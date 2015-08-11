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Google artık bir alt şirket

3 yıl
3,5b
1
12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google artık bir alt şirket

Genelde bir amaca hizmet etmek için kurulan şirketler zamanla sektör devi haline geldiğinde birden fazla amacı bünyesine katmış oluyor ve farklı amaçları yürütmek şirkete fazla yük bindirmeye başlıyor. Bu bakımdan da bölünmeler kaçınılmaz oluyor. 

1999 yılında basit bir arama motoru olarak faaliyetlerine başlayan Google, şimdi bir arama devi olmasının yanında reklam yayıncısı, hizmet sağlayıcı, internet sağlayıcı, e-ticaret işletmecisi, alan adı satıcısı gibi daha pek çok fonksiyonu yerine getiriyor. Firma son aldığı karar ile bu dalları iki farklı şirket bünyesinde topluyor.

Firmanın yatırımcıları yıllardır çekirdek arama motoru ve reklam işletmeciliğinin ayrılması konusunda ısrarcıydı. Tepe yöneticisi Larry page ve kurucu ortak Sergey Brin dün itibariyle tarihi karara imza attı. 

Google bundan böyle sadece arama, reklam, haritalar, YouTube, Android ve çekirdek uygulamalar ile ilgili teknik altyapılara odaklanacak. Patronluğunu ise mevcut başkan yardımcısı Sundar Pichai yürütecek. Firmanın yönetim kurulu başkanı yine Eric Schmidt olacak. 

Google artık bir yan firma. Ana firma ise Alphabet adını alıyor. Bu firmada Fiber internet sağlayıcısı, akıllı termostat Nest, yatırım kolu Google Ventures, Google X laboratuvarları gibi diğer bölümler yer alacak. Alphabet'in tepe yöneticiliğini Larry Page üstlenecek. Holding başkanı ise Sergey Brin olacak. 

11 yıldır borsada faaliyet gösteren Google artık kapalı bir şirkete dönüşecek ve tüm hisseleri Alphabet ismi altında toplanacak ve yerine Alphabet borsada işlem görmeye başlayacak. Ancak sembol yine GOOGL olarak kalacak. Google'ın bu hamlesi desteklenirken, tepe yöneticilerinin kendi alanlarına daha fazla ilgi göstereceği tahmin ediliyor. Google'ın hisseleri bu karar sonrasında yüzde 7 artış gösterdi.  

https://news.yahoo.com/google-to-become-alphabet-as-firm-shakes-up-operating-structure-210543320.html Yorum Yaz
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The.Prodigyy 3 yıl en beğenilen
Bu ismi wc de düşünmüşlerdir.
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kahraman91 3 yıl
Başka türlü başa çıkamazlardı zaten çok hızlı büyüyorlar.
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huhuq 3 yıl
Alphabet
abc.xyz/...
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CooL_ROMEO 3 yıl
Umarım google bölümüne daha çok yatırım yaparlar , çünkü o bölümde paradan çok insanlara nasıl daha iyisini bedavaya sunarız çabasındalar.
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WiiSmash 3 yıl
şu an yapılmış olanlar için pek bi değişiklik olmayacak ama ilerde yapılacaklar için google adı olmayacak kısacası
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doctor_bey 3 yıl
Bu değişiklik hoşuma gitti.
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kadirirdem 3 yıl
bence google ın tamamen gitmemesi güzel bişey hayırlısı olsun google ın nerdeyse her dalda eli var bence yerinde karar olmuş...
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Batuist 3 yıl
Bir arama motoru nelere kadir.. İlk kurulduğunda sadece arama işlevi gören bir servisin internete böyle hükmedeceğini kim tahmin edebilirdi.. Sadece "google" ismi bile tek başına milyarlarca dolar ediyor. ilk yapan hep köşeyi dönüyor..
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DeepMind 3 yıl
İsim bence vizyonlarına uygun olmuş.
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The.Prodigyy 3 yıl en beğenilen
Bu ismi wc de düşünmüşlerdir.
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eric13 3 yıl
Bu ismi bulmak icin cok dusunmemisler herhald e
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admix 3 yıl
google daha iyidi bence sonuçta ismi bir marka olmuştu yinede çoğu insan google lı duyunca arama moturu gelsede alfabe ismi çok basit olmuş
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