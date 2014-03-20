Google Voice ileride Hangouts içerisine dahil edilebilir





Google'ın iletişim araçlarını biraraya toplama projesi olan Hangouts, varsayılan SMS uygulaması seçeneği sunsa da halen geliştirilmeye devam ediyor. MMS konusunda yapılan çalışmaların yanında sesli arama özelliğinin de entegre edileceği iddiası ortaya atıldı.





Google sesli arama özelliğini belirli ücretler ile uzun süredir Google Voice platformu ile devam ettirmekteydi. Ancak platformun çok fazla ilgi görmemesi nedeniyle Hangouts'a entegrasyon kararı alındı.





Bu işlemin birkaç ay içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor. Google Voice fonksiyon olarak kaybolmayacak. Sadece uygulamaları kullanımdan kaldırılacak. Böylece Hangouts sesli arama desteğine kavuşmuş olacak.





Google'ın yeni entegrasyonu muhtemelen Android 4.5 sürümü ile birlikte Haziran sonlarında lanse etmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-may-soon-kill-Google-Voice-and-fold-it-into-Hangouts_id54047