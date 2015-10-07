Google Translate, Android 6.0 ile birlikte 3.parti uygulamalara dahil olacak

Google'ın Çeviri hizmeti dünya üzerinde milyonlarca insanın farklı dilleri anlaması için yardımcı oluyor. Ancak uygulamanın şu anki kullanımı çok da pratik sayılmaz. Bu konu üzerinde çalışan Google yeni ve daha kullanışlı bir yol bularak Android 6.0 ile hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Malesef bu kullanıma yalnızca Android 6.0 Marshmallow yüklü akıllı telefonlar kavuşabilecek. iOS desteği konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.

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Yeni senaryoda kullanıcılar o an kullandıkları uygulamayı kapatmadan çeviri hizmetinden yararlanabilecek. Üçüncü parti yazılımlarla beraber çalışacak çeviri uygulaması bir metni seçtiğiniz zaman "Çevir" seçeneği sunacak. Bu sayede uygulamadan çıkmadan pop up ekran üzerinde çeviriye ulaşma ve çevirmek istediğimiz cümleyi düzenleme şansına sahip olacağız.