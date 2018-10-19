Çentikli tasarıma direnen Samsung, ekrana gömülü ön kamerayı test ediyor

Günümüz teknoloji dünyasında neredeyse tüm akıllı telefon üreticilerinin çentikli ekran tasarımını benimsediğini görüyoruz. Kullanıcıları da adeta ikiye ayıran bu tasarım anlayışı Güney Koreli üretici Samsung tarafından benimsenememiş ve bundan sonra da benimsenmeyecek gibi görünüyor.

En erken 2020 yılında gelebilir

Samsung bugüne kadar diğer akıllı telefonlara oranla cihazların çerçevelerini biraz daha kalın tutarak selfie kamerasını çentiksiz bir şekilde yerleştirmeyi tercih etti ancak Kore medyasına göre şirket ekrana gömülü ve tamamen gizli bir ön kamera teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı teknolojisinin bile şirketleri ne denli zorladığı düşünülürse, ön kameranın ekranın altına yerleştirilmesinin zorluğunu tahmin edebiliriz.

https://twitter.com/Samsung_News_/status/1052983265433411585

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SamsungMobile.News adlı Twitter hesabının da paylaştığı bir gönderiye göre Samsung bu teknolojininve en yakınyılındaki çıkacak olan cihazlarayönünde. Eğer Samsung bunu başarırsa çentikli ekran tasarımlarının da bir iki yıl sonratanık olabiliriz.