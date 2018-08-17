Samsung Brezilya'dan stok fotoğraf cinliği

Bundan birkaç yıl önce Huawei, resmi Google Plus hesabında harika çekilmiş bir fotoğraf paylaşmıştı. Bahsi geçen dönemde P9 modeli gündemdeydi ve herkes fotoğrafın P9'daki çift kamera kullanılarak çekildiğini düşünmüştü. Ancak daha sonra EXIF verileri görüntünün P9 yerine özel bir lens kullanılarak Canon EOS 5D Mark III ile çekildiğini ortaya çıkardı.

Galaxy A8 modelindeki çift selfie kamerasını tanıtmak için stok fotoğraf kullandığı ifşa olan Samsung Brezilya da benzer bir olayla gündeme geldi. Şirket resmi Twitter hesabında bir fotoğraf yayınladı ve resmin A8 kullanılarak çekildiğini belirtti. Ancak daha sonra, resmin 2015 yılında çekildiği ve başlığının "Mutlu görünen güzel bir hippi çiftinin portresi" olduğu ortaya çıktı.

Sadece bir değil iki stok fotoğraf kullanıldı

Dahası da var. Samsung Brezilya çift ön kameranın reklamını yapmak için bu görüntüden ayrı olarak başka bir fotoğraf daha kullandı. Söz konusu ikinci fotoğrafın da stok fotoğraf olduğunun anlaşılması uzun sürmedi. Her iki fotoğraf da Getty Images adlı stok fotoğraf sitesinden tanesi 499 dolara alınmıştı. Yani şirket akıllı telefonun selfie kamerasının ne kadar iyi çekim yaptığı izlenimi vermek için Getty Images'a toplam 998 dolar ödedi.

Görüntülerin stok fotoğraf olduğu Twitter kullanıcısı @feliperas tarafından ifşa edildi. Şirket bu iddialara "Oops, üzgünüm, haklısın, Feliperas. Daha önce verilen cevap gerçekten doğru değildi. Yayınladığımız fotoğrafların çoğu akıllı telefonlarımız kullanılarak çekiliyor ancak bazıları bunun gibi hedef kitlemizin davranışını ifade eden resimlerdir" şeklinde bir cevap verdi.

https://twitter.com/feliperas/status/1030113594413854720