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Microsoft, emojileri ne kadar iyi taklit edebildiğinizi ölçen uygulama yayınladı

Microsoft, internet dünyasının olmazsa olmazlarından biri olan emojilerle ilgili eğlenceli bir uygulama yayınladı. Emoji8 isimli uygulama, emojileri ne kadar iyi taklit ettiğinizi ölçüyor.
6 ay
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Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Emojiler, yani o hanki ruh halimizi yansıtan ifadeler internet dünyasının en önemli unsurlarından biridir diyebiliriz. Bazen cümlelerce yazı ile anlatamayacağımız şeyleri bir emoji ile ifade edebiliyoruz. Yazılım devi Microsoft'un Emoji8 ismini verdiği yeni uygulaması ise bu emojileri ne kadar başarılı bir şekilde taklit ettiğinizi ölçüyor.

Uygulama Microsoft Store'dan ücretsiz indirilebiliyor

Emoji8 uygulaması bir emojiyi taklit ederken yaptığınız yüz ifadesini PC'nizin kamerasını kullanarak, makine öğrenimi teknolojisiyle analiz ediyor ve ne denli başarılı olduğunuzu öğrenmeniz için de 1-100 arası bir puanlamaya tâbi tutuyor.
Dilerseniz emojiyi taklit ederken oluşturduğunuz yüz ifadelerini de GIF formatında sosyal medyada paylaşma seçeneği de sunan uygulama, makine öğreniminin ne kadar hızlı ve esnek olduğunu göstermesi düşünülerek tasarlanmış. Uygulamayı ücretsiz bir şekilde buraya tıklayarak Microsoft Store'dan indirebilirsiniz.

https://www.theverge.com/2018/11/16/18099043/microsoft-emoji8-app-rate-facial-expressions-emojis Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 ay
Bu konuda üstüme yok. Çok iyi emoji taklit ederim:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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egny134 6 ay
Olmasada olur 😐
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Tommy Shelby 6 ay
Boş işler bunlar
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Cute Hentai 6 ay
Yahu çoğu insanda olduğu gibi kim maske takmış, kim sinsilik peşinde onu çözmüşüz. Emoji taklidi performansı mı kaldı merak edilecek. Emoji taklidi yapanları (maskesi olanlar) her gün dışarıda görüyorum. Alnında yazmıyor kimin dürüst kimin namussuz olduğu. Biraz muhabbet ettiğinde anlıyorsun neyin ne olduğunu. Boşuna demiyorlar karşındaki insanı; seyahatte, yemekte, alışverişte tanırsın diye. Alayı sinsivari emoji görünümünde, yeterki görmek iste.
Bu arada Microsoft bu boş işler ile uğraşacağına XOX konsoluna exc. oyun çıkartsaydın daha faydalı bir hizmet sağlamış olurdun.
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slazex 6 ay
Bu telefonun render görüntüleri ilk çıktığından beridir sadece bana mı dandik ya da sahte gibi geliyor?
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ozmenakif 6 ay
Yanlış platform seçilmiş. Adam gibi mobil uygulama yapsalardı da bi bakıp silseydik. Hiç yüklemeyeceğim şimdi. Pc ile uğraşamam
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Y-ZiyA 6 ay
Apple ı ne kadar iyi taklit edebildiğimizi gösteren program da olacak mı?
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