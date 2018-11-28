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Turkcell’den uçan baz istasyonu: Dronecell

Turkcell, acil durumlarda ve yoğun kullanımlarda kesintisiz iletişim hizmeti sunmak için drone teknolojisi ile uçan baz istasyonu geliştirdi. Dronecell adı verilen teknolojinin reklam filmi yayınlandı
5 ay
21,4b
1
21
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell, uçan baz istasyonu teknolojisini hayata geçirdi. İhtiyaç olan bölgelere, drone yardımıyla 4.5G sinyali iletilecek. Dronecell, özellikle afetler ve acil durumlarda görev alacak.

Dronecell, 4.5G hizmeti sunulmak istenen yere havalanıp kara ile bağlantısı olmadan ses ve data hizmeti sağlayacak. Dronecell, hedef noktaya ulaştığında motorlarını dinlenme moduna alarak uzun süre 4.5G bağlantı hizmeti sunuyor. 

Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerde ve acil durumlarda arama kurtarma ekiplerine ve halka iletişim desteği sağlamak için dizayn edildi. Acil durumlara ek olarak, telefonun çekmediği bölgelerde gerçekleştirilen sosyal etkinliklere de şebeke desteği sunacak. Konser, miting, maç gibi insanların geçici ama yoğun olarak toplandığı sosyal alanlarda hizmet verecek.

Dronecell için reklam filmi yayınlandı. Reklam filminde Droncell’in acil durumlarda kullanılacağına vurgu yapılırken “hiçbir zaman kullanmamak dileğiyle” sözlerine yer veriliyor.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı bir köyde, telefon çekmediği için vatandaşlar Dronecell'e benzer çözüm üretmişti. Telefon, yalnızca yerden yüksek yerlerde çektiği için bir telefonu drone ile havalandırıp Bluetooth üzerinden görüşme yapılıyor. Bu haberin basın organlarına düşmesinin ardından, Turkcell o köye baz istasyonu kurdu. 

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king56 5 ay en beğenilen

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goldena 5 ay
Pratikte işe yaramaz konser miting gibi kalabalıklarda mobil baz istasyonları çöküyor. ufakcık drone mu ? O kalabalığı kaldıracak ?

Mobil istasyon
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Pratikte işe yaramaz konser miting gibi kalabalıklarda mobil baz istasyonları çöküyor. ufakcık drone mu ? O kalabalığı kaldıracak ?Mobil istas...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 4 ay
Tıraş diye yazılır o.
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Ybarış 5 ay
Traşşş yer mi la donanımhaber okuyucusu
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stagemasterone 5 ay
reklamdaki dron ile tanıtılan farklı tanıtılan düşecekmiş gibi duruyor reklamdaki ise oyuncak. Umarım ihtiyaç olmaz ihtiyaç olduğunda da umarım bekleneni verir.
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fenerbahce_34 5 ay
Uçan baz fiyatlar tam gaz
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TearsForFears 5 ay
Afet durumları için düşünülmüş bir çözüm. Böyle bir durumda azıcık bile etkisi olsa yeter. Daha iyi fikri olan buyursun yazsın.
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maaart 5 ay
yine laf olsun torba dolsun bir hizmet, bu uygulama drone ile değil zeplin ile yapılır, ve yurt dışında örnekleri var, ama zeplincell diye sunsalar kimse anlamayacak, zeplin ne denecek, bu dönemde de drone popüler ve bilindik birşey droncecell diye kaktırılmış, ancak dendiği gibi acil durumlarda böyle havadan kapsama için çözüm zeplin ile yapılan uygulamalardır.
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ceo-tr 5 ay maaart
haklısın hocam. zeplin ve drone ile hibrit bir araç yapsalar daha mantıklı. hatta zeplinin üst kısmına da güneş paneli ekle. misss.
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Let Down 5 ay
Drone un havada kalma süresi nedir ki 1 bilemedin iki saat. Kapasitesine değinmeye bile gerek yok. Bunun yerine bu tür hizmet getirmek istiyorlarsa AWACS uçakları gibi yakıt ikmalsiz 10 saat havada kalabilen uçaklarla hizmet versinler. Drone la anca göz boyama , bir halta da yaramaz.
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Guest-72BF5FF36 5 ay
Hayali güzel de teknoloji o kadar ilerlemedi işin piarını yapmışlar. Konser alanın içine direkler koyup küçük hücreler oluşturmak daha mantıklı
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krkmz1666 5 ay
Bursa'da çekmeyen bir sürü yer var sokak aralarında Fatura yazarken getirin işimiz bittikten sonra gidin desem yardımcı olurlar mı acaba :)
Mobil istasyon getireceklerdi sonradan caydılar. Kaliteli olduklarını çok iyi gösterdiler
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zaferq 5 ay
İşe yaramaz afetlerde sizi telsiz kurtarır. Gerçi İstanbul gibi yerde deprem olursa olacakları düşünmek istemiyorum tam bir kaos. Yıkılan binalar yolları kapatacak milyonlarca insan panik halinde, yüz binlerce insan enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Hangi birine yetişeceksin zamanla yarış
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