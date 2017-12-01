Google artık enerjisini %100 olarak güneşten ve rüzgardan sağlıyor

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Google sonunda dünyanın en büyük yenilenebilir enerji kullanan şirketi haline geldi. Yeni bir sözleşmeye imza atan şirket, 3 rüzgar enerjisi türbinin ürettiği elektriği ve üreteceği elektriği satın aldığını duyurdu. Bu anlaşma ile Google’ın satın alım kapasitesi 3GW seviyesine ulaşmış oldu.





Bu anlaşma aslında hem Google hem de dünaydaki bütün teknoloji şirketleri için örnek bir model anlamına geliyor. Bugüne kadar yenilenebilir enerji odağında global ölçekte 3.5 milyar dolarlık harcama yapan Google, son anlaşmayla da tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir enerjilerden karşılama yoluna gitmiş oldu.

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Toplamda 20 yenilenebilir enerji projesinde yer alan Google, tükettiği elektriğin %90’a yakın kısmını rüzgar enerjisinden sağlıyor. Geri kalan dilim ise güneş enerjisinden elde ediliyor. 2010 yılında bu odakta ilk adımını atan Google, 114MW kapasiteli rüzgar türbinlerinden üretilen elektriği satın almaya başlamıştı.





Teknoloji şirketleri arasında açık ara lider konumda olan Google’ı büyük bir fark ile geriden Amazon takip ediyor. Sonrasında ise Microsoft, Facebook gibi isimler geliyor. Devler listesinde genelde başı çeken Apple ise bu alanda epey geride kalmış durumda. Yapımı devam eden yeni Apple Campus ile enerji kullanımında yüzünü yenilenebilir enerjilere daha fazla dönecek olan Apple, inşaat tamamen tamamlandığında listede biraz daha yukarı yükselebilir.