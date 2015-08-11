Google artık bir alt şirket

Genelde bir amaca hizmet etmek için kurulan şirketler zamanla sektör devi haline geldiğinde birden fazla amacı bünyesine katmış oluyor ve farklı amaçları yürütmek şirkete fazla yük bindirmeye başlıyor. Bu bakımdan da bölünmeler kaçınılmaz oluyor.





1999 yılında basit bir arama motoru olarak faaliyetlerine başlayan Google, şimdi bir arama devi olmasının yanında reklam yayıncısı, hizmet sağlayıcı, internet sağlayıcı, e-ticaret işletmecisi, alan adı satıcısı gibi daha pek çok fonksiyonu yerine getiriyor. Firma son aldığı karar ile bu dalları iki farklı şirket bünyesinde topluyor.





Firmanın yatırımcıları yıllardır çekirdek arama motoru ve reklam işletmeciliğinin ayrılması konusunda ısrarcıydı. Tepe yöneticisi Larry page ve kurucu ortak Sergey Brin dün itibariyle tarihi karara imza attı.





Google bundan böyle sadece arama, reklam, haritalar, YouTube, Android ve çekirdek uygulamalar ile ilgili teknik altyapılara odaklanacak. Patronluğunu ise mevcut başkan yardımcısı Sundar Pichai yürütecek. Firmanın yönetim kurulu başkanı yine Eric Schmidt olacak.





Google artık bir yan firma. Ana firma ise Alphabet adını alıyor. Bu firmada Fiber internet sağlayıcısı, akıllı termostat Nest, yatırım kolu Google Ventures, Google X laboratuvarları gibi diğer bölümler yer alacak. Alphabet'in tepe yöneticiliğini Larry Page üstlenecek. Holding başkanı ise Sergey Brin olacak.





11 yıldır borsada faaliyet gösteren Google artık kapalı bir şirkete dönüşecek ve tüm hisseleri Alphabet ismi altında toplanacak ve yerine Alphabet borsada işlem görmeye başlayacak. Ancak sembol yine GOOGL olarak kalacak. Google'ın bu hamlesi desteklenirken, tepe yöneticilerinin kendi alanlarına daha fazla ilgi göstereceği tahmin ediliyor. Google'ın hisseleri bu karar sonrasında yüzde 7 artış gösterdi.

https://news.yahoo.com/google-to-become-alphabet-as-firm-shakes-up-operating-structure-210543320.html