Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google arama sonucunda internet hızınızı ölçmeye başlıyor

Google, kullanıcıların herhangi ek bir uygulamaya gereksinim duymadan direkt arama motoru üzerinde internet hızlarını test edebilecekleri yeni servisini hayata geçirdi.
2 yıl
11b
1
8
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google arama sonucunda internet hızınızı ölçmeye başlıyor
 
İnternet kullanıcılarının şüphesiz en önemli sorunlarının başında gelen düşük bağlantı hızının etkileri ülkemizde de büyük oranda hissediliyor. Özellikle adil kullanım kotasıyla birlikte aşağıya çekilen internet hızı kullanıcıları adeta çileden çıkarmaya yetiyor. Durum böyle olunca internet hız testi platformları da bir adım öne çıkıyor.
Google ise -Measurement Lab ortaklığıyla- uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni bağlantı testi servisini tamamlayarak yavaş yavaş hayata geçirmeye başladı. Herhangi ek bir uygulama ya da web sitesine gerek duymadan direkt Google içerisinde hız ölçümü yapabilen servisin çalışma mantığı ise oldukça basit.
Arama bölümüne "check my internet speed" yazdığınız takdirde çıkan test butonu ile güncel internet hızınızı açılır pencere (pop-up) üzerinde anında öğrenebiliyorsunuz. İndirme, yükleme hızlarını ve gecikme miktarını hesaplayan servisin test için yaklaşık 40 MB boyutunda dosya transferi yaptığı, daha yüksek hızdaki internet bağlantılarında ise boyutun artabileceği belirtiliyor.
Speedtest.net ve Fast.com gibi popüler servislere alternatif olarak geliştirilen Google hız testi eğer ülkemizde hayata geçirilirse muhtemelen "internet hızımı kontrol et" şeklinde bir arama yapmak yeterli olacak. Şu an Amerika’da sınırlı kullanıcıya sunulan yeniliğin kademeli olarak tüm dünyada hayata geçirilmesi bekleniyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virtual Reality 2 yıl en beğenilen
Darbe girişiminin olduğu gün ve ertesi gün, Türkiye'nin internet alt yapısının en büyük testi gerçekleşmiş oldu. Tüm Türkiye internete yüklendi, tarih boyunca böyle bir internet kullanımı olmamıştı. Peki internet yavaşladı mı? Hayır, zerre yavaşlama olmadı. Tam tersine, Telekom ve GSM operatörleri vanayı açtığı için, internet daha hızlı çalışmaya başladı.

İnterneti kotalı satabilmek için ortaya atılan, alt yapı yetersiz yalanının da, ne kadar iğrenç bir yalan olduğu kabak gibi ortaya çıkmış oldu. Sözün bittiği yer, bu saaten sonra bu millet, kotalı sabit internetide, komik gigabytelar ile satılan mobil interneti de artık görmek istemiyor. Ey ISS'ler rahat bırakın bu milleti.
Darbe girişiminin olduğu gün ve ertesi gün, Türkiye'nin internet alt yapısının en büyük testi gerçekleşmiş oldu. Tüm Türkiye internete yüklendi, tarih boyunca ...
Devamını Gör
Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Haberi okumadan mı yorum yapıyorsunuz acaba? "Şu an Amerika’da sınırlı kullanıcıya sunulan yeniliğin kademeli olarak tüm dünyada hayata geçirilmesi bekleniyor."
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 2 yıl
arama kutusuna "check my internet speed" yazıyorum ve resimdeki gibi bir sonuç çıkmıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
denedim ama olmadı ayrıca @Virtual Reality çok haklı katılıyorum +1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
google seo hizmeti analizi için sunucunun web çıkış hızına göre +artı puanlar veriyordu ! ama asıl önemlisi müşteri açısından ; müşterinin bağlanma hızı sorunu yüzünden eskiler 56k kullanırken sayfa zamanında açılmıyor diye diğer siteleri tıklardık ! bu durum bir gerçek ! ve şu an bile düşük ramli cep telefonlarında her site aynı iyi tepkiyi vermiyor ! zaten !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berk70 2 yıl
Interneti aknli satıp aknsiz paketleri daha pahalıya sunan internet servis sağlayıcıları yüzünden Türkiye yavaş türk telekom fiber altyapı kurmak yerine futbolculara para dağıtıyor sanki onlar interneti hızlandırıcaklar sanki onlar interneti kullanıyor!!
AKNler ayın birinde açılıyor herkesin ama 50 gbyi doldurduktan sonra hız düşüyo neden alt yapı yetersiz herkese hızvermek istiyoruz kesiliyor vb vb yalanlarına inanıyor millet hala altı üstü 2 bakır kabloya adsl diye 50 lira veriyoruz aldığımız hız hizmet değil!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 2 yıl en beğenilen
Darbe girişiminin olduğu gün ve ertesi gün, Türkiye'nin internet alt yapısının en büyük testi gerçekleşmiş oldu. Tüm Türkiye internete yüklendi, tarih boyunca böyle bir internet kullanımı olmamıştı. Peki internet yavaşladı mı? Hayır, zerre yavaşlama olmadı. Tam tersine, Telekom ve GSM operatörleri vanayı açtığı için, internet daha hızlı çalışmaya başladı.

İnterneti kotalı satabilmek için ortaya atılan, alt yapı yetersiz yalanının da, ne kadar iğrenç bir yalan olduğu kabak gibi ortaya çıkmış oldu. Sözün bittiği yer, bu saaten sonra bu millet, kotalı sabit internetide, komik gigabytelar ile satılan mobil interneti de artık görmek istemiyor. Ey ISS'ler rahat bırakın bu milleti.
Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
safüzyon 2 yıl
Denedim ama olmadi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 2 yıl
deniyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google Maps yeni sade tasarımıyla fazlalıklarından kurtuluyor 2 yıl AMD’den 1TB SSD'li Radeon Pro SSG ekran kartı 2 yıl Gelecek, Güneş Enerjisi ile çalışan akıllı evlerde 2 yıl Artık sinemada gözlük takmadan da 3D film izleyebileceğiz 2 yıl Şimdi de Galaxy J2 Pro 2 yıl Jose Mourinho oyuncularına Pokemon Go’yu yasakladı 2 yıl Huawei Honor Note 8, 1 Ağustos’ta tanıtılıyor 2 yıl Samsung Galaxy Tab J resmiyet kazandı 2 yıl Captain Marvel'i kimin canlandıracağı belli oldu 2 yıl 2017'de bütün Ford araçlarında CarPlay ve Android Auto yer alacak 2 yıl Yeni iPhone'un ismi "iPhone 6SE" olabilir 2 yıl BMW 2020 yılında Tesla Model 3 rakibi elektrikli 3 serisini piyasaya sürebilir 2 yıl TP-Link'in yeni seri ViVid 6700mAh powerbank'ini inceliyoruz 2 yıl Google, Android uygulamalarının boyutlarını büyük oranda düşürüyor 2 yıl Huawei, bu yıl 75 milyar dolar gelir bekliyor 2 yıl NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ticari amaçlarla kullanmak istiyor 2 yıl 5 yıl sonra, transistör boyutunu küçültmek mümkün olmayacak 2 yıl Türkiye’de şehir içi ulaşımda elektrikli otobüs dönemi 2 yıl Solar Impulse 2'nin tarihi dünya turunda son etaba girildi 2 yıl Artık resmi: Yahoo satıldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google arama sonucunda internet hızınızı ölçmeye başlıyor Sonraki Prisma sunucuları yoğunluktan dolayı çöktü 2 yıl Comic-Con 2016 etkinliğinde öne çıkan fragmanlar 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 duvar kağıtları burada 2 yıl Nintendo hisseleri tepetaklak: kayıp 6.4 milyar Dolar oldu 2 yıl Prisma nihayet Android’e geldi 2 yıl Qualcomm, yılın ikinci çeyreğinde biraz durgun 2 yıl Mobilite: Galaxy Note 7, LG V20, Meizu MX6, Nokia'nın yeni telefonları ve dahası... 2 yıl Wonder Woman filminin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Performans canavarı SSD sürücüler 2 yıl Nokia’nın rafa kalkan amiral gemisi ortaya çıktı 2 yıl iPhone 7′nin satış tarihi hakkında önemli iddia 2 yıl YouTube yeni tasarıma geçiş yapmaya başladı 2 yıl Intel 14nm süreci, dördüncü nesle uzadı 2 yıl Cyanogen’de işler iyiye gitmiyor 2 yıl Bir sonraki Mazda MX-5 daha hafif ve verimli olacak 2 yıl Türk Telekom'da şok: İki üst düzey yönetici göz altında! 2 yıl Justice League filminden ilk fragman geldi 2 yıl Verizon, Yahoo’yu 5 milyar dolara satın alıyor 2 yıl Viewsonic VX2263S 21.5 inç monitörü inceliyoruz 2 yıl The Walking Dead'in 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim