Google, Windows mobil ekosistemine geri dönüyor

Google bilindiği üzere App Store mağazasında oldukça aktif ve pek çok uygulaması en çok indirilenler arasında yer alıyor. Bununla birlikte Windows Phone ekosisteminde Google varlık göstermiyor ve Google uygulamalarına alternatif sayısız uygulama mevcut.





Google geçmiş dönemde Windows Phone ekosisteminin yeterince büyük olmadığını bahane ederek uygulama geliştirmeyi bırakmıştı ancak Windows 10 ile birlikte bu tabunun yıkılacağı konuşuluyor.





Gelen bilgilere göre yarın ki Windows 10 etkinliğinde Google'ın geri dönüşüne de geniş yer ayrılacak. Microsoft'un iki yeni amiral gemi modeli Lumia 950 ve Lumia 950 XL modelleri etkinlikte boy gösterirken, Windows 10 mobil için de çıkış tarihi netleşecek. Google'ın uygulamalarının çıkış tarihi ile birlikte Windows mağazasında yerini alacağı belirtiliyor.





İlk etapta YouTube, Hangouts, Google Voice ve Google Play Music uygulamaları Windows 10 mobil için hazır hale getirilecek. Sonrasında da sırasıyla diğer Google uygulamalarını görebileceğiz. Şimdilik bu bilgiler kesinlik kazanmış değil ancak Google uygulamaları ile birlikte Windows 10 mobil işletim sisteminin iyi bir hava yakalayacağı muhakkak. Bugüne kadar uygulama ekosistemindeki eksiklik ile eleştirilen Windows 10 geliştiricilerin dikkatini çekebilirse gelecek adına önemli bir adım atacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Google-may-prep-YouTube-Hangouts-and-others-for-Windows-10-Mobile_id74381