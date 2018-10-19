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Çentikli tasarıma direnen Samsung, ekrana gömülü ön kamerayı test ediyor

Akıllı telefon pazarında çentikli tasarıma geçmeyen neredeyse tek üretici olan Samsung, bunu sürdürecek gibi görünüyor. Gelen haberler şirketin ekrana gömülü bir selfie kamerasını test ettiği yönünde.
7 ay
3,5b
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19
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüz teknoloji dünyasında neredeyse tüm akıllı telefon üreticilerinin çentikli ekran tasarımını benimsediğini görüyoruz. Kullanıcıları da adeta ikiye ayıran bu tasarım anlayışı Güney Koreli üretici Samsung tarafından benimsenememiş ve bundan sonra da benimsenmeyecek gibi görünüyor.

En erken 2020 yılında gelebilir

Samsung bugüne kadar diğer akıllı telefonlara oranla cihazların çerçevelerini biraz daha kalın tutarak selfie kamerasını çentiksiz bir şekilde yerleştirmeyi tercih etti ancak Kore medyasına göre şirket ekrana gömülü ve tamamen gizli bir ön kamera teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı teknolojisinin bile şirketleri ne denli zorladığı düşünülürse, ön kameranın ekranın altına yerleştirilmesinin zorluğunu tahmin edebiliriz.
SamsungMobile.News adlı Twitter hesabının da paylaştığı bir gönderiye göre Samsung bu teknolojinin prototipini test ediyor ve en yakın 2020 yılındaki çıkacak olan cihazlara entegre edeceği yönünde. Eğer Samsung bunu başarırsa çentikli ekran tasarımlarının da bir iki yıl sonra tarihe karıştığına tanık olabiliriz.

https://twitter.com/Samsung_News_/status/1052983265433411585 Yorum Yaz
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nikony 7 ay en beğenilen
#dirensamsung #yanindayiz
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keremak35 7 ay versamaxx
Apple ile karıştırdın herhalde
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interwap 7 ay versamaxx
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DH Misafiri 7 ay
Centigi sevmiyorum zaten
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Sphenis 7 ay
Gömülü olması, olması gereken zaten... Hadi bakalım.
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zdhakan 7 ay
Parmak izi telefona gömülü yapılabiliyorsa kamera da yapılabilir çentiği gördükten sonra bu şekilde olmasını istiyordum bunun ilk çalışmasını yapan Samsung u tebrik etmek lazım ekranın tamamını yüzde yüz olarak kullanmak lazım telefon budur
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Krone 7 ay
Parmak izi sensörünü ekranın altına yerleştirebiliyorlarsa kamera ve diğer tarayıcıları da yerleştirebilirler. Fakat maliyet çok artacaktır.
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MrKattchup 7 ay
Ekrandan parmak izi okumayla ve bu teknoloji gelirse bence rekabete tekrar ortak olur kızaklı kamera mantığı bana stabil gelmiyor açıkçası.
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Das Boot 7 ay
Şu an s9 serisi tasarim acisindan rakibi yok. En onemlisi ozgun.
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strathmorea 7 ay
Çentik denen tasarım özürlü ekran yapısına geçmeyen sadece Samsung mu var editör. Htc ve Sony yi adam yerine koymuyorsun sanırım.
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huseyincarnege 7 ay
samsung candır
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balcis 7 ay
bu çok doğru olmayabilir.
ekrana gömülü kamera demek çentik yok demek.
çentik yok demek IR yüz tanıma yok demek.
ben huawei'in de devamını getirmesiyle IR yüz tanımanın yaygınlaşabileceğini düşünüyorum.
çünkü gelecekte reklam izlememiz dahil bu teknolojiyle sağlanacak (bakıyor muyuz bakmıyor muyuz vs).. gelecek IR'de.
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Whippoorwill 7 ay
Hah! İşte beklenilen inovasyon. Öyle aptal saptal çentik koymaya gerek yok.
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samsung, cep telefonu ve
5 etiket daha ön kamera selfie kamerası Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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