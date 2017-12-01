Google artık enerjisini %100 olarak güneşten ve rüzgardan sağlıyor

Bu anlaşma aslında hem Google hem de dünaydaki bütün teknoloji şirketleri için örnek bir model anlamına geliyor. Bugüne kadar yenilenebilir enerji odağında global ölçekte 3.5 milyar dolarlık harcama yapan Google, son anlaşmayla da tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir enerjilerden karşılama yoluna gitmiş oldu.
Açık Ara Farkla En Çevreci Teknoloji Şirketi
Teknoloji şirketleri arasında açık ara lider konumda olan Google’ı büyük bir fark ile geriden Amazon takip ediyor. Sonrasında ise Microsoft, Facebook gibi isimler geliyor. Devler listesinde genelde başı çeken Apple ise bu alanda epey geride kalmış durumda. Yapımı devam eden yeni Apple Campus ile enerji kullanımında yüzünü yenilenebilir enerjilere daha fazla dönecek olan Apple, inşaat tamamen tamamlandığında listede biraz daha yukarı yükselebilir.
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Asıl temiz enerji TOKAMAK'ta ama onun daha çok yolu var.
Plazma kontrolü çok zor.
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google, yenilenebilir enerj ve