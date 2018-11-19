Microsoft, emojileri ne kadar iyi taklit edebildiğinizi ölçen uygulama yayınladı

Emojiler, yani o hanki ruh halimizi yansıtan ifadeler internet dünyasının en önemli unsurlarından biridir diyebiliriz. Bazen cümlelerce yazı ile anlatamayacağımız şeyleri bir emoji ile ifade edebiliyoruz. Yazılım devi Microsoft'un Emoji8 ismini verdiği yeni uygulaması ise bu emojileri ne kadar başarılı bir şekilde taklit ettiğinizi ölçüyor.

Uygulama Microsoft Store'dan ücretsiz indirilebiliyor

Emoji8 uygulaması bir emojiyi taklit ederken yaptığınız yüz ifadesini PC'nizin kamerasını kullanarak, makine öğrenimi teknolojisiyle analiz ediyor ve ne denli başarılı olduğunuzu öğrenmeniz için de 1-100 arası bir puanlamaya tâbi tutuyor.

https://www.theverge.com/2018/11/16/18099043/microsoft-emoji8-app-rate-facial-expressions-emojis

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Dilerseniz emojiyi taklit ederken oluşturduğunuz yüz ifadelerini desosyal medyada paylaşma seçeneği de sunan uygulama, makine öğreniminin ne kadar hızlı ve esnek olduğunu göstermesi düşünülerek tasarlanmış. Uygulamayı ücretsiz bir şekildeMicrosoft Store'dan indirebilirsiniz.