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Google: Tüketiciye refah sağlayan buluşlar, diğer firmalarla paylaşılmalı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Fujitsu'nun Motorola'ya açtığı davayla birlikte son yıllarda Android'li üreticilere karşı açılan patent davalarının toplam değerin 1 trilyon doları aştı. Açılan bu davaların en büyük kısmını ise Apple tarafından açılan davalar oluşturuyor.

Geçtiğimiz ekim ayında hayata gözlerini yuman efsane isim Steve Jobs, Apple'ın fikri haklarının çiğnenmemesi için Android'e karşı gerekirse ellerinde bulunan tüm nakit varlığıyla savaşacaklarını ifade etmişti. Steve Jobs sonrasında koltuğa oturan "operasyon dâhisi" Tim Cook, nispeten Jobs'a göre daha ılımlı görünse de "can sıkıcı" olarak nitelendirdiği patent davalarıyla Apple'ın fikri haklarını sonuna kadar savunacaklarını dile getirmişti.

Baktığımızda Apple'ın temel iddiası iPhone'un geliştirilme sürecinde koruma altına aldıkları buluşların, başta Android'li üreticiler tarafından telefonlarında yer verilmesi. Çünkü Apple cephesi, olayı değerlendirirken iPhone'un pazara getirdiği değişim rüzgarına vurgu yapıyor ve iPhone'a hayat veren bazı buluşların diğer üreticiler tarafından kullanılmasının fikri haklarına ve yaptıkları milyarlarca dolarlık araştırma geliştirme çalışmalarına tecavüz olduğunu nitelendiriyor.

Ancak Google cephesinden gelen son açıklamalar ise Google'ın olaya tam olarak böyle yaklaşmadığını göstermekte. İnternet devinin baş hukuk müşaviri Kent Walker, yakın zamanda "diğer firmaların başka şeyler geliştirmesi gerektiğini" ve "Apple'ın dünyanın mucidi" olmadığını söyleyen Tim Cook'la aynı görüşü paylaşmıyor.

Walker, ABD Senatosu Adalet Komitesi'ne bu ay gönderdiği mektupta "tüketiciye refah sağlayacak ticari buluşların", teknik patentler kadar önemli olduğunu belirtiyor. Walker'ın mektubunu yayınlayan All Things D'den John Paczkowski, Walker'ın savını şöyle ifade etmekte;

"Google'ın bakış açısına göre standart esasları belirleyen patentlerin yanı sıra, ticari olarak esas olan patentler de mevcut. Bu patentler, popüler olmasına bağlı olarak paylaşılması gereken esasları ifade ediyor. Teknik standartları belirleyen patentlerin suiistimali söz konusu olduğu gibi; ticari olarak esas olan patentlerin de suiistimali söz konusu. Dolayısıyla bunları koruma altına almak, sadece tüketiciye ve rekabetçi bir piyasaya zarar veriyor. Yani bu açıdan baktığımızda Apple'ın "çoklu dokunmatik" ya da "kaydır ve kilidi aç"la ilgili patentleri de tıpkı endüstriyel standartı ifade eden patentler gibi değerlendirilmesi gerekiyor."

Walker'ın bu savına Apple'ın hukuk danışmanı Bruce Sewell ise tamamen karşı çıkarken; komiteye gönderdiği cevap mektubunda şu satırlara yer vermiş;

"Apple'ın bilgisayar dünyasındaki buluşlarını mobil alana taşıyan iPhone'un yetenekleri, geleneksel telefonlara göre çok daha farklı bir kategoride. iPhone kullanarak fotoğraf çekmek, herhangi bir ofis dosyası hazırlamak, oyun oynamak ya da daha başka sayısız uygulamayı çalıştırmak; standartlaştırılmış protokoller ile mümkün değil. Apple, iPhone'un araştırma ve geliştirme çalışmasında; üçüncü parti geliştiriciler de iPhone'a uygulama geliştirmek için milyarlarca dolar harcadı. iPhone'un fiyatı da bu standart olmayan teknolojilerin ve yine Apple'ın büyük emek harcayarak geliştirdiği "standart olmayan" estetik tasarımın değerini yansıtmakta."

Her iki avukatın açıklamalarına baktığımızda; temel standartları ifade eden teknolojiler (cep telefonu gibi) ile tüketicilere çekici özellikler sunan teknolojilerin (örneğin iPhone) olduğu konusunda hem fikir olduklarını görmek mümkün. Ancak ayrılık tam bu noktada baş gösteriyor. Apple'a göre bu iki teknoloji arasındaki farkı ortadan kaldırdığımızda "mucidin yeni bir şeyler keşfetme amacını" ortadan kaldırıyoruz. Google'a göre ise tüketicilere çekici özellikler sunan teknolojiler de ticari olarak bir standartı ifade ediyor, çünkü bir üreticinin bu teknolojileri koruma altına alması; diğer üreticilerin elini kolunu bağlayarak tüketicilere benzer çözümler sunmasının önüne geçiyor.

Aradaki bu görüş farkı, yargı tarafından ne şekilde değerlendirilir şimdilik net birşey söylemek zor, ancak Tim Cook’un D10 konferasında söylediği şu cümleler, bu iki teknoloji arasındaki farkın net bir şekilde ortaya konulması gerektiğini açıkca ifade etmekte;

"Bizim bakış açımıza göre Apple, dünya için bir mucit değil. Tüm enerjimizi ve dikkatimizi, birilerinin ismini o buluşların üstüne yazması için kullanmadık. Eğer araştırma geliştirme mühendisiyseniz, dünyada başınıza gelebilecek en kötü şey; hayatınızı adadığınız şeylerin birileri tarafından alınıp kullanılmasıdır."


<a href="http://www.macrumors.com/2012/07/20/googles-top-lawyer-some-apple-inventions-are-commercially-essential-should-be-made-into-standards/">Macrumors</a> / <a href="http://allthingsd.com/20120720/google-claims-popularity-has-made-some-apple-patents-de-facto-essentials/">All Things D</a> Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Apple'a hak vermesine veriyorum.
Cidden dokunmatik ekran devrim buluş hatta mucize bile diyebilirsiniz.
Fakat bir yere kadar. Sizce de artık yetmiyor mu ?
Apple daha ne kadar para kazanmak istiyor ?
Dokunmatik ekran ve tablet piyasası nı sırf kendilerinin mi olsun istiyorlar ?
IBM bundan 50 yıl önce gelip " Masaüstü bilgisayarı benden başka kimse üretemez " deseydi, bugün bu kadar güzel grafikte oyunlar, internetin nimetleri veya başka şeyleri görebilirmiydik ?
iPhone, iPhone3G ve iPhone 3GS ' e kadar apple ' ın piyasada kayda deger rakibi yoktu.
Yaklaşık 3 sene boyunca tüm pazar kendilerinin degilmiydi ?
Daha artık ne istiyorlar ?
Tamam ilk sen olabilirsin güzel fakat senden sonra başkaları geldi ve senden daha iyi olma yolunda çok güzel ilerliyorlar.
Kabul etmek zorundasın çünkü hayatın gercegi bu.
Madem bunla yüzleşmek istemiyorduni WP gibi belli kısıtlamalar ile işletim sistemini satardın.
Pazarında %60'ından fazlasını domine ederdin. " Bu noktada kimse atlamasın donanımı kendi yapıyor diye, bildigin ARM firmasının işlemci mimarisini alıp modifiye ediyor "
Son söz olarak apple için şunu diyecegim.
Teknoloji patentleri 2 veya 3 sene ile kısıtlıdır. Sen teknoloji patentini arayüz patenti gibi gösterip piyasada tekel olmak için herkezi cignemeye kalkar isen, gün gelir yasaların önünde haklı olsan bile o yasa uygulayıcılar senin için yasaları işletmez !
Apple'a hak vermesine veriyorum.Cidden dokunmatik ekran devrim buluş hatta mucize bile diyebilirsiniz.Fakat bir yere kadar. Sizce de artık yetmiyor mu ...
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3 Yanıt Yanıtla +32
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hsngrms 6 yıl
Apple da haklı Google da, hakimlerin işi zor. Fakat Google haklılığa Apple'dan daha yakın bence çünkü temel fikirlerin telif hakkının olması mantıklı değil "çoklu dokunmatik" "kaydır ve kilidi aç" gibi fikirler sadece temeldir bunları hayata geçirmek için bir takım teknolojik bilgi gerekmektedir, telif hakkı bu teknoloji için alınmalıdır, aksi taktirde çok kısıtlayıcı, tekelleşmeye müsait, sömürgeci bir piyasa oluşacaktır...
Apple da haklı Google da, hakimlerin işi zor. Fakat Google haklılığa Apple'dan daha yakın bence çünkü temel fikirlerin telif hakkının olması mantıklı değil "ço...
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strahd_von_zarovich 6 yıl
kaanstar
TRde büyük bi firmayız aklınıza gelebilicek her ülke ile ortaklığımız var... Şirketimizde sadece APPLE ürünlerini kullanıyoruz... Çaycı ablamızda bile iphone var. Bu bizim şirket politikamız. Apple bize kuruş vermiyor sponsorluk adına. Tek verdiği şey programlarımızı Apple yazıyor. Her yıl 2 haneli milyon dolar kadar ciromuz oluyor. Neden böyle peki. Bundan 3 yıl önce yaşadığımız saçma bir olay yüzünden. yabancı ortaklar ile toplantı sırasında mavi ekran gördük neler yaşadığımızı anlayın artık. Şimdi Apple var sorun yok. Hatta 0 sorun. çaylar bile ipaddan isteniyor. Applea bu kadar saldıran cebinde 5 parası olmayan forum delikanlısı arkadaşlar. Böyle şeylere gerek yok. Paranız yoksa da illa pislik atmak için yazmayın! Neden bunu yazdım... Hala Apple şöyle böyle diyen eziklere idol olsun diye. Apple candır. Hızlılık candır. 6 yıldır çökmeyen ve hızından 1 gram eksilmeyen macler candır. Ha siz benim hayattaki tek amacım oyun oynamak için WİN. alırım derseniz oda beni bağlamaz.

Profilini kapatta insanlar gormesin bari ne oldugunu allahin kirosu.
kaanstarTRde büyük bi firmayız aklınıza gelebilicek her ülke ile ortaklığımız var... Şirketimizde sadece APPLE ürünlerini kullanıyoruz... Çayc...
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DH Misafiri 6 yıl
hobametin
apple aç gözlüdür dünyadaki bütün telefonlar bütün tabletler apple bile olsa yetinmez adamlar paylaşım 0 adamlarda facebook u apple yapsaydı paylaş butonu olmazdı Bazı şeyler bana çok saçma geliyor yok neymiş apple iphone sağa kaydırarak kilit açmanın telifini almış başka telefonda olamazmış , tam bir komedi. A serisi işlemcileri üret patentini al eyw kimsede üretmesinde bu ne kilit açı kimse yapamazmış.daha neler neler , halbuki deseki taklitleri orjinallerini yaşatır diye hem karizma artar hemde yaşatılırsın Allahtan Thomas Edison , Herman Hollerith hayatta değil adamların kafası atsa başlarım sizin patent savaşlarınıza dese dağılın lan dese evde mumun başında kitap okurduk heralde

thomas edison ailesi her üretilen ampül den patenet ücreti alıyorki zaten
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teramit 6 yıl
ya hazreti google kendi arama motoru algoritmanı halka açsana millet faydalansın kendi arama motorunu geliştirsin he, istermisin ama konuşuyorsun başkası açsın diye.önce kendi .ötünü açıcan sonra milletten istiycen.
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mahmut716 6 yıl
ilk emniyet kemerini üreten saab firmasıydı, sizce hala bunun telifini alıyor mudur? alması gerekir mi?
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muhamnet 6 yıl
Sitivi cabs xerox tan caldiklari icin kendine dava acsaydi "adam hakli" derdim.
Bkz: biyografisi...

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lyrasirius 6 yıl
mnstrdnc
BAR@N Dokunmatik ekrani telefonlarda kullanmayı apple buluşu sanan yorumcular da var ya söylenecek bir şey kalmamis. Retina display dediginiz şey de bir teknoloji değildir çözünürlük degerdir. Bugun pek çok firma üzerine çıkmıştır.
İyi salladin haaa O cozunurlugu veren var miydi apple dan once daha dogrusu ppi degerini . Apple olmasa e250 uretiyordu hala samsung Olay olmasi veya olmamasi degil bunun mobile donusturulmesi Kapasitif ekran multi touch apple dan sonra yayginlasti iyice

Kim neyi sallıyor belli değil ! Adamlar bir teknolojiyi alıyor ona bir isim koyuyor , sonrada insanlara bi güzel kendi teknolojisi gibi yutturuyor .Apple tarihin gelmiş geçmiş en büyük teknoloji hırsızıdır! Hiç bir fabrikası olmayan bir teknoloji firması olabilir mi ? O retina denen panelleri kim üretiyor ? Samsung, Lg ve Sharp . İstersen sen de siperiş ver bu firmalara filanca milyon adet panel sonrada kendi ismini koy istersen . Dokunmatik panele gelince bununda mucidi belli , üreticisi belli.60 larda ingiliz E.A Johnson adında bir adam , bugünkü en büyük üretici ise taiwanlı Wintek. Apple dünyanın en büyük "psikolojik pazarlama " firmasıdır . İnsan psikolojisini en iyi kullanan firmadır .Araştırma geliştirmeden bahsetmiş Tim Cook . Araştırma geliştirme bütçeleri ortada ve üstelik bu kendi anavatında bile tartışma konusuyken malesef ülkemizde kimsenin haberi bile yok ! ayırdıkları bütçe rakiplerinin 5te hatta 6 da biri .neden acaba ??
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OverClocK1ng 6 yıl
Valla bence Apple haklı değil. Apple çok aşırı para kazandı. Ama doyumsuz. 1 Trilyon Dolarlık şirket olmak için bir yerlerini yırtıyor. Hadi o da bitsin, başka bir bahane bulacak, bu aç gözlülük hiç bitmeyecek.
Neymiş. Apple, bir dokunmatik ekranda parmağını ekrana koyarak yana doğru kaydırarak tuş kilidini açmayı bulmuş. İyi o zaman hiç bir marka bunu yapmasın.
Hatta Apple ekrana dokunmayı bulsaydı diğer firmaların dokunmatik ekran kullanmasına bile engel olmak isterdi.
Neymiş: Çoklu dokunmatiği bulmuş. Başka markalarda ekrana 1 den fazla parmakla dokunamazmışız.
Vs. Vs. gider.
Asıl kızdığım Apple da değil aa. Böyle saçma sapan patentleri veren gerizekalı Patent Endüstrisinde.
Apple, ben ekranda parmağını kaydırarak tuş kilidini açmayı buldum dediği zaman ona o patenti vermemeleri lazım. Öyle saçma sapan şey mi olur. Ama öyle işte.
Adil Dünya Düzeni !!!
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Vipracing 6 yıl
Başka bir deyiş ile Google : Apple'ın icatları o kadar muhteşemki bunu sırf kendileri kullanamamalı
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DH Misafiri 6 yıl
yani işin en salak kısmı ise kendi söyledikleri şey bir arge mühendisi laf olsun diye mi bir şey geliştiriyor, eğer tüketiciye yaramıyacaksa niye geliştiriyor niye üretiyor, her bir standart için herkes para ödeyecekse ki bu sonuçta bizden çıkıyor yakın zamanda okuduğum bir yazıda telefona ödenen paranın yarısından fazlası bunlara ödeniyorsa, bu durumda biz ankesörlü telefonlara dönelim daha iyi, en azından telefonu ilk üretim amacına uygun şekilde kullanırız.
Bu firmalarda avucunu yalar bundan sonra çünkü kusura bakmayın 1 trilyonluk davaların bir şekilde parası gene bizden çıkacak, onlar inatlaşıyor diye belki 100 tl ye üretilen telefonu vatandaşlar 2000-3000 tl ye alıyorlar.
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nurettinaz 6 yıl
Googleapple iste en iyi tarif bu bence adamlar cidden son zamanlarda oldukca tuketici dostu tavirlar takiniyorlar darisi diger dunya devlerinin basina
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BarGoS 6 yıl
Apple : Patentlerimizi çaldılar, yedirmeyiz ulen.
Google : inciswf.com/...
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mert1907 6 yıl
Fanlığa gerek yok. Apple teknoloji dünyasına iPhone ile çok şey kazandırdı. Şimdi ise diğer firmalar bunu daha ileriye taşıdılar. Önceleri firmalar aman kullanıcıları uyandırmayalım tarzında iken artık herşey gözler önünde. Nokia hariç tabi. O hala kullanıcıları saf sanmaya devam ediyor. Zaten her zaman teknoloji dünyasında böyle olmuştur. Birileri çıkar bir yol açar diğerleri o yolu asfaltlar, mıcırlar otoban yapar.
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