Google, Virus Total internet güvenlik firmasını satın aldı

Motorola Mobility firmasının satın alma sürecini global olarak tamamlayan Google, yeni firmaları bünyesine katmaya devam ediyor.





Google'ın satın aldığı son firma internet güvenlik firması olan Virus Total. Firma yaptığı duyuruda kullanıcılar için iyi, zararlı yazılım geliştiricileri için kötü haberleri olduğunu, bundan böyle Google'ın altyapısı ile ihtiyaç olunan her an araçlarının kullanıma hazır olacağını vurguladı.





Google ise her zaman güvenliğe önem verdiklerini ve web güvenliği konusunda önemli işler başaran Virus Total'ın gelişmesi için gerekli altyapıyı sunacaklarını açıkladı.





Virus Total bağımsız olarak faaliyetlerine ve diğer firmalarla olan ortaklıklarına devam edecek. Firmanın en önemli faaliyeti web üzerinden dosya veya URL kontrolü yaptırabilmenizdi.





Satın almanın miktarı ve gelecek planları hakkında bilgi verilmedi. Ancak Google'ın en çok başını ağrıtan konuların başında gelen Android işletim sistemini istila eden zararlı yazılımlar konusunda, Virus Total'ın tecrübelerinden yararlanacağı kesin gibi.