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Google artık enerjisini %100 olarak güneşten ve rüzgardan sağlıyor

2010 yılından bu yana tükettiği elektrik enerjisini rüzgardan ve güneşten sağlamak adına atılımlar yapan Google, son yaptığı anlaşma ile takdiri hakeden bir rakama ulaşmayı başardı.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google artık enerjisini %100 olarak güneşten ve rüzgardan sağlıyor
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Google sonunda dünyanın en büyük yenilenebilir enerji kullanan şirketi haline geldi. Yeni bir sözleşmeye imza atan şirket, 3 rüzgar enerjisi türbinin ürettiği elektriği ve üreteceği elektriği satın aldığını duyurdu. Bu anlaşma ile Google’ın satın alım kapasitesi 3GW seviyesine ulaşmış oldu.


Bu anlaşma aslında hem Google hem de dünaydaki bütün teknoloji şirketleri için örnek bir model anlamına geliyor. Bugüne kadar yenilenebilir enerji odağında global ölçekte 3.5 milyar dolarlık harcama yapan Google, son anlaşmayla da tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir enerjilerden karşılama yoluna gitmiş oldu.

Google artık enerjisini %100 olarak güneşten ve rüzgardan sağlıyor
 

Açık Ara Farkla En Çevreci Teknoloji Şirketi

Toplamda 20 yenilenebilir enerji projesinde yer alan Google, tükettiği elektriğin %90’a yakın kısmını rüzgar enerjisinden sağlıyor. Geri kalan dilim ise güneş enerjisinden elde ediliyor. 2010 yılında bu odakta ilk adımını atan Google, 114MW kapasiteli rüzgar türbinlerinden üretilen elektriği satın almaya başlamıştı.


Teknoloji şirketleri arasında açık ara lider konumda olan Google’ı büyük bir fark ile geriden Amazon takip ediyor. Sonrasında ise Microsoft, Facebook gibi isimler geliyor. Devler listesinde genelde başı çeken Apple ise bu alanda epey geride kalmış durumda. Yapımı devam eden yeni Apple Campus ile enerji kullanımında yüzünü yenilenebilir enerjilere daha fazla dönecek olan Apple, inşaat tamamen tamamlandığında listede biraz daha yukarı yükselebilir.


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0MG90 1 yıl en beğenilen
Google'la Apple'ın arasındaki farka bak. Birde her ürün tanıtımından sonra geri dönüşüm, çevreciyiz diye geçiniyorlar.
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MolagBal 1 yıl
Güzel haberler. Ama artık neredeyse sınıra geldik. Zaman kaybetmeden küresel olarak bir an önce temiz enerjiye geçilmeli.
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Spider_hip 1 yıl
Rüzgar enerjisi ve solar. Helal olsun. Barajlarla verimli toprakları öldürüp, ülkelerinde üretilen patatesleri karpuzları, meyveleri vs dışarıdan ithal eden hala getirtmemişler. Zaten isteseler de hükümetleri izin vermezdi ki. Adamlar kendi ülkelerini düşünüyor. Başka ülkelere peşkeş çekmiyorlar.
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chengineer 1 yıl
afferim gugıla, bu işi biliyor
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Fatih 1 yıl
Helal olsun böyle doğa dostu projeler artırılmalı.
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Kenan Memedov 1 yıl
Nükleerciler ağlıyordu.

Asıl temiz enerji TOKAMAK'ta ama onun daha çok yolu var.
Plazma kontrolü çok zor.
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Alpha Centauri 1 yıl
Güzel haber
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0MG90 1 yıl en beğenilen
Google'la Apple'ın arasındaki farka bak. Birde her ürün tanıtımından sonra geri dönüşüm, çevreciyiz diye geçiniyorlar.
Yanıtla +8
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MolagBal 1 yıl
Güzel haberler. Ama artık neredeyse sınıra geldik. Zaman kaybetmeden küresel olarak bir an önce temiz enerjiye geçilmeli.
Yanıtla +4
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drfree1 1 yıl
bedavadan alabilmesi için önce bi kendini amorti etmesi lazım
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Tugrul_512bit 1 yıl
Bildiğin güneş imparatorluğu olmuş. Dünyayı ele geçirir artık çünkü enerjiyi bedavaya alıyor.
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Paul Muaddib 1 yıl
Elektrik alabilmek için şeytanlarla anlaşıyorlar bunlar
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