdi. Anlaşılan amaç sadece marşmellowcuların kullanmasını sağlamak.
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ALAIN DELON 3 yıl
Süper, bekliyorduk uzun süredir
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GoldPunch 3 yıl
Çok iyi.
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Rachsuchtig 3 yıl
Süper bir özellik olmuş hem de copy yerine replace gibi var seçenek koymaları falan iyi düşünülmüş Lolipop'u beklemekten başka birşey gelmiyor elden en azından telefon Nexus
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byakrep 3 yıl
Süper bir gelişme. Uzun zamandır bunu neden yapmıyorlar diye düşünüyordum sonunda yaptılar.
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FOSTERthePEOPLE 3 yıl
Harika bir yenilik, sony'de small app'lerle idare ediliyordu ama bu çok daha kullanışlı
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Smile Man 3 yıl
Gec kalinsada gercekten iyi bir haber
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alemburda34 3 yıl en beğenilen
Çok güzel bir haber özellikle whatsapp ve messenger gibi programlarda çok kullanılır. Ayrıca haberi yazan arkadaşı tebrik ederim çok güzel resimlerle orneklemissiniz. Sadece resime bile bakarak haber anlaşılıyor. Kötüye kötü dediğimiz gibi iyiye iyi demesini de biliriz.
1 Yanıt Yanıtla +17
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psyshock 3 yıl alemburda34
donanimhaberde kaynak falan verilmedigi icin tabiki gorulememistir ama ceviri yaptigi yerden alip kopyalamis zaten.
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irish 3 yıl
Ooo on numara olur.
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