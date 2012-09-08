Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Virus Total internet güvenlik firmasını satın aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Motorola Mobility firmasının satın alma sürecini global olarak tamamlayan Google, yeni firmaları bünyesine katmaya devam ediyor.

Google'ın satın aldığı son firma internet güvenlik firması olan Virus Total. Firma yaptığı duyuruda kullanıcılar için iyi, zararlı yazılım geliştiricileri için kötü haberleri olduğunu, bundan böyle Google'ın altyapısı ile ihtiyaç olunan her an araçlarının kullanıma hazır olacağını vurguladı.

Google ise her zaman güvenliğe önem verdiklerini ve web güvenliği konusunda önemli işler başaran Virus Total'ın gelişmesi için gerekli altyapıyı sunacaklarını açıkladı. 

Virus Total bağımsız olarak faaliyetlerine ve diğer firmalarla olan ortaklıklarına devam edecek. Firmanın en önemli faaliyeti web üzerinden dosya veya URL kontrolü yaptırabilmenizdi.

Satın almanın miktarı ve gelecek planları hakkında bilgi verilmedi. Ancak Google'ın en çok başını ağrıtan konuların başında gelen Android işletim sistemini istila eden zararlı yazılımlar konusunda, Virus Total'ın tecrübelerinden yararlanacağı kesin gibi.

http://blog.virustotal.com/2012/09/an-update-from-virustotal.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
multiTYRT 7 yıl
Tabi, Android üzerine 20000 den fazla virüs yazılmış. Alması normal. Açığı kapatıyorlar.

The bomb has been planted ...




Fazla vurmayın şakaydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Harika bir haber, en azından fahiş fiyatlarla güvenlik ürünleri kullanmak zorunda kalmayacağız... (umarım)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dinidar 7 yıl
Çok güzel bi haber Virustotal.com çok faydalı bi site Google ın satın almasıyla sitenin geleceği sağlama alınmış oldu çok daha gelişecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 7 yıl
iyi olmuş bu, android içinde kullanılırsa süper olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 7 yıl
parası çok ülke bile alabilirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 7 yıl
para var huzur var al gitsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
eh durum ciddi olduğundan ciddi bir virüs veritabanına ihtiyaç var tabi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Serlilo 7 yıl
En sonunda bir haber çıkacak google interneti satın aldı diye..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 7 yıl
microsoft gibi ücretsiz antivirüs programı yaparsa google çok iyi olur valla
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
inşallah bize telefonlarımızda antivirüs kullanmak zorunda bırakmazlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +84 Mutlak.Sıfır +84 Bay Robot +72 sepulturgay +68 frostburn +46 WB +46 deoks +43 interwap +34 unknownartist +32 Askaparta +31
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2108 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, malware ve
2 etiket daha android google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony Vaio Duo 11 video inceleme "Windows 8 Tablet ve PC Bir Arada! 7 yıl Uygulama Haber 21. Bölüm "Bastion, Michael Jackson Experience, Supermagical ve 10 konu daha" 7 yıl IFA 2012: Toshiba AT 300 Tegra 3'lü yeni tablet 7 yıl HTC Desire X inceleme "Yeni Fiyat/Performans Telefonu" video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim