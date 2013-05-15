Google arama motorunda sesli kontrol desteği ile yeni bir döneme giriyor, Knowledge Graph Türkçeleşiyor





En büyük bağımsız organizasyonu I/O'nun bu yılki açılış konuşmasında çok sayıda ürününe ait yenilikler tanıtan Google, en eski hizmeti arama motoruyla alakalı da bir dizi duyuruda bulundu. Google'nin arama motoru bölümünden sorumlu üst düzey başkan yardımcısı Amit Singhal, şimdiye kadar kullandığımız Google arama motorunun sona erdiği ve yeni bir döneme giriş yaptıklarını ilan ederek yeni nesil Google arama hizmetinin detaylarını paylaştı. Google Now dijital yardımcı servisine benzer şekilde yepyeni arama özellikleri kazanacak olan Google, Chrome internet tarayıcısı ve Chrome işletim sistemine sahip aygıtlarda hiçbir düğmeye dokunmadan, konuşma tarzında arama yapabilmeyi mümkün kılacak. OK Google sözüyle aktif hale gelen arama motoru, internet devinin arayüzsüz hizmet anlayışına uygun şekilde kullanıcısına arama sonuçlarını ulaştırmaya odaklanıyor. Google.com'un cihazınız üzerindeki mikrofona erişimini etkin hale getirdikten sonra faydalanılabilecek bu konuşma türündeki arama deneyimini hemen şimdi tecrübe etmek mümkün.

Teknoloji endüstrisinin en zeki isimleri arasında gösterilen Amit Singhal konuşmasına, Hindistan'daki doğduğu şehir ve Star Trek filmiyle alakalı düşüncüleriyle başladı. Google'nin çekirdek kadrosunda yer alan Singhal, Google mühendislerinin Star Trek bilgisayarını hayata geçirme projesine önderlik ediyor olmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek firmanın arama motoruna entegre ettiği yeni fonksiyonların hangi amaçla geliştirildiğini de gözler önüne sermiş oldu. Google X laboratuvarlarından çıkan Google Now ile Star Trek benzeri bir makine oluşturma hedefinin ilk adımını atan Moutain View merkezli şirket, hem bilgisayar hem telefon hem de tabletler üzerinden erişilebilecek yeni arama yetileriyle bu projesini yeni bir seviyeye çıkarmış olacak. Yenilikler sesli arama desteğiyle bitmiyor. Yine 2012'de devreye giren Knowledge Graph bilgi ağı ile arama sonuçlarını bir insan gibi diğer veriler arasında bağlantı kuran ve birleştirip daha doğru, doygun sayfalar meydana getiren Google, bu fonksiyonunu da yeni özelliklerle zenginleştirecek.









ten Google hesabınızla deneme kaydınızı yaptırabilirsiniz. Halihazırda İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Portekizce, Rusça ve Korece sonuçlar sunan Knowledge Graph artık Türkçe, Lehçe, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince'de de hizmet vermeye başlayacak. Daha önce Türkiye ve dil desteği bulunmayan diğer ülkelerde sonuçlar başka dillerdeki Knowledge Graph verileriyle desteklenirken, bundan sonra Türkçe sonuçlarla daha başarılı arama sonuçları elde edilebilecek. İlerleyen haftalarda hızla kullanım alanı genişleyecek olan Knowledge Graph'ın yeni dilleriyle birlikte kullanıcıların gerçekleştirdikleri bir arama sonrası merak edebileceği veyahut sorgulama ihtimali yüksek sonuçlar da Knowledge Graph tarafından arama sayfasına yerleştirilecek. Henüz deneme aşamasındaki yeni Google Arama yeteneklerini denemek için buradaki adres ten Google hesabınızla deneme kaydınızı yaptırabilirsiniz.