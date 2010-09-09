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Google aramaları hızlandırıyor; Karşınızda Google Instant

8 yıl
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Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Google aramaları hızlandırıyor; Karşınızda Google Instant
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Düzenleneceğini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaştığımız 8 Eylül tarihli Google etkinliğinden, interneti kullanan herkese yararlı olacak yeni bir özellik doğdu; Google Instant... Google'ın temelinde 15 yeni teknoloji yattığını söylediği Google Instant ile artık arama yaparken "Ara" tuşuna basmaya gerek yok...

Bir arama motoru olarak çıktığı yola teknoloji devi olarak devam eden Google, dünya üzerinde ismiyle özdeşleşen, hatta sözlüklere girmesine neden olan arama motorunu geliştirmeye devam ediyor. Bir süre önce tavsiyeler özelliğiyle arama çubuğuna kullanıcının yazmakta olduğu anahtar kelimelerle ilgili tavsiyelerde bulunan Google, bu kavramını bir adım daha ötesine taşıyarak, kullanıcıların saniyeler içersinde sonuçlara varmasını amaçlıyor.

Google Instant ile birlikte, kullanıcı arama çubuğuna anahtar kelimeyi yazmaya başladığı an, tavsiyeler arasındaki en güçlü kelime gri tonda otomatik olarak çubuğa yazılıyor ve sanki bu tavsiye kullanıcı tarafından yazılıp arama yapılmış gibi, ilgili arama sonuçları otomatik olarak arama sonuçları bölümünde gösteriliyor. Fakat isterse kullanıcı arama çubuğunun sol tarafında yer alan seçenekten "Instant" özelliğini kapatabiliyor.

Google aramaları hızlandırıyor; Karşınızda Google Instant
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Kullanıcının arama yapacağı kelimeyi yazmak için ortalama 9 saniyeden fazla zaman harcadığını belirten Google, Google Instant'ın kullanılması halinde her bir aramada 2 ila 5 saniyelik bir kazanç sağlanacağını belirtiyor ve ekliyor; " Eğer dünyadaki bütün internet kullanıcıları Google Instant'ı kullanırsa, günde 3,5 milyar saniyelik zamanımız boşa gitmeyecek. Bu saniye başına 11 saat demek." .

Hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz ve şimdilik Google.com üzerinden kullanılabilen Google Instant'ın kullanıcılar tarafından beğenilip beğenilmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.


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napolyon94 8 yıl
google hazretleri yiice tekelleşti,tc deki pclerin %85 nin giriş sayfası google :S
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Lars Ulrich 8 yıl

napolyon94

google hazretleri yiice tekelleşti,tc deki pclerin %85 nin giriş sayfası google :S


Hiç de tekel gibi davranmıyor ama. Her gün yeni bir hizmet sunuyor. Bakınız Türk Telekoma. Adamlar hem tekel hem de işe yaramaz.
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bedirhans 8 yıl
Evet, iyi olmuş. Bu kadar yavaş işleyen bi sistemde düzeltme yapmaları lazımdı zaten.

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bilgehankalkan 8 yıl
O kadar şey yaptılar 1 yıldır Androidin netbook versiyonunu çıkarmadılar birde 2. telefonu ne diye çıkarmıyorlarsa.
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TELESCOPE 8 yıl
sunduğu hizmetleri var, bunca zamanlık hatırı var.
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kittyMiE 8 yıl
adamlar çalışmış yapmışlar..ama benim için biraz saçma bi özellik olmuş...yapay zeka ya dönüşlü bi özellik..insan beyninin daha az kullanılmasına itiyor..aramak istediğim şeyi kendim aramam gerekir.
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drknkrc 8 yıl
Google Tv de çıkıyormuş.
Yılbaşından sonra tüm dünyada yayında olacakmış.
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Psycna 8 yıl
google.com'da var, bizim google'da niye yok.
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