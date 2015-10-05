Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Windows mobil ekosistemine geri dönüyor

3 yıl
2,9b
1
21
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, Windows mobil ekosistemine geri dönüyor

Google bilindiği üzere App Store mağazasında oldukça aktif ve pek çok uygulaması en çok indirilenler arasında yer alıyor. Bununla birlikte Windows Phone ekosisteminde Google varlık göstermiyor ve Google uygulamalarına alternatif sayısız uygulama mevcut. 

Google geçmiş dönemde Windows Phone ekosisteminin yeterince büyük olmadığını bahane ederek uygulama geliştirmeyi bırakmıştı ancak Windows 10 ile birlikte bu tabunun yıkılacağı konuşuluyor. 

Gelen bilgilere göre yarın ki Windows 10 etkinliğinde Google'ın geri dönüşüne de geniş yer ayrılacak. Microsoft'un iki yeni amiral gemi modeli Lumia 950 ve Lumia 950 XL modelleri etkinlikte boy gösterirken, Windows 10 mobil için de çıkış tarihi netleşecek. Google'ın uygulamalarının çıkış tarihi ile birlikte Windows mağazasında yerini alacağı belirtiliyor. 

İlk etapta YouTube, Hangouts, Google Voice ve Google Play Music uygulamaları Windows 10 mobil için hazır hale getirilecek. Sonrasında da sırasıyla diğer Google uygulamalarını görebileceğiz. Şimdilik bu bilgiler kesinlik kazanmış değil ancak Google uygulamaları ile birlikte Windows 10 mobil işletim sisteminin iyi bir hava yakalayacağı muhakkak. Bugüne kadar uygulama ekosistemindeki eksiklik ile eleştirilen Windows 10 geliştiricilerin dikkatini çekebilirse gelecek adına önemli bir adım atacaktır.  

http://www.phonearena.com/news/Google-may-prep-YouTube-Hangouts-and-others-for-Windows-10-Mobile_id74381 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
olağan_şüpheli 3 yıl en beğenilen
Gelirse ekime kadar.sonra ben satıyorum lumiayı.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihat_, 3 yıl
Tubecast varken
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 3 yıl Cihat_,
Cihat_,
Tubecast varken


Aynen öyle. Bana göre android Youtube uygulamasından kat kat iyi.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 3 yıl
Google'ın WP için tutumundan sonra hala google servislerini kullanmak istiyorum diyen varsa gitsin camdan atlasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 3 yıl
Market falan bahane. WP zaten güzel bir işletim sistemi ve kim ne derse desin marketide idare eder seviyede. Microsoft'un tek sorunu cihazlarının aşırı pahalı olması. Yani yakın özelliklerde ki iki Windows ve Android işletim sistemli amiral gemisi telefondan Windows olan her zaman daha pahalı piyasaya çıkıyor. E haliylede aynı fiyat segmentinde Android olan cihaz uygulama mağazası ve daha çok kullanılan sistem olmasıyla fark atıyor.

Microsoft'un yüksek satışlar yapması için tek ihtiyacı olan f/p cihazları. Koysun biraz piyasaya 750-1000 TL bandında amiral gemi kıvamına yakın bir cihaz bak nasıl peynir ekmek gibi satacak ülkemizde. Lumia 950 ve Lumia 950 XL çıkacak mesela, kesinlikle kötü telefonlar değiller aksine çok kaliteli cihazlar piyasadaki bir çok cihazdan da öndeler ancak öyle pahalı bir fiyatdan piyasaya sürüyorlar ki akıl sır erdiremiyoruz. Kusura bakmasınlar ama o fiyatlarla zarar etmeyede devam ederler mobil sektörde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cherkesomer 3 yıl
androidden sıkılın lumia 1520 ye geçiş yaptım.. wp 10 yüklü şuan uygulamalarla senkron sorunları yaşıyor pil süresi azaldı işlemci ısınmaya başladı ama yinede sevdim.. her wp kullanıcısı gibi tek sorun uygulamalar.. 10 tam sürüm çıkınca o sıkıntı büyük oranda azalacaktır.. androidi htc hero dan beri kullanıyorum oyüzden çıkıp abuk subuk konuşan wp den bihalt olmaz diyenler siz bada falan kullanırken android kullanan biri olarak önünüze bakın diyorum fazla değil 3 aya yeni modeller çıkar azınız açık taksitle gidip yenisini alın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Plegus 3 yıl
Bakın emin misiniz? 930'um ciddi hasar aldı, tamir ettirmek yerine androide dönüş yapmayı düşünüyordum bugün yarın. Eğer bu gerçekse bekleyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Mobil platformda Android iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Microsoft'tan bir cacık ollll-maaaaazzzz.
Yıllardır söylüyorum.
Savunucuları ve avukatları olan arkadaşlar da sürekli aynı lafı papağan gibi:
"Market gelişecek. Gelişsin, o zaman gör bak"
deyip durdular. Üzerinden her halde 2-3 yıl geçmiştir.
Bi cacık olmadı. Olmaz da...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
Karşılıklı patent davalarında anlaşma sonucunda bu sonuca ulaşmışlar demek. Microsoft'un elinde artık kaç tane patent varsa, mafya gibi bütün mobil camiasını yukletti bütün uygulamalarını, google'ı da dize getirdi en sonunda.
umarım google efendi gibi uygulama yapar da cortana destekli bing çalışmayan lumialarda google kullanabiliriz.
google ardından diğer geliştiriciler de şöyle bir bakmaya en azından niyetleneceklerdir. alternatif ve kaliteli uygulamaları görmek umuduyla artık.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Frezzka 3 yıl
zultaran
insiderdan daha geçen gün indirip kurdum lm925e wp10u abartısız 2 saatte pili bitirdi ve wp8de kullandığım birkaç uygulamam wp10 yükleyince kayboldu sanki çok fazla uygulama varda birde sürekli takılıyor ve çok yavaş açılıyordu uygulamalar hatta tuş takımı bile zor açılıyordu.bu ay içinde çıkacağını düşünmüyorum hatta bu sene içinde çıkabileceğini düşünmüyorum. Gidin para biriktirin 6,6s filan alın uzun süre kullanın diyeceğim kızacaksız ama microsoft artık bu işi iyice abarttı çoğu lumia sever bile yıldı artık bu saçmalıklardan.

l925 var aynı sorunlar mevcuttu 10536.1004 yüklü şu an.
Fabrika ayarlarına dönerseniz "teknik önizleme sürümü" için gayet sağlıklı çalışıyor. Sistem altyapısı tamamlanıyor. Öncelikli telefonlar var bu durumda. Youtube üzerinden l930 ya da 1520 yüklü haline bakarsanız "teknik önizleme sürümü" için fazlasıyla akıcı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Google in yerinde olsam vermem sonucta rakip firma
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Google in yerinde olsam vermem sonucta rakip firma

Rakip firma olarak görürsen ondan daha çok çalışarak onu geçmeye çalışırsın. Düşman firma olarak görürsen ondan daha fazla ilerlemek yerine önüne taş koyup geri kalmasını sağlarsın. İkisi de seni öne geçirir ama ikincisini tercih ettiğinde tüketiciye de zarar verirsin.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zultaran 3 yıl
insiderdan daha geçen gün indirip kurdum lm925'e wp10'u abartısız 2 saatte pili bitirdi ve wp8'de kullandığım birkaç uygulamam wp10 yükleyince kayboldu sanki çok fazla uygulama varda birde sürekli takılıyor ve çok yavaş açılıyordu uygulamalar hatta tuş takımı bile zor açılıyordu.bu ay içinde çıkacağını düşünmüyorum hatta bu sene içinde çıkabileceğini düşünmüyorum.
Gidin para biriktirin 6,6s filan alın uzun süre kullanın diyeceğim kızacaksız ama microsoft artık bu işi iyice abarttı çoğu lumia sever bile yıldı artık bu saçmalıklardan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2943 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Huawei G8 ön inceleme videosu 3 yıl Dijital Perde : Marslı Film İncelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim