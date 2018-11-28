Turkcell’den uçan baz istasyonu: Dronecell

Dronecell, 4.5G hizmeti sunulmak istenen yere havalanıp kara ile bağlantısı olmadan ses ve data hizmeti sağlayacak. Dronecell, hedef noktaya ulaştığında motorlarını dinlenme moduna alarak uzun süre 4.5G bağlantı hizmeti sunuyor.
Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerde ve acil durumlarda arama kurtarma ekiplerine ve halka iletişim desteği sağlamak için dizayn edildi. Acil durumlara ek olarak, telefonun çekmediği bölgelerde gerçekleştirilen sosyal etkinliklere de şebeke desteği sunacak. Konser, miting, maç gibi insanların geçici ama yoğun olarak toplandığı sosyal alanlarda hizmet verecek.
Dronecell için reklam filmi yayınlandı. Reklam filminde Droncell’in acil durumlarda kullanılacağına vurgu yapılırken “hiçbir zaman kullanmamak dileğiyle” sözlerine yer veriliyor.
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