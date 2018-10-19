Google, Youtube'un gömülü video tasarımını yeniledi

Teknoloji Editörü
Web sitelerinde Youtube videolarını yayınlayabilmenin en kolay yolu hiç kuşku yok ki embed özelliğidir. Popüler video akış platformunun daha önceki gömülü video arayüzü çok fazla şeye izin vermiyordu. Ancak yapılan yeniliklerle oldukça işlevsel bir hale bürünmüş durumda.
Gömülü video arayüzü daha da kullanışlı olduGoogle'ın sessiz sedasız yaptığı bu değişikliklerde artık gömülü videolarda, başlığın yanındaki sol üst köşede, kanalın logosu görünecek. Fare imlecini logonun üzerine getirdiğinizde, kullanıcıların kanala hızlı bir şekilde abone olmalarını sağlayacak olan "Abone Ol" düğmesi içeren bir kayan menü çıkacak ve buradan abone işlemi gerçekleştirilebilecek.
Kullanıcılar ayrıca bu kayan menüyü kullanarak kanalın bildirimlerini de açabilecek ve bunun için Youtube sayfasını açmak zorunda kalmayacaklar. Eğer Youtube'un yaptığı bu yenilikleri incelemek isterseniz yukarıdaki videoyu inceleyebilirsiniz.
https://9to5google.com/2018/10/18/youtube-video-embeds-redesign/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle