Google: Tüketiciye refah sağlayan buluşlar, diğer firmalarla paylaşılmalı

Fujitsu'nun Motorola'ya açtığı davayla birlikte son yıllarda Android'li üreticilere karşı açılan patent davalarının toplam değerin 1 trilyon doları aştı. Açılan bu davaların en büyük kısmını ise Apple tarafından açılan davalar oluşturuyor.

Geçtiğimiz ekim ayında hayata gözlerini yuman efsane isim Steve Jobs, Apple'ın fikri haklarının çiğnenmemesi için Android'e karşı gerekirse ellerinde bulunan tüm nakit varlığıyla savaşacaklarını ifade etmişti. Steve Jobs sonrasında koltuğa oturan "operasyon dâhisi" Tim Cook, nispeten Jobs'a göre daha ılımlı görünse de "can sıkıcı" olarak nitelendirdiği patent davalarıyla Apple'ın fikri haklarını sonuna kadar savunacaklarını dile getirmişti.

Baktığımızda Apple'ın temel iddiası iPhone'un geliştirilme sürecinde koruma altına aldıkları buluşların, başta Android'li üreticiler tarafından telefonlarında yer verilmesi. Çünkü Apple cephesi, olayı değerlendirirken iPhone'un pazara getirdiği değişim rüzgarına vurgu yapıyor ve iPhone'a hayat veren bazı buluşların diğer üreticiler tarafından kullanılmasının fikri haklarına ve yaptıkları milyarlarca dolarlık araştırma geliştirme çalışmalarına tecavüz olduğunu nitelendiriyor.

Ancak Google cephesinden gelen son açıklamalar ise Google'ın olaya tam olarak böyle yaklaşmadığını göstermekte. İnternet devinin baş hukuk müşaviri Kent Walker, yakın zamanda "diğer firmaların başka şeyler geliştirmesi gerektiğini" ve "Apple'ın dünyanın mucidi" olmadığını söyleyen Tim Cook'la aynı görüşü paylaşmıyor.

Walker, ABD Senatosu Adalet Komitesi'ne bu ay gönderdiği mektupta "tüketiciye refah sağlayacak ticari buluşların", teknik patentler kadar önemli olduğunu belirtiyor. Walker'ın mektubunu yayınlayan All Things D'den John Paczkowski, Walker'ın savını şöyle ifade etmekte;

"Google'ın bakış açısına göre standart esasları belirleyen patentlerin yanı sıra, ticari olarak esas olan patentler de mevcut. Bu patentler, popüler olmasına bağlı olarak paylaşılması gereken esasları ifade ediyor. Teknik standartları belirleyen patentlerin suiistimali söz konusu olduğu gibi; ticari olarak esas olan patentlerin de suiistimali söz konusu. Dolayısıyla bunları koruma altına almak, sadece tüketiciye ve rekabetçi bir piyasaya zarar veriyor. Yani bu açıdan baktığımızda Apple'ın "çoklu dokunmatik" ya da "kaydır ve kilidi aç"la ilgili patentleri de tıpkı endüstriyel standartı ifade eden patentler gibi değerlendirilmesi gerekiyor."

Walker'ın bu savına Apple'ın hukuk danışmanı Bruce Sewell ise tamamen karşı çıkarken; komiteye gönderdiği cevap mektubunda şu satırlara yer vermiş;

"Apple'ın bilgisayar dünyasındaki buluşlarını mobil alana taşıyan iPhone'un yetenekleri, geleneksel telefonlara göre çok daha farklı bir kategoride. iPhone kullanarak fotoğraf çekmek, herhangi bir ofis dosyası hazırlamak, oyun oynamak ya da daha başka sayısız uygulamayı çalıştırmak; standartlaştırılmış protokoller ile mümkün değil. Apple, iPhone'un araştırma ve geliştirme çalışmasında; üçüncü parti geliştiriciler de iPhone'a uygulama geliştirmek için milyarlarca dolar harcadı. iPhone'un fiyatı da bu standart olmayan teknolojilerin ve yine Apple'ın büyük emek harcayarak geliştirdiği "standart olmayan" estetik tasarımın değerini yansıtmakta."

Her iki avukatın açıklamalarına baktığımızda; temel standartları ifade eden teknolojiler (cep telefonu gibi) ile tüketicilere çekici özellikler sunan teknolojilerin (örneğin iPhone) olduğu konusunda hem fikir olduklarını görmek mümkün. Ancak ayrılık tam bu noktada baş gösteriyor. Apple'a göre bu iki teknoloji arasındaki farkı ortadan kaldırdığımızda "mucidin yeni bir şeyler keşfetme amacını" ortadan kaldırıyoruz. Google'a göre ise tüketicilere çekici özellikler sunan teknolojiler de ticari olarak bir standartı ifade ediyor, çünkü bir üreticinin bu teknolojileri koruma altına alması; diğer üreticilerin elini kolunu bağlayarak tüketicilere benzer çözümler sunmasının önüne geçiyor.

Aradaki bu görüş farkı, yargı tarafından ne şekilde değerlendirilir şimdilik net birşey söylemek zor, ancak Tim Cook’un D10 konferasında söylediği şu cümleler, bu iki teknoloji arasındaki farkın net bir şekilde ortaya konulması gerektiğini açıkca ifade etmekte;

"Bizim bakış açımıza göre Apple, dünya için bir mucit değil. Tüm enerjimizi ve dikkatimizi, birilerinin ismini o buluşların üstüne yazması için kullanmadık. Eğer araştırma geliştirme mühendisiyseniz, dünyada başınıza gelebilecek en kötü şey; hayatınızı adadığınız şeylerin birileri tarafından alınıp kullanılmasıdır."

<a href="http://www.macrumors.com/2012/07/20/googles-top-lawyer-some-apple-inventions-are-commercially-essential-should-be-made-into-standards/">Macrumors</a> / <a href="http://allthingsd.com/20120720/google-claims-popularity-has-made-some-apple-patents-de-facto-essentials/">All Things D</a>