Google, Youtube'un gömülü video tasarımını yeniledi

Web sitelerinde Youtube videolarını yayınlayabilmenin en kolay yolu hiç kuşku yok ki embed özelliğidir. Popüler video akış platformunun daha önceki gömülü video arayüzü çok fazla şeye izin vermiyordu. Ancak yapılan yeniliklerle oldukça işlevsel bir hale bürünmüş durumda.

Gömülü video arayüzü daha da kullanışlı oldu

https://9to5google.com/2018/10/18/youtube-video-embeds-redesign/

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Google'ın sessiz sedasız yaptığı buartık gömülü videolarda, başlığın yanındaki sol üst köşede,görünecek. Fare imlecini logonun üzerine getirdiğinizde, kullanıcıların kanala hızlı bir şekildesağlayacak olan "" düğmesi içeren bir kayan menü çıkacak ve buradan abone işlemi gerçekleştirilebilecek.Kullanıcılar ayrıca bu kayan menüyü kullanarakde açabilecek ve bunun için Youtube sayfasını açmak zorunda kalmayacaklar. Eğer Youtube'un yaptığı bu yenilikleri incelemek istersenizinceleyebilirsiniz.