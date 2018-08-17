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Samsung Brezilya'dan stok fotoğraf cinliği

Galaxy A8'deki çift ön kameranın kaliteli çekimler yaptığını göstermek isteyen Samsung Brezilya'nın foyası meydana çıktı. Şirketin Twitter'da yayınladığı fotoğrafların stok fotoğraf olduğu anlaşıldı.
9 ay
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14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bundan birkaç yıl önce Huawei, resmi Google Plus hesabında harika çekilmiş bir fotoğraf paylaşmıştı. Bahsi geçen dönemde P9 modeli gündemdeydi ve herkes fotoğrafın P9'daki çift kamera kullanılarak çekildiğini düşünmüştü. Ancak daha sonra EXIF verileri görüntünün P9 yerine özel bir lens kullanılarak Canon EOS 5D Mark III ile çekildiğini ortaya çıkardı.
Galaxy A8 modelindeki çift selfie kamerasını tanıtmak için stok fotoğraf kullandığı ifşa olan Samsung Brezilya da benzer bir olayla gündeme geldi. Şirket resmi Twitter hesabında bir fotoğraf yayınladı ve resmin A8 kullanılarak çekildiğini belirtti. Ancak daha sonra, resmin 2015 yılında çekildiği ve başlığının "Mutlu görünen güzel bir hippi çiftinin portresi" olduğu ortaya çıktı.

Sadece bir değil iki stok fotoğraf kullanıldı

Dahası da var. Samsung Brezilya çift ön kameranın reklamını yapmak için bu görüntüden ayrı olarak başka bir fotoğraf daha kullandı. Söz konusu ikinci fotoğrafın da stok fotoğraf olduğunun anlaşılması uzun sürmedi. Her iki fotoğraf da Getty Images adlı stok fotoğraf sitesinden tanesi 499 dolara alınmıştı. Yani şirket akıllı telefonun selfie kamerasının ne kadar iyi çekim yaptığı izlenimi vermek için Getty Images'a toplam 998 dolar ödedi.
Görüntülerin stok fotoğraf olduğu Twitter kullanıcısı @feliperas tarafından ifşa edildi. Şirket bu iddialara "Oops, üzgünüm, haklısın, Feliperas. Daha önce verilen cevap gerçekten doğru değildi. Yayınladığımız fotoğrafların çoğu akıllı telefonlarımız kullanılarak çekiliyor ancak bazıları bunun gibi hedef kitlemizin davranışını ifade eden resimlerdir" şeklinde bir cevap verdi.

https://twitter.com/feliperas/status/1030113594413854720 Yorum Yaz
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Bay Robot 9 ay en beğenilen
Apple yapsa zamzungcular yıkmıştı burayı şimdiye...
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General. 9 ay
Bizim başkan yine aldatıldı.
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Redunay 9 ay
İyi kıvırmış
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haylaz__ 9 ay
Reklamlarda alt yazılara dikkatli bakın neler yazıyor
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karaköy_soğancısı 9 ay
K A N D I R I L D I K
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sissil 9 ay
Forever HTC
Siz çöp cihazları kullanmaya devam edin
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Phenx 9 ay
Güldüm
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sniper23 9 ay
Gene kandırıldık.
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Spider_hip 9 ay
Ondan sonra alan insan 40 ayar ile uğraşsın böyle fotoğraf çekebilmek için. Sonuçlar hüsran olunca da, ben beceremiyorum herhalde deyip fotoğrafçılığa küssün.
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interwap 9 ay
Nokia'da benzer hataya düşmüştü. Üstelik TV'lerde yayınlanan reklam fimlerinde bunu yapmıştı.
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General. 9 ay
Bizim başkan yine aldatıldı.
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Mianfei 9 ay
Exif editing in 2k18 lul xd
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Bay Robot 9 ay en beğenilen
Apple yapsa zamzungcular yıkmıştı burayı şimdiye...
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cumur 9 ay Bay Robot
Apple in bizdeki reklamlarında alttan hıphızlı bi yazı geçiyor dikkat ettiniz mi, o yazıda özel mercek ve ışık teknikleri kullanılmıştır yazar samsungu savunmak için yazmadım bu yazıyı tarafsız düşünün diye yazdım
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9 etiket daha Galaxy A8 cep telefonu samsung brezilya stok fotoğraf Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
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