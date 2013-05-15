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Google arama motorunda sesli kontrol desteği ile yeni bir döneme giriyor, Knowledge Graph Türkçeleşiyor

6 yıl
1,4b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google arama motorunda sesli kontrol desteği ile yeni bir döneme giriyor, Knowledge Graph Türkçeleşiyor

En büyük bağımsız organizasyonu I/O'nun bu yılki açılış konuşmasında çok sayıda ürününe ait yenilikler tanıtan Google, en eski hizmeti arama motoruyla alakalı da bir dizi duyuruda bulundu. Google'nin arama motoru bölümünden sorumlu üst düzey başkan yardımcısı Amit Singhal, şimdiye kadar kullandığımız Google arama motorunun sona erdiği ve yeni bir döneme giriş yaptıklarını ilan ederek yeni nesil Google arama hizmetinin detaylarını paylaştı. Google Now dijital yardımcı servisine benzer şekilde yepyeni arama özellikleri kazanacak olan Google, Chrome internet tarayıcısı ve Chrome işletim sistemine sahip aygıtlarda hiçbir düğmeye dokunmadan, konuşma tarzında arama yapabilmeyi mümkün kılacak. OK Google sözüyle aktif hale gelen arama motoru, internet devinin arayüzsüz hizmet anlayışına uygun şekilde kullanıcısına arama sonuçlarını ulaştırmaya odaklanıyor. Google.com'un cihazınız üzerindeki mikrofona erişimini etkin hale getirdikten sonra faydalanılabilecek bu konuşma türündeki arama deneyimini hemen şimdi tecrübe etmek mümkün.
Teknoloji endüstrisinin en zeki isimleri arasında gösterilen Amit Singhal konuşmasına, Hindistan'daki doğduğu şehir ve Star Trek filmiyle alakalı düşüncüleriyle başladı. Google'nin çekirdek kadrosunda yer alan Singhal, Google mühendislerinin Star Trek bilgisayarını hayata geçirme projesine önderlik ediyor olmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek firmanın arama motoruna entegre ettiği yeni fonksiyonların hangi amaçla geliştirildiğini de gözler önüne sermiş oldu. Google X laboratuvarlarından çıkan Google Now ile Star Trek benzeri bir makine oluşturma hedefinin ilk adımını atan Moutain View merkezli şirket, hem bilgisayar hem telefon hem de tabletler üzerinden erişilebilecek yeni arama yetileriyle bu projesini yeni bir seviyeye çıkarmış olacak. Yenilikler sesli arama desteğiyle bitmiyor. Yine 2012'de devreye giren Knowledge Graph bilgi ağı ile arama sonuçlarını bir insan gibi diğer veriler arasında bağlantı kuran ve birleştirip daha doğru, doygun sayfalar meydana getiren Google, bu fonksiyonunu da yeni özelliklerle zenginleştirecek.

Google arama motorunda sesli kontrol desteği ile yeni bir döneme giriyor, Knowledge Graph Türkçeleşiyor

Halihazırda İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Portekizce, Rusça ve Korece sonuçlar sunan Knowledge Graph artık Türkçe, Lehçe, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince'de de hizmet vermeye başlayacak. Daha önce Türkiye ve dil desteği bulunmayan diğer ülkelerde sonuçlar başka dillerdeki Knowledge Graph verileriyle desteklenirken, bundan sonra Türkçe sonuçlarla daha başarılı arama sonuçları elde edilebilecek. İlerleyen haftalarda hızla kullanım alanı genişleyecek olan Knowledge Graph'ın yeni dilleriyle birlikte kullanıcıların gerçekleştirdikleri bir arama sonrası merak edebileceği veyahut sorgulama ihtimali yüksek sonuçlar da Knowledge Graph tarafından arama sayfasına yerleştirilecek. Henüz deneme aşamasındaki yeni Google Arama yeteneklerini denemek için buradaki adresten Google hesabınızla deneme kaydınızı yaptırabilirsiniz. 

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akbirkurt 6 yıl en beğenilen
Şimdi Apple düşünsün.
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WmGMD 6 yıl
Hah şöyle biraz önemsendiğimiz farkına varalım .
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foz54 6 yıl
resme ilk baktığımda google'nın ''motorola'' ile ilgili bir haberi sanıp sevindim
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DH Misafiri 6 yıl
konu google olunca akıllara ilk gelen de gizlilik oluyor malesef. haberde dendiğine göre mikrofona erişim izni verecekmişiz. 'ok google' dediğimizde devreye girebilmesi için programın ne dediğimizi sürekli analiz etmesi, pc açık olduğu sürece aktif halde olması gerekiyor haliyle. sorun da burda. google ın gizlilik politikası düşünüldüğünde kimse 'hayır konuşmalarınız içeriklerine göre reklam politikası izlemeyeceğiz. konuşmalarınızı dev databaselerimizde kesinlikle depolamayacak ve kullanmayacağız. ses kayıtlarınızı devlet talep etse bile hiç bir şekilde 3. bir kişiye açmayacağız.' gibi teminatları beklemiyordur sanırım. google beni biraz paranoyak yapıyor bu aralar.
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Darkimore 6 yıl
Vaybe hintce arapça gibi diller yokken turkce yide eklemisler avrupa ülkelerinden sonra
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hakan.27 6 yıl
gercekten süper olmuş türkce mükemmel apple elveda kaybediyor apple google kunnaırız ozman
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darkaura 6 yıl
wolf silver
Adamlar gerçekten de çalışılıyor. Normalde teknoloji şirketleri Türkiye ve Türkçe ile pek fazla ilgilenmez ancak google bu işi ciddiye alıyor ve meyvesini de topluyor.

aslinda nedeni basit. bedava hizmet veren googlein turkiyeden ciddi reklam gelirleri var. ote yandan parali hizmet veren diger firmalarin turkiye satislari komik rakamlarda. cunku turkiyede cok az insan orjinal lisansli program kullaniyor. herkez para kazandigi yere yatirim yapar.
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swat882 6 yıl
bende de görünüyor
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aozgec 6 yıl
siri'nin sökemediği dilleri chrome söktü. asistan servisi'de gelince türkiyeye dadından yenmezz..
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tenghis 6 yıl
gokooo
akbirkurtŞimdi Apple düşünsün.
Ne alaka ki?

Arkadaşa eksiyi basmışsınız ama haklı. Alakasız konular bunlar. Google arama motoruyla apple'ın ne ilgisi var. Tabi telefon dışında kafanız bir halta basmadığı için bu ayrıntılara dikkat etmemiş de olabilirsiniz. Google = Android, Apple = Iphone sizin gözünüzde.
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cngiz 6 yıl
Azıcık objektif olun. Herkes hemen atlamış övgüler yağdırmak için.
- Öncelikle Google bizi önemsedi ise kaşımıza gözümüze hasta olduğundan değildir. Ayrıca Google önemsedi diye sevinmekte ayrı bir muamma.
- Zaten bu hizmeti ilk sundukları ülkelerden de değiliz. Öyle ahım şahım bir önemseme falan yok. Türkiye önemsenecek bir potansiyele sahip, Google'da bundan fazlasını vermiş değil zaten.
- Ayrıca siteye giderseniz; yeni Gmail ve arama özelliklerini Türkiye'den deneyemediğimizi görürsünüz.
- iOS için Google Maps diğer dillerde çıktığı halde Türkiye için hala App Store'da yerini almış değil.
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Nightmare70 6 yıl
Türkler 2 harfli veya 3 harfli şeyler arıyorlarmış cem yılmaz öyle diyor :P :D
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wolf silver 6 yıl
Adamlar gerçekten de çalışılıyor. Normalde teknoloji şirketleri Türkiye ve Türkçe ile pek fazla ilgilenmez ancak google bu işi ciddiye alıyor ve meyvesini de topluyor.
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