Google arama sonucunda internet hızınızı ölçmeye başlıyor

İnternet kullanıcılarının şüphesiz en önemli sorunlarının başında gelen düşük bağlantı hızının etkileri ülkemizde de büyük oranda hissediliyor. Özellikle adil kullanım kotasıyla birlikte aşağıya çekilen internet hızı kullanıcıları adeta çileden çıkarmaya yetiyor. Durum böyle olunca internet hız testi platformları da bir adım öne çıkıyor.

Google ise -Measurement Lab ortaklığıyla- uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni bağlantı testi servisini tamamlayarak yavaş yavaş hayata geçirmeye başladı. Herhangi ek bir uygulama ya da web sitesine gerek duymadan direkt Google içerisinde hız ölçümü yapabilen servisin çalışma mantığı ise oldukça basit.

Arama bölümüne "check my internet speed" yazdığınız takdirde çıkan test butonu ile güncel internet hızınızı açılır pencere (pop-up) üzerinde anında öğrenebiliyorsunuz. İndirme, yükleme hızlarını ve gecikme miktarını hesaplayan servisin test için yaklaşık 40 MB boyutunda dosya transferi yaptığı, daha yüksek hızdaki internet bağlantılarında ise boyutun artabileceği belirtiliyor.

Speedtest.net ve Fast.com gibi popüler servislere alternatif olarak geliştirilen Google hız testi eğer ülkemizde hayata geçirilirse muhtemelen "internet hızımı kontrol et" şeklinde bir arama yapmak yeterli olacak. Şu an Amerika’da sınırlı kullanıcıya sunulan yeniliğin kademeli olarak tüm dünyada hayata geçirilmesi bekleniyor.